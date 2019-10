Norveški strelski stroj, ki se ga bojijo tudi evropski prvaki

Mladi Erling Braut Haaland je v tej sezoni glavno orožje avstrijskega kluba. 19-letni nogometaš je na 12 tekmah v tej sezoni dosegel že 17 zadetkov, zablestel je že v prvem krogu lige prvakov, ko je proti Genku dosegel hat-trick. Napadalec Salzburga je na tekmi proti Genku že v prvem polčasu dosegel tri zadetke in z dopolnjenimi 19 leti in 58 dnevi postal najmlajši nogometaš s takšnim dosežkom. Najmlajši nogometaš, ki je sicer dosegel hat-trick na svoji uvodni tekmi v ligi prvakov, je legenda Real Madrida Raul, ki mu je to uspelo pri 18 letih in 113 dnevih leta 1995. Za njim je še Wayne Rooney, ki mu je to uspelo leta 2004 z 18 leti in 340 dnevi.

"To je najbolj nora stvar, ki sem jo naredil v življenju. Česa takšnega nisem občutil še nikoli v življenju," je bil po tekmi presrečen Norvežan. Salzburg je sicer Genk porazil kar s 6:2, zdaj pa nogometaše avstrijskega kluba čaka zahtevna naloga, saj bodo drevi gostovali na kultnem Anfieldu pri evropskih prvakih, ki pa so bili v prvem krogu najelitnejšega evropskega tekmovanja neuspešni na gostovanju pri Napoliju.

Obračun Nizozemca in Norvežana

Ole Gunnar Solskjaer je imel veliko vlogo pri razvoju norveškega nogometaša. Foto: Reuters Ljubitelji nogometa bodo danes zagotovo veliko pozornosti namenili dvoboju nizozemskega branilca Virgila van Dijka in mladega norveškega napadalca, ki v tej sezoni naravnost blesti.

"Vsi moramo dati vse od sebe. Vsak nogometaš mora dati svoj maksimum, saj bomo le tako imeli možnost proti ekipi, kot je Liverpool," je pred tekmo dejal Haaland, ki se še posebej veseli obračuna z najboljšim nogometašem minule sezone po izboru Uefe. "Mislim, da se na obračun z van Dijkom ne moreš pripraviti, a lahko treniraš, kako ga morda lahko presenetiš," je prepričan Norvežan, ki je svoj prvi nastop med člani zabeležil že pri 15 letih, prvi gol je dosegel pri 16 letih, leto kasneje pa je zabeležil še svoj prvi hat-trick.

19-letni nogometni up se za nasvet večkrat obrne k očetu Alfu-Ingeju Haalandu, ki je v preteklosti med drugim igral tudi za Leeds in Manchester City. Sinjemodri naj bi se zdaj zanimali tudi za usluge mlajšega Erlinga, za Norvežanom pa naj bi lovke stegovali tudi pri Manchester Unitedu. Ravno zdajšnji trener Uniteda Ole Gunnar Solskjaer je imel namreč veliko vlogo pri razvoju nogometnega znanja mladega Norvežana, ki ga je treniral ob prestopu v Molde leta 2017.

Haalanda se je kmalu po prihodu v ekipo norveškega prvoligaša prijel vzdevek "odrasel otrok", saj je neverjetno hitro rasel. V enem letu je zrasel za 12 centimetrov, zaradi česar je moral za nekaj časa celo manj trenirati, saj je bil zaradi hitre rasti še bolj podvržen poškodbam. Kljub temu se Haaland ni ustavil.

Mane opozarja: Morali bomo biti še posebej pazljivi

Že v svoji drugi sezoni v dresu Moldeja se je dokazal, si zagotovil mesto med prvo enajsterico in na 25 tekmah zabil 12 zadetkov. 191 centimetrov visoki nogometaš je hitro ujel pozornost številnih evropskih velikanov, med drugim so se zanj zanimali tudi pri Juventusu in Bayer Leverkusnu, a se je na koncu odločil za prestop v Salzburg, kamor se je tudi uradno preselil prvega januarja letos. Maja je za norveško reprezentanco do 20 let na tekmi proti Hondurasu na mladinskem svetovnem prvenstvu dosegel kar devet zadetkov. Njegova forma pa se v dresu avstrijskega prvoligaša le še dviguje.

Da bo Norvežan zahtevna preizkušnja za evropske prvake, se zaveda tudi eden glavnih napadalcev Liverpoola Sadio Mane, ki je med letoma 2012 in 2014 branil barve Salzburga. "Videl sem, kaj počne, saj redno spremljam avstrijsko prvenstvo, predvsem igre Salzburga. Res je neverjeten, zato bomo morali biti še posebej pazljivi," je prepričan Senegalec, ki bi se proti Haalandu kaj kmalu lahko pomeril tudi v angleški ligi premier. Mladi Norvežan naj bi si nekoč želel stopiti v velike čevlje svojega očeta in zaigrati v angleški ligi premier.

Želja? Prehiteti očeta

"Pred začetkom sezone je bilo še prezgodaj za selitev v kakšen res velik evropski klub, saj si želim igrati in imeti veliko vlogo v klubu, kjer igram. A to ne pomeni, da nimam velikih ambicij za prihodnosti in tekma z Liverpoolom je zagotovo velika priložnost, da se dokažem. Želim si postati eden najboljših igralcev, ki bo igral v enem izmed največjih klubov. Grem korak za korakom. Hočem biti še boljši, kot je bil moj oče, ki je zbral 181 nastopov v ligi premier. Že tu ga želim prehiteti," pravi Haaland, ki tako ne skriva želje po selitvi na Otok.

Še prej pa ga čaka dokazovanje v dresu Salzburga. Norvežan je v zadnjih dneh Avstrijcem povzročil nemalo skrbi, saj je bil njegov nastop na Anfieldu zaradi bolezni dolgo časa pod vprašajem. A kot vse kaže, bo norveški nogometaš vendarle stopil na zelenico v Liverpoolu, kjer bo s soigralci Liverpoolu poskusil odščipniti pomembne točke v boju za napredovanje.

