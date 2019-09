Nekdanji direktor Anderlechta pod drobnogledom zaradi domnevnega pranja denarja

V Belgiji so aretirali nekdanjega direktorja najtrofejnejšega belgijskega nogometnega kluba Anderlecht Hermana Van Holsbeecka. Kot so danes v Bruslju potrdili v uradu belgijskega zveznega tožilstva, je bil 64-letnik prijet v okviru obširne preiskave korupcije v nogometu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Policija je v torek in sredo preiskala prostore na štirih lokacijah v Monaku, dveh v Belgiji in eni v Londonu v sklopu obširne preiskave pranja denarja in ostalih nezakonitosti v belgijskem nogometu. Policijski in pravosodni organi so se zganili po lanskem razkritju nogometnih goljufij in prirejanja izidov nogometnih tekem v kraljevini, ki je z Brusljem poznana tudi kot prestolnica Evropske unije.

Nekdanji igralec Van Holsbeeck, ki se trenutno kot športni agent ukvarja z zastopanjem športnikov, je bil 15 let, od 2003 do 2018, direktor Anderlechta. Van Holsbeecka sumijo, da je bil vpleten v pranje denarja, podkupovanje in kriminalno združevanje v povezavi s prestopi nogometnih igralcev.

Preiskovalci, racijo so usmerjali belgijski protikorupcijski urad, policija in davčna policija, so v sredo preiskali prostore neimenovanega športnega agenta v Monaku in prostore njegovega pomočnika v belgijskem mestu Liege.

Sporen naj bi bil prestop Srba

Preiskava se nanaša na 18,5 milijona evrov vreden prestop srbskega napadalca Aleksandra Mitrovića leta 2015 iz Anderlechta v Newcastle United.

Francoski in belgijski mediji razpolagajo z informacijami, da je bil v Monaku že v sredo aretiran belgijski zastopnik Christophe Henrotay in njegov pomočnik iz Liegea. Henrotay ima svojo pisarno v Monaku, med njegovimi strankami pa sta belgijska reprezentanta Thibaut Courtois in Yannick Carrasco.

Preiskava se nanaša na prestop srbskega napadalca Aleksandra Mitrovica. Foto: Reuters

Belgijski Le Soir navaja, da naj bi bil prav Henrotay tisti zastopnik, ki naj bi vodilnim možem Anderlechta, med njimi tudi Van Holsbeecku, leta 2013 nakazal nezakonita izplačila v času pet milijonov evrov vrednega prestopa Mitrovića iz srbskega Partizana v Anderlecht.

V središču afere je Anderlecht

V središču afere je najuspešnejši belgijski klub Anderlecht, rekorder po številu osvojenih naslovov državnega prvaka Belgije.

Nogometni klub iz Bruslja je eden izmed najuspešnejših evropskih klubov nasploh. Skupno ima 34 naslovov belgijske prve divizije A, devet belgijskih pokalov, 13 belgijskih superpokalov, dva pokala evropske lige, en Uefin pokal in dva Uefina superpokala.

Mednarodna nogometna zveza je klub s stadiona Constant Vanden Stock že kaznovala zaradi kršitve pravil pri prestopih igralcev, mlajših od 18 let. Anderlecht je tako moral odšteti 177.000 evrov kazni. Anderlecht je trenutno v belgijski pro ligi na 13. mestu prvenstvene lestvice.

Belgijski nogomet je lani pretresla afera, ki so jo poimenovali kar "footballgate", v okviru katere so od oktobra dalje zaradi nameščanj izidov tekem in finančnih goljufij obtožili 20 ljudi, med njimi športne agente, nogometne sodnike in uradne osebe klubov. Najnovejše aretacije naj ne bi bile povezana z omenjeno afero.

