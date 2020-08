Novi dirigent Barcelone naj bi delo začel že danes ali jutri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so v nogometnem klubu Barcelona po polomu v četrtfinalu lige prvakov z Bayernom odslovili trenerja Quiqueja Setiena, bo njegov naslednik skorajda zanesljivo Ronald Koeman. Nekdanji zvezdnik Barcelone in zdajšnji strateg nizozemske izbrane vrste naj bi krmilo blaugrane prevzel že danes ali jutri.

O Ronaldu Koemanu kot nasledniku Setiena so se ugibanja pojavila, še preden je Setien postal nekdanji trener. To so v Barceloni uradno storili v ponedeljek zvečer, dobro obveščeni katalonski športni časnik Mundo Deportivo pa poroča, da bo njegov naslednik prav Koeman.

Setien je Barcelono prevzel 13. januarja, ko je zamenjal Ernesta Valverdeja, in podpisal pogodbo do junija 2022, a so se mu zaradi neuspehov predčasno zahvalili za sodelovanje.

Katalonci v letošnji sezoni niso osvojili niti ene lovorike, kar se je zgodilo prvič po letu 2007, v ligi prvakov pa so v četrtfinalu doživeli pravi polom proti Bayernu z 2:8.

Katalonci v letošnji sezoni niso osvojili niti ene lovorike. Foto: Getty Images

Mundo Deportivo je zapisal, da bo Koeman podpisal danes ali jutri za prihodnji dve sezoni. Pri časniku poudarjajo, da je bil Nizozemec vedno prva izbira za morebitno zamenjavo Setiena, da je bil že prejšnji teden tudi na obisku v Barceloni ter da doma že ureja podrobnosti z Nizozemsko nogometno zvezo. V selektorski pogodbi ima namreč klavzulo prav za primer, ki se je zdaj zgodil – da lahko zapusti klop oranžnih, če dobi ponudbo Barce.

Dodatno potrdilo o nasledniku Setiena pa je tudi pot direktorja Barce Oscarja Graua, ki je odpotoval v Amsterdam na osebne pogovore s predstavniki nizozemske zveze, piše časnik.

Kot novega trenerja pa bi lahko Koemana uradno predstavili že v četrtek.

Po poročanju Munda Depotriva bo pogodba sklenjena za dve sezoni, čeprav bo moral drugo potem še potrditi novi predsednik kluba po volitvah marca prihodnje leto.

Koeman je šest let igral za Barcelono in leta 1992 v evropskem finalu zabil tudi odločilni gol proti Sampdorii za prvi naslov Kataloncev v ligi prvakov, na Camp Nouu pa je bil med letoma 1998 in 2000 tudi pomočnik trenerja Luisa van Gaala.

