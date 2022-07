Biser slovenskega nogometa odhaja v Italijo

Od lani naprej je najbolj dejavni klub v prestopnih rokih, znan po številnih prihodih, NK Celje. Pri klubu iz knežjega mesta, ki želi v novi sezoni osvojiti bistveno več kot v prejšnji, ko je bil po osmem mestu zelo razočaran, pa se dogajajo tudi odhodi. Tako je eden najbolj obetavnih slovenskih krilnih napadalcev Tjaš Begić zapustil celjski klub in se odpravil v Italijo.

Tjaš Begić prestopil v L.R. Vicenza



19-letni krilni napadalec se po eni sezoni, v kateri je za NK Celje zaigral na 36 tekmah, v zameno za odškodnino seli na Apeninski polotok, kjer bo okrepil vrste Vicenze.



Tjaš, hvala za vse in srečno! pic.twitter.com/fQjtnbGIUA — NK Celje (@NKCelje) July 5, 2022

Nekdanji napadalec Gorice, ki je uvodne nogometne korake nabiral pri Izoli, bo kariero nadaljeval pri Vicenzi, nekdanjem prvoligašu, ki ima velike načrte, saj se želi iz tretje lige (serie C) znova vrniti med elito. Mladi Primorec se tako malce po 19. rojstnem dnevu seli na Apeninski polotok, Celjani pa bodo deležni odškodnine.

Begić je nedavno debitiral za mlado izbrano vrsto do 21 let in se kmalu po vstopu v igro proti Andori tudi vpisal med strelce. V prejšnji sezoni je za Celjane odigral 36 tekem. Prispeval je tri zadetke in dve asistenci.

Fiorentina odpira vrata Srbu

Luka Jović je prejšnji mesec na tekmi lige narodov v Beogradu zatresel slovensko mrežo. Foto: Guliverimage Srbski zvezdnik Luka Jović, ki je prve korake v članski konkurenci storil pod vodstvom Slaviše Stojanovića pri Crveni zvezdi in postal najmlajši strelec rdeče-belih v zgodovini srbskega prvenstva, bo nadaljeval kariero v Firencah. V Toskani, kjer je v zadnjih sezonah blestel njegov reprezentančni soigralec Dušan Vlahović, zdajšnji napadalec Juventusa, bo nosil dres Fiorentine. Madridski Real je prižgal zeleno luč za selitev 24-letnega Srba iz Španije v Italijo. Beli baletniki so za Jovića leta 2019 Eintrachtu iz Frankfurta odšteli 63 milijonov evrov, a mladi napadalec ni upravičil pričakovanj. Na 51 nastopih, večinoma je vstopal v igro s klopi, je dosegel zgolj tri zadetke.

Jović je eno polsezono (leta 2021) odigral na posoji pri Eintrachtu, vendar tudi po vrnitvi v Madrid ni našel mesta v ekipi. Minulo sezono je odigral le 19 tekem na vseh tekmovanjih in dosegel en gol.

Srbski reprezentant bo predvidoma v soboto opravil zdravniški pregled v Firencah in podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za dve leti. Real pa bi imel po medsebojnem dogovoru obeh vpletenih klubov pravico do 50 odstotkov odškodnine pri morebitnem bodočem prestopu Jovića v kakšen drug klub, poroča STA.