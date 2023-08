Gorje tistemu, ki bi v Stožicah vdrl na zelenico

Danes bo v Stožicah spektakularno. Stadion bo poln do zadnjega kotička, Olimpija pa se bo potegovala za evropsko slavo in bogastvo proti turškemu velikanu Galatasarayu. Obeta se velikanski izziv. In to ne le za nogometaše zmajev, ki jih vodi v Evropi še neporažen Joao Henriques. Pod dodatnim pritiskom bodo tudi prireditelji, ki so jim dogodki po zgodovinski zmagi nad Ludogorcem dali misliti, svoje pa je dodala še kazen Uefe. Zato so na navijače naslovili posebno opozorilo. Kaj pa sporočajo Turki?

Prejšnji torek se je Olimpiji na igrišču godilo imenitno. Na zelenici so si na krilih dvakratnega strelca Timija Maxa Elšnika priigrali zmago nad Ludogorcem, vrtiljak težko nadzorovanih čustev pa je v deževni Ljubljani doživel vrhunec po tem, ko je Matevž Vidovšek v zadnjih sekundah infarktnega srečanja ubranil 11-metrovko. Navijači so padli v delirij, sledili so trenutki zgodovinskega uspeha, s katerimi je bilo poplačano trpljenje privržencev Olimpije v preteklosti ob vseh zapravljenih priložnostih, farsah in kaotičnih prigodah. Vzhičenje je bilo tako veliko, da se ga ni dalo brzdati. Sledil je skupinski vpad na zelenico, zadišalo je po strogi kazni Uefe.

Olimpija je od sanjskega uspeha, ki je v zgodovini slovenskega klubskega nogometa uspel le Mariboru, in to kar trikrat, oddaljena le še dva koraka. Če bi izločila Galatasaray, nato pa še zmagovalca obračuna med prvakoma Norveške in Ferskih otokov, bi v Ljubljani donela himna lige prvakov. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ljubljanski klub jo je odnesel sorazmerno srečno, plačati je moral 20 tisoč evrov, a tudi prejel opozorilo, da bo ob vnovičnih incidentih v obdobju naslednjih dveh let sledil veliko strožji ukrep. Ena tekma pred praznimi tribunami. To pa bi bil za Olimpijo, ki si je že priigrala dolgo evropsko jesen in bo do konca koledarskega leta v Stožicah gostila še pet evropskih tekem, na vseh pa velja pričakovati več kot soliden obisk in spektakel, hud udarec. Tega si Olimpija ne more privoščiti. Zato je vodstvo kluba pred prvo slovensko-turško nogometno poslastico v tem mesecu, druga na sončni strani Alp sledi 17. avgusta, ko se bosta v Ljudskem vrtu udarila Maribor in Fenerbahče, pozvalo navijače, naj se brzdajo in vzdržijo neprimernega obnašanja.

Vse udeležence nogometne tekme med NK Olimpija in Galatasaray SK, 8. avgusta ob 21.00, obveščamo, da je metanje predmetov in vdiranje na zelenico strogo prepovedano. Kršitve bodo strogo sankcionirane in kazensko preganjane, kršitelji pa bodo odstranjeni s prireditvenega prostora. pic.twitter.com/UFgaMSyGa3 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 7, 2023

Vse udeležence tekme tako obveščajo, da je metanje predmetov in vdiranje na zelenico strogo prepovedano. Vse skupaj so podkrepili še z jasnim opozorilom, da bodo kršitve strogo sankcionirane in kazensko preganjane, kršitelji pa odstranjeni s prireditvenega prostora. Gorje torej tistemu, ki bi v Stožicah vdrl na zelenico ali pa na igrišče metal predmete. Direktor Olimpije Igor Barišić je ponosen na navijaško skupino Green Dragons in to, da je zadnja evropska tekma v Stožicah minila brez pirotehničnih vložkov in odvrženih bakel na zelenico, po katerih bi moral sodnik prekinjati igro.

''Na tekmi vas prosimo, da spoštujete red in disciplino. Kljub neizmernemu veselju nas čustveni naboj ne sme premagati. Vdori na igrišče in metanje predmetov na zelenico žal ne spadajo na športne dogodke. Sankcije za takšno početje so neizprosne. Prijazno vas pozivamo, da se veselite zgolj in samo na tribunah Stožic in ne mečete predmetov na igrišče,'' sporoča ljubljanski klub gledalcem, ki bodo danes obiskali Stožice. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Verjame, da bo tako tudi v prihodnje, zdaj še toliko bolj, saj se zaveda, da bi lahko že vsak nov incident sprožil zahtevek za strožji kazenski ukrep, domači dvoboj v Stožicah pred praznimi tribunami. Tako se prireditelji pred ''srečanjem leta'' spopadajo z velikim izzivom. Podobno pa velja tudi za nogometaše.

