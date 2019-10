Sramota, kakršne London še ni videl

"Gnabry v grozljivki iz nočnih mor raztrgal Tottenham," piše Independent, "Bayernova popolnost ne more prikriti težav Tottenhama, Nemci uničili Pochettinovo četo," izpostavlja The Telegraph, "Spurs osramočeni v ligi prvakov," poroča The Guardian … Takšen je pogled na naslovnice otoških medijev, ki priča o ogromnem razočaranju Angležev po nepričakovano visokem domačem porazu Tottenhama. Bayern je v Londonu zmagal kar s 7:2 in tekmecu prisolil najmočnejši zaušnico, odkar nastopa v Evropi.

O tem, da se v svetu nogometa dogajajo nenavadni rezultati, smo že pisali. Torkova poslastica na razkošnem stadionu Tottenhama je poskrbela, da se je na seznam epskih dvobojev na najvišji ravni, kjer rezultati ne spominjajo na nogometne tekme, vpisala tudi zmaga Bayerna.

Nemški prvaki so v 2. krogu skupinskega dela lige prvakov gostovali pri angleškem velikanu, ki je pred štirimi meseci zaigral v evropskem finalu. Javnost je pričakovala izenačen dvoboj, na koncu pa spremljala zgodovinski polom Tottenhama. Čeprav je imel prednost domačega igrišča, je izgubil z bolečih 2:7. Mreža svetovnega prvaka Huga Llorisa se je zatresla kar sedemkrat. Za primerjavo, obramba Aluminija je v 12 krogih Prve lige Telekom Slovenije kapitulirala le šestkrat.

Najhujši domači poraz angleškega kluba v Evropi

Na semaforju razkošnega stadiona Tottenhama se je svetlikal nenavaden rezultat 2:7. Foto: Reuters Ko je Tottenham osem minut pred koncem dvoboja zaostajal z 2:4, je bil to še kolikor toliko "znosen" poraz. Bavarci pa se pri tem niso ustavili. Odločili so se, da bodo navdihnjeno igro v napadu pretopili v nove nevarne akcije. Niso se ustavili pri tem vodstvu, ampak povsem dotolkli gostitelje.

Na koncu so na krilih štirikratnega strelca Sergeja Gnabryja zmagali kar s 7:2, to pa je rezultat, ki se aktualnemu podprvaku lige prvakov ne bi smel zgoditi. A se mu je, s tem pa razkril številne slabosti v četi Mauricia Pochettina, ki igra veliko slabše kot pred poldrugim mesecem, ko je v domačem prvenstvu remizirala v gosteh s prvakom Manchester Cityjem (2:2).

Tottenham je pisal zgodovino, a tisto, na katero ne more biti ponosen. Izkusil je najhujši domači poraz kateregakoli angleškega kluba v evropskih tekmovanjih. To je tudi najhujši domači poraz Tottenhama v katerem izmed velikih tekmovanj. In to le teden dni po tem, ko je Tottenham presenetljivo izpadel v angleškem ligaškem pokalu proti četrtoligašu Colchesterju.

Navijači vedno slabše volje

Trener Mauricio Pocchetino je doživel novo razočaranje v tej sezoni. Foto: Reuters Tottenham se je znašel v zagati. Na novem stadionu, enem najbolj dragih, modernih in uporabnih na zemeljski obli, je po zgodnjem vodstvu z 1:0 in kar nekaj zapravljenih priložnostih za še kak zadetek, takrat se je med vratnicama Bayerna izkazal Manuel Neuer, doživel ponižanje, kakršnega ni pričakoval niti v najhujših sanjah. Ko je v Pireju zapravil prednost z 2:0 in na koncu proti Olympiakosu osvojil le točko (2:2), navijači niso zganjali pretiranega hrupa. Verjeli so, da bo tudi ta točka dovolj za uresničitev prvotnega cilja, napredovanje v osmino finala.

Nato so v prvenstvu izgubili še z Leicester Cityjem, za nameček pa še izpadli iz evropskega ligaškega pokala. Po sramoti, ki jim jo je prizadejal Bayern, razmišljajo povsem drugače. Tottenham je doživel neuspeh, s katerim bi se že lahko poslovil od navideznega članstva med smetano evropske elite, ki si jo je stežka zagotovil z uspehi v prejšnji sezoni.

Gnabry: Lahko bi se ustavili pri 4:2, a ...

