Fifa izrekla novo dosmrtno prepoved delovanja v nogometu

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je izrekla dosmrtno prepoved ukvarjanja z nogometom nekdanjemu generalnemu sekretarju Nogometne zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) Enriqueju Sanzu.

Petinštiridesetletnega Sanza so spoznali za krivega prejemanja podkupnin pri več tekmovanjih po Severni in Južni Ameriki. Ob tem so mu naložili še plačilo 91.800 evrov kazni.

Sanz je bil generalni sekretar Concacafa med letoma 2012 in 2015, ko so ga odpustili zaradi obtožb o korupciji v nogometu.

Pred tem je delal za marketinško podjetje Traffic Sports USA, ki je bilo prav tako vpleteno v podkupovanje. Marca je za to moralo plačati kazen v višini milijon dolarjev.