Henriques: Ni favorit, ampak superfavorit

Joao Henriques z Olimpijo še ni izgubil evropske tekme. Lahko niz nadaljuje tudi proti 23-kratnemu turškemu prvaku? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Pod vodstvom Joaa Henriquesa v Evropi še niso izgubili, na štirih tekmah pa kar trikrat zmagali. V Stožicah so z 2:1 odpravili tako prvaka Latvije (Valmiera) kot tudi Bolgarije (Ludogorec). Če bi niz nadaljevali tudi danes, bi bila to senzacija, ki bi odmevala po Evropi, vrednost zmajev pa bi še zrasla. V Ljubljani ne gostuje vsak dan na tekmi pod okriljem Uefe takšen klub. Galatasaray izstopa v marsičem. V Ljubljano prihaja z zvezdniško zasedbo, katere vrednost presega 220 milijonov evrov, in zvesto ''vojsko'' navijačev, kjer ne bo manjkalo zlasti tistih, ki živijo v Nemčiji in Avstriji.

Če je bil Ludogorec pred tekmama 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov razglašen za favorita, je portugalski strateg ob omembi turškega prvaka besedi favorit dodal še pet črk. ''Ludogorec je bil favorit, Galatasaray pa je superfavorit. Je že osvajal evropske lovorike (leta 2000 je osvojil pokal Uefa in evropski superpokal), zato je superfavorit. Na igrišču, kot sem že omenjal pred tekmama z Ludogorcem, pa je povsem drugače. Ni tekme, za katero bi lahko že pred začetkom rekli, kako jo bomo zmagali ali pa izgubili. Tega se ne ve. Pripravljeni smo, da se pomerimo s tekmecem z izjemnimi posamezniki. So turški prvaki, imajo izredno ekipo, dobrega trenerja, veliko izkušenj. So zrela ekipa, kar je zelo pomembno za takšno raven tekmovanja. Pričakujemo, da bodo zelo motivirani v Ljubljani. A takšni bomo tudi mi. Veseli smo, da lahko nastopamo v 3. krogu, a s tem se nočemo zadovoljiti. Tu se nočemo ustaviti. Hočemo še napredovati, a se zavedamo, da bo zahtevno,'' ohranja možnost, da bi Olimpija pokvarila načrte zvenečemu tekmecu.

Pri Galatasarayu je Albert Riera, predhodnik Joaa Henriquesa pri Olimpiji, pustil velik pečat kot igralec, s turškim klubom pa sodeloval tudi kot pomočnik trenerja. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Morda ne bo dovolj, tudi če Olimpija odigra popolno

Kapetan Timi Max Elšnik je v izvrstni strelski formi. Proti Ludogorcu je na dveh tekmah dosegel kar tri zadetke. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Portugalec spoštuje tekmeca in ohranja stik z realnostjo. Ni vzvišen, ampak je prepričan, da bi lahko njegovi izbranci, če bi ponovili najboljše, kar so zmožni prikazati, namučili goste iz Istanbula. O tem, kako se lotiti tekmeca, ni govoril s predhodnikom pri Olimpiji Albertom Riero, ki je pred leti deloval pri Galatasarayu. ''Nikoli ne iščem nasvetov pri drugih trenerjih. Če bi igral s portugalskim ali španskim klubom, se ne bi posvetoval z drugimi. Pripravljamo se sami,'' zagotavlja, da so v ljubljanskem taboru dobro analizirali Galatasaray in upoštevali tudi razlike, ki jih v tem klubu v prestopnem roku ne manjka. Ljubljančani bodo skušali ustaviti tekmeca s kolektivno močjo, sodelovanjem in bojevitostjo.

''Vemo, da je Galatasaray šele na začetku sezone, a je vse boljši. In že zdaj so dobri. Morali bomo odigrati dve neverjetni tekmi, če hočemo premagati Galatasaray. Moramo biti popolni. A morda ne bo dovolj niti to, da odigramo popolno. A bomo vseeno skušali. Tako v Ljubljani kot tudi Istanbulu. Naša usmerjenost je taka, da želimo zmagati na vsaki tekmi,'' ga ni strah povratne tekme, ki bo odigrana pred 50 tisoč strastnimi navijači v Istanbulu. ''Več pritiska, bolje zame. To imam rad, to želim prenesti tudi na ekipo. V Razgradu nam je to uspelo, naša ekipa raste,'' je spomnil na najtežje gostovanje, odkar je trener Olimpije, ko so zmaji remizirali pri bolgarskem prvaku Ludogorcu.

