Slovenska junaka vesta, od kod izvira največja moč Kosova

Slovenska nogometna reprezentanta Jasmin Kurtić in Nemanja Mitrović sta prepričana, da zmaga s 4:0 nad San Marinom prinaša dobro popotnico za nedeljsko gostovanje v Prištini. Če je prvi navduševal s podajami in debitiral v vlogi kapetana, pa je drugi, čeprav je branilec, blestel v vlogi strelca. "V Prištini bomo morali biti še bolj konkretni," poudarja izkušeni Kurtić, ki se dobro zaveda, od kod Kosovo črpa največjo moč.

Če sta se Jasmin Kurtić (Parma) in Nemanja Mitrović (Maribor) konec prejšnjega tedna na reprezentančni zbor odpravljala z različnimi občutki, saj sta njuna kluba doživela drugačni usodi, sta bila po prijateljski tekmi s San Marinom oba dobre volje. Zasluženo.

Takšne tekme so najtežje

Slovenija je vse zadetke dosegla v uvodnih 50 minutah. Foto: Grega Valančič/Sportida Izkušeni zvezni igralec Jasmin Kurtić nadaljuje izjemen teden. Najprej je z ekspresnim zadetkom - dosegel ga je že v 24. sekundi srečanja - prinesel Parmi prvo zmago v tej sezoni, proti San Marinu pa v sredo dočakal veliko čast in si prvič v karieri na reprezentančni tekmi okrog roke nadel kapetanski trak. "Ponosen sem. Čeprav smo igrali s San Marinom, ne gledam na to, s kom igramo in na kakšno raven spada tekmec. Ponosen sem, da sem bil prvič kapetan. Z veseljem in ponosom bom nosil kapetanski trak tudi na prihodnjih tekmah, če bom izbran," je po dvoboju s San Marinom povedal novopečeni "priložnostni" kapetan.

Pri visoki zmagi je imel prste vmes pri kar treh od štirih zadetkov. Izstopal je z natančnimi podajami. Prispeval je dve asistenci, obenem pa poslal v ogenj še Davida Tijanića, ko je bil nad njim storjen prekršek za najstrožjo kazen. "Vedeli smo, da so takšne tekme najtežje, kar zadeva odnos," je izpostavil pristop na dvoboju s San Marinu, pred katerim je bila Slovenija že vnaprej oklicana za zmagovalca, in pohvalil soigralce. "Imeli smo pravi odnos. Hitro smo krožili z žogo, iskali prave rešitve. Prišli smo do pravih priložnosti in zasluženo zmagali," je prepričan, da je takšna zmaga dobra popotnica pred nedeljskim srečanjem v Prištini.

To je nekaj nenavadnega

Nemanja Mitrović je proti San Marinu dočakal strelski krst v reprezentanci. Foto: Grega Valančič/Sportida Visoki branilec Nemanja Mitrović je v nasprotju s kapetanom prišel na reprezentančni zbor zaskrbljen, še poln vtisov z nedeljskega večnega derbija, na katerem je Maribor še enkrat doma zapravil priložnost za zmago nad Olimpijo. Razočarani navijači vijolic po dvoboju niso skoparili z žaljivimi komentarji na račun nogometašev, le tri dni pozneje pa je sledila tekma, ki je Ljubljančanu vrnila nasmeh na obraz. Napočil je čas za reprezentančni obračun, četrti v karieri Mitrovića, ki mu je proti San Marinu uspelo nekaj, kar ga bo spremljalo vse življenje.

Čeprav je branilec, je mrežo skromnih tekmecev zatresel kar dvakrat in dočakal strelski krst v izbrani vrsti na veličasten način. "Nekaj nenavadnega je, da branilec doseže dva zadetka. Najpomembneje je, da smo zmagali in si priigrali veliko priložnosti. Lahko bi dosegli še kakšen zadetek, a je to dobra popotnica pred nedeljsko tekmo," 27-letni nogometaš Maribora, tudi edini, ki je zaigral proti San Marinu in si služi kruh v Prvi ligi Telekom Slovenije, ni hotel poveličevati svojih zadetkov, ampak uspeh in trud celotne ekipe.

Prav tako ni hotel razpredati o Mariboru. Postavil je ločnico, o vijolicah bo razmišljal, ko bo konec reprezentančne akcije, do takrat pa bo povsem osredotočen na tekmeca v ligi narodov. Do nedelje bo tako v ospredju zanimanja Kosovo, ki ga danes čaka dvoboj dodatnih kvalifikacij za Euro 2020 v Severni Makedoniji.

"Vsak reprezentant Kosova gine za dres"

Slovenski nogometaši bodo imeli v nedeljo opravka s tekmecem, ki prekipeva od velike želje in ponosa, ko igra v državnem dresu. Foto: Grega Valančič/Sportida Kako razmišljata slovenska junaka obračuna s San Marinom o naslednjem tekmecu? "Proti Kosovu bo drugačna tekma kot proti San Marinu. Morali bomo imeti nekaj več. Več agresivnosti, boljši odnos. Morali bomo biti bolj konkretni. Pogovarjal sem se z nekaterimi soigralci, ki so že igrali s Kosovom. Povedali so mi, da je to pač reprezentanca, kjer vsak igralec gine za ta dres. Dali bodo vse od sebe, a … Spoštujemo vsakega, se pa nobenega ne bojimo," je 31-letni Belokranjec razkril osrednjo moč reprezentance Kosova, ki izvira iz ogromne želje in pripadnosti. Vsak želi na igrišču pokazati zadnji atom moči, kar je Kosovu prinašalo ogromno uspehov v zadnjih kvalifikacijah za EP 2020, v katerih so zaostali le za Anglijo in Češko.

"Kosovo ima zelo dobro ekipo. Igralci živijo za reprezentanco. Moramo jih dobro analizirati. Vemo, kako težko je v Prištini igrati, a moramo verjeti vase in v nedeljo iti na zmago," je Mitrović prepričan, da bi Slovenija lahko nadaljevala pozitiven niz letošnjih rezultatov in v nedeljo pozdravila zgodovinsko prvo zmago v gosteh v ligi narodov. Če ji ne bo uspelo, bo imela novo priložnost tri dni pozneje, ko bo v sredo gostovala pri Moldaviji.