Veselje vratarja Manuela Neuerja, štirikratnega strelca Sergeja Gnabryja in navijačev Bayerna Foto: Reuters Nemški reprezentant Serge Gnabry, nekdanji igralec Arsenala, kar je navijače Tottenhama, največjega severnolondonskega rivala topničarjev, še bolj zabolelo, je dosegel kar štiri zadetke. Čeprav ni tipični napadalec, se je v drugem polčasu poigraval z obrambno vrsto zadnjega finalista lige prvakov.

"To je bila ena naših najboljših predstav. Ne zgodi se pogosto, da dosežeš sedem zadetkov v gosteh pri Tottenhamu. To je bil naš velik večer. Pri 4:2 bi se lahko ustavili, a smo želeli še več. S tem smo poslali sporočilo tudi preostalim," je dejal 24-letni krilni napadalec, sin očeta iz Slonokoščene obale in nemške matere. Dodal je, da jim tako visoka zmaga ne sme stopiti v glavo, ampak morajo še naprej stati na trdnih tleh.

Pred socialnega omrežja si je privoščil Tottenham in kot nekdanji nogometaš Arsenala sporočil: Severni London je RDEČ!!!

North London is RED!!! pic.twitter.com/1Te5YjqpWo — Serge Gnabry (@SergeGnabry) October 1, 2019

V pogovoru za Uefa.com je v šali poudaril, da je nazadnje štiri zadetke na eni tekmi dosegel, ko je bil še otrok. O tem, kako razigrano so zmago Bayerna doživeli nemški mediji, priča tudi naslov: "Oktoberfest v severnem Londonu."

Kovač izpostavil Neuerja Niko Kovač v pozdravu s trenerjem Tottenhama Foto: Reuters Hrvaški trener Niko Kovač je dočakal največjo zmago Bayerna v Evropi, odkar je njegov trener. "Po 30 minutah si ne bi mislil, da se bo ta tekma končala s takšnim rezultatom. Imeli smo težave v obrambi, a nas je Neuer rešil z nekaterimi vrhunskimi posredovanji. Po tem smo bili boljši. Zadeli smo ob pravem času, ključ do zmage je bil naš drugi zadetek, dosežen še pred koncem prvega polčasa," je izpostavil nekdanji nogometaš Bayerna, ki se je pred leti preizkusil tudi v vlogi hrvaškega selektorja. Serge Gnabry je dosegel štiri zadetke, dva pa je prispeval Robert Lewandowski. Poljski zvezdnik, ki je bil prejšnji mesec v Stožicah skoraj neopazen, je dvakrat izigral obrambo. Med strelce se je vpisal tudi Joshua Kimmich.

Pochettino ve, kaj bo najboljše zdravilo za izhod iz krize

V mislih nogometašev Bayerna se bo še dolgo prikazoval obraz nekdanjega nogometaša Arsenala. Foto: Reuters Stolček Mauricia Pocchetina se je začel tresti, številni angleški mediji pa so prepričani, da mu takšni polomi ne delajo usluge, saj se bodo ponudbe nekaterih snubcev, na primer Manchester Uniteda in Real Madrida, ob nadaljevanje takšnega niza zagotovo ohladile. Argentinec bi lahko z rekordnim porazom proti Bayernu napovedal konec obdobja na klopi londonskega velikana.

Lucas Moura, junak Tottenhama v prejšnji sezoni lige prvakov, ko je s tremi zadetki tlakoval pot Londončanom do neverjetnega preobrata v Amsterdamu in popeljal klub v finale, je prepričan, da bo rezultatske krize kmalu konec. "Sezona je še dolga. Pred nami je še ogromno tekem. V prejšnji sezoni smo začeli ligo prvakov še slabše kot letos. Lahko se vrnemo in se tudi bomo," je prepričan 27-letni Brazilec.

"Počutimo se osramočene. V prvem polčasu nismo igrali slabo, nato pa se je skoraj vsak strel Bayerna spremenil v zadetek. Smo zelo razočarani, o tem bo treba zdaj dobro premisliti," je po hudem porazu sporočil belgijski branilec Tony Alderweireld.

Bayern je z visoko zmago v Londonu nakazal kandidaturo za osvojitev evropskega naslova. Foto: Reuters

Kaj pa o vsem meni trener Pochettino? "Bayern je bil zelo učinkovit. Zadel je skoraj iz vsakega strela. To je težko sprejeti, a moramo iti dalje. Znašli smo se v zahtevnem položaju. Zdaj moramo biti močni in pomagati drug drugemu. To je najboljše zdravilo. Veliko bolje, kot da bi iskali krivca ali pa se skrili v kot," je prepričan argentinski strateg, ki ga v soboto, vsaj na papirju, čaka nekoliko lažje delo, saj bo v prvenstvu gostoval pri "galebih" v Brightonu.