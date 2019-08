Norišnica v Angliji, po kateri je marsikaj drugače

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo začela nova sezona angleškega prvenstva. Naslov bo branil Manchester City, evropski prvak Liverpool se bo poskušal povzpeti na angleški prestol po sušnih 30 letih, svoje načrte pa imajo tudi drugi velikani. Zlasti Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester United, Everton in še nekateri drugi, ki so krepili svoje vrste vse do zadnjih sekund poletnega prestopnega roka. Kdo je prišel, kdo pa odšel "pet minut pred dvanajsto"?