Nazadnje so bile Stožice polne proti Chelseaju Stožice na evropski tekmi še niso bile tako polne. Nazadnje so bile skoraj razprodane na mednarodni tekmi na prijateljskem dvoboju s Chelseajem 27. julija 2014, ko se je zbralo 15.972 gledalcev. Tako so bile polne Stožice pred devetimi leti na srečanju med Olimpijo in Chelseajem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida ''Nogometaši in trenerji imajo vedno radi poln stadion. Ljubljana in Olimpija si to zaslužita. Svetu želimo dokazati, da smo se zasluženo prebili v 3. krog. Galatasaray je veliko ime, a smo pripravljeni, da se z njimi spopademo,'' je napovedal Henriques.

Brez Doffa, a z Nukićem

Agustin Doffo ne sme igrati na prvi tekmi proti Galatasaryu. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija proti Galatasarayu ne bo nastopila v najmočnejši zasedbi. Na sredini igrišča bo zaradi kazni rumenih kartonov manjkal argentinski borec Agustin Doffo. Henriques je vseeno prepričan, da bo našel dostojno menjavo in nadoknadil njegovo odsotnost.

''Rešitev bomo našli znotraj ekipe, na voljo imamo 27 igralcev. Namesto njega bo zaigral nekdo, ki lahko ekipi da drugačne stvari kot Doffo. Vsak je drugačen, gledamo le na to, da bodo te stvari pozitivne za ekipo,'' je pojasnil Henriques, ki bo računal na vse preostale igralce, tudi Mustafo Nukića, ki je sprva mislil, da bo moral zaradi kartonov že preskočiti dvoboj, a ga je rešilo spremenjeno pravilo, ki je zaživelo v tej sezoni.

Buruk: Moramo se uvrstiti v ligo prvakov

Okan Buruk bi lahko proti Olimpiji poslal v ogenj tudi Maura Icardija. Foto: Guliverimage Kaj pa je povedal njegov stanovski kolega Okan Buruk? Turek sporoča, da bo imel Galatasaray opravka z dobro ekipo, a tudi pričakuje zmago. ''Naš tekmec je začel sezono pred nami. Odigral je že šest tekem, mi le dve. Vemo, kako dobra je Olimpija in kako veliko motivacijo ima, a naš cilj je napredovanje. Galatasaray vedno igra na zmago. V Istanbul se želimo vrniti z zmago. Zadnje poletne okrepitve še niso pripravljene za nastop. Zaupam tistim, ki bodo igrali. Dali bodo vse od sebe. Moramo se uvrstiti v ligo prvakov, to je za nas bistvenega pomena, kar zadeva finance. Moramo odigrati najboljšo tekmo v tej sezoni,'' pričakuje turški trener boljše predstave kot proti Žalgirisu, ki ga je Galatasaray izločil po domači zmagi z 1:0 in remiju v Vilni (2:2).

Kar zadeva zvezdniško zasedbo, nekateri ne bodo zaigrali v Ljubljani. Italijan Nicola Zaniolo se bo po napovedi trenerja vrnil na naslednji tekmi. V Stožicah za turškega prvaka še ne bo debitiral Wilfried Zaha. Napadalec iz Slonokoščene obale je z ekipo opravil le dva treninga. V Ljubljani ne bo nastopil, kar je skrb manj za ljubljansko obrambo, ki je v tej evropski sezoni prejela na vsaki tekmi vedno en zadetek. Bo pa Zaha nared za povratno tekmo.

Olimpijo čaka povratno srečanje v Istanbulu pred 50 tisoč vročekrvnimi navijači. Foto: Guliverimage

V Stožicah pa bo verjetno zaigral svetovni prvak Mauro Icardi. Argentinec, nekdanji zvezdnik PSG in Interja, ki se je moštvu na poletnih pripravah pridružil med zadnjimi, naj ne bi začel dvoboja, ampak vstopil pozneje. Če bo treba. To pa je le še podatek več, kdo vse bi lahko danes nastopil v Stožicah. Ni kaj, obeta se pravi spektakel. Začel se bo ob 21. uri.