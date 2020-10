Noro, Slovenci in Hrvati spet uprizorili dvoboj preobratov

Selektorja slovenske reprezentance do 19 let Agrona Šaljo je v Krapini od velike zmage nad Hrvaško ločilo le šest minut.

Selektorja slovenske reprezentance do 19 let Agrona Šaljo je v Krapini od velike zmage nad Hrvaško ločilo le šest minut. Foto: Vid Ponikvar

Ko se na igrišču v Krapini pomerita mladi zasedbi Hrvaške in Slovenije, zadiši po velikem preobratu. Izbranci Agrona Šalje so tako lani proti sovrstnikom iz Hrvaške, ki jih vodi nekdanji zvezdnik Josip Šimunić, še v 74. minuti zaostajali z 0:3, nato pa po izjemnem preobratu zmagali s 4:3 . V četrtek je bilo podobno, a tokrat obratno. Slovenski najstniki so do 60. minute vodili na Hrvaškem kar s 3:0, sledila pa sta preobrat gostiteljev in končni remi s 3:3.

Članska reprezentanca Slovenije se po sredini zmagi na prijateljski tekmi nad San Marinom (4:0) pripravlja na nedeljsko srečanje lige narodov v Prištini, mlada reprezentanca do 21 let je zaradi primerov okužb z novim koronavirusom ostala brez načrtovanega dvoboja z Albanijo, je pa bila v četrtek dejavna izbrana vrsta do 19 let. Pripravlja se za novembrski vrhunec, ko se bo v elitnem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo pomerila z Italijo, Norveško in Islandijo.

Hrvaška U-19 : Slovenija U-19 3:3 (0:2) Strelci: Jurišić 61., Vušković 65., Zdunić 84.; Ostrc 26., Flakus Bosilj 33., 48. Hrvaška: Sentić, Jurišić, Vušković, Galešić, Brnić, Liber, Šarić, Čuić, Kuprešak, Bulat, Gulišija, selektor Josip Šimunić. Slovenija: Jurca, Matko, Španring, Feratović (od 68. Kočar), Maher, Pečar (od 68. Koritnik), Urbančič (od 84. Pavlović), Prelec, Svetlin, Flakus Bosilj (od 84. Begić), Ostrc (od 84. Markuš), selektor Agron Šalja.

Mladi napadalec Aluminija David Flakus Bosilj se je v Krapini izkazal z dvema zadetkoma. Foto: Grega Valančič/Sportida V četrtek je gostovala na Hrvaškem in v Krapini namučila favorizirane gostitelje. Za Slovenijo sta v polno zadela Enrik Ostrc (Olimpija) in David Flakus Bosilj (Aluminij), ki je bil uspešen dvakrat, tako da je Slovenija v 48. minuti vodila že s 3:0. Dišalo je po novi slovenski zmagi nad hrvaškimi sovrstniki, a je v zadnji tretjini srečanja sledil preobrat. Hrvaška je s tremi zadetki poskrbela, da sta se soseda na koncu razšla s "prijateljskim" remijem 3:3.

Slovenci niso zaigrali z najmočnejšo zasedbo (v Krapini niso nastopili Matija Burin, Domen Gril, Žiga Laci, Kai Cipot, Benjamin Šeško, Miha Kancilija …), a so vseeno namučili Hrvaško.

Selektor Šalja: Dobili vse odgovore

Hrvaško mrežo je prvi zatresel Enrik Ostrc (desno). Foto: Grega Valančič/Sportida "Prva ura dvoboja je bila izvrstna. Igrali smo v izredno visokem ritmu, bili veliko boljši in lahko bi vodili še z večjo razliko. Res pa je, da je bilo igrišče zelo težko, tako da so nekaterim igralcem v drugem polčasu pojenjale moči. Vidi se, da nekateri fantje v zadnjem obdobju ne igrajo standardno v svojih klubih. Ne glede na to je bila ta tekma za nas priprava na elitni krog kvalifikacij. Hrvatom je z dolgimi žogami, z vetrom v hrbet in nekaj spornimi sodniškimi odločitvami uspelo izenačiti. Pri dveh zadetkih smo morda pokazali premalo zrelosti, kljub spornim sodniškim odločitvam," je po tekmi dejal selektor Agron Šalja.

Selektor mladinske selekcije je zadovoljen z odgovori, ki jih je ponudil današnji obračun: "Videli smo, kako sposobni smo igrati proti kakovostni reprezentanci Hrvaške. Lahko jo nadigramo in premagamo, a obenem vidimo, da se lahko tekma hitro obrne v drugo smer, če nismo povsem osredotočeni. To kakovostni nasprotniki znajo izkoristiti, kaznovana je lahko vsaka napaka. Rezultatsko smo lahko zadovoljni, igrali smo na tujem, imeli smo nekaj težav, saj smo igrali brez štirih standardnih igralcev, kar se zagotovo pozna. Na koncu sem zadovoljen, saj smo dobili vse odgovore pred elitnim krogom kvalifikacij," je po še eni tekmi, ki jo je v Krapini zaznamoval preobrat, povedal za uradno stran Nogometne zveze Slovenije.