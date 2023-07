Brazilec bo znova združil moči z Ronaldom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tridesetletni brazilski nogometaš Alex Telles zapušča Manchester United in se seli v savdsko ligo k Al Nasru. Zadnjo sezono je kot posojen nogometaš odigral za Sevillo, poročajo agencije.

Telles je za Manchester United odigral 50 tekem v prvi enajsterici. "Alexu bi se radi zahvalili za njegov prispevek v zadnjih treh letih in mu v bodoče želimo vse najboljše," so ob novici o odhodu Brazilca zapisali v angleškem klubu.

Na Old Trafford se je nogometaš preselil oktobra 2020 iz Porta in se nato boril z angleškim reprezentantom Lukom Shawom za mesto na levi strani obrambe.

Z novim klubom je Južnoameričan podpisal dveletno pogodbo. Tam bo vnovič zaigral skupaj s Portugalcem Cristianom Ronaldom, s katerim sta igrala skupaj tudi na Otoku, letos pa se je ekipi pridružil tudi Hrvat Marcelo Brozović.

Francoski napadalec se seli na Otok

Francoski nogometni napadalec Moussa Diaby zapušča nemški Bayer Leverkusen in se seli k angleški Aston Villi, sta v soboto potrdila oba kluba. Višina odškodnine ni znana, mediji pa pišejo, da naj bi ta znašala 55 milijonov evrov in da je Diaby podpisal petletno pogodbo.

"Rad bi odprl novo poglavje in naredil naslednji korak naprej. Vedno se bom z veseljem spominjal časov v Leverkusnu in klubu sem hvaležen za vse," so Diabyja povzeli pri Bayerju.

Francoz, za reprezentanco je natopil na 10 tekmah, je v Leverkusen prišel leta 2019 iz Paris St. Germaina za 15 milijonov evrov. Na 173 tekmah je nato dosegel kar 49 golov, samo lani pa 25 in se s tem priporočil za odhod na Otok.

V Leverkusnu so za Francoza že našli tudi zamenjavo. Za 20 milijonov evrov se je v Nemčiji iz belgijskega Union Saint-Gilloisea preselil 22-letni Nigerijec Victor Boniface.