V razponu devetih let je sodeloval v korupcijskih nečednostih in je pridobil 10,5 milijona dolarjev premoženjske koristi. To je sodišče v New Yorku ugotovilo lani in je dobil tudi dobil devetletno zaporno kazen.

Napout je bil med drugim predsednik Južnoameriške nogometne zveze CONMEBOL in tudi nogometne zveze Peruja.

