Jan Oblak obnorel svet s čudežno obrambo: Kaj naj sploh rečem?

Liga prvakov je poligon, na katerem Jan Oblak ne neha navduševati z vrhunskimi potezami, ki izstopajo tako močno, da glas o njih seže zelo daleč. Pred dvema letoma je Bayerju iz Leverkusna paral živce z danes že znamenito trojno obrambo, v torek pa je v Rusiji dvakrat zapored pokvaril večer nogometašu CSKA.

Igrala se je 73. minuta, Atletico je že vodil z 2:0, nato pa se je Grzegorzu Krychowiaku ponudila imenitna priložnost za znižanje zaostanka. Znašel se je pred Oblakom, ta pa se je izkazal z izjemnim posredovanjem. Najprej z roko in nato še z nogo je odbil žogo. Poljaku se je ponudila še ena priložnost, saj je prišel znova do žoge, a je ponovno naletel na "slovenski" zid.

Oblaku je uspela čudežna dvojna obramba, s katero je dokončno rešil vprašanje zmagovalca in si za nastop prislužil zelo visoke ocene, Krychowiak pa se je moral še drugič zapored to jesen obrisati pod nosom, saj je praznih rok proti Oblaku ostal že prejšnji mesec na reprezentančnem dvoboju v Stožicah.

To so refleksi

Portugalec Joao Felix je v Moskvi postal najmlajši strelec Atletica v ligi prvakov. Zadetek je dosegel z 19 leti in 325 dnevi. Foto: Reuters Atletico se je po prvi zmagi v tej evropski sezoni utrdil pri vrhu razpredelnice. Skupaj z vodilnim Juventusom je na dobri poti, da se uvrsti v osmino finala. "Vesel sem, da smo zmagali in da sem pomagal ekipi do uresničitve cilja. Na srečo smo zadržali mrežo nedotaknjeno. Če ne bi takrat ubranil obeh strelov, bi se lahko znašli v zahtevnem položaju, saj bi se tekma odprla," je čuvaj mreže Atletica poudaril, da je bilo takrat do konca srečanja še 17 minut, Lokomotiv pa bi v primeru zadetka zaostajal le še z 1:2.

Nato je nekdanji vratar Olimpije in Benfice spregovoril o posredovanju, ki je obnorelo družbena omrežja. "Kaj naj sploh rečem? To so stvari, ki se zgodijo na igrišču. To so refleksi. Želel bi si, da bi bilo vedno tako," je pred mikrofonom televizijske postaje Movistar spregovoril o dvojni obrambi, ki je hitro zaokrožila po spletu in še izboljšala status slovenskega vratarja kot enega najboljših na zemeljski obli.

Edini, ki je nepremagan po kar petih tekmah

Konec tedna Atletico čaka domača tekma z Valencio. To bo eden izmed derbijev 8. kroga španskega prvenstva, v katerem tudi v tej sezoni izstopa Oblak, saj je edini vratar, ki je ostal nepremagan kar na petih tekmah.

Atletico je v Moskvi uresničil cilj in vpisal prvi paket treh točk v tej sezoni v ligi prvakov. Foto: Reuters

Ta podatek so pred kratkim izpostavili predstavniki španskega prvenstva, ki skrbijo za promocijo tekmovanja na družbenem omrežju Twitter, hkrati pa čast 26-letnemu Slovencu izkazali še z dvema posnetkoma izjemnih posredovanj. Enega iz prejšnje sezone, drugega pa z nedavnega mestnega derbija, ko je ubranil zelo nevaren strel z glavo Karima Benzemaja.

Oblak uživa čast enega najbolj prepoznavnih simbolov španskega prvenstva. Če bo zadržal formo do bližajoče se reprezentančne akcije, se bo smejalo tudi selektorju Matjažu Keku.