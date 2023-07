Umtiti se je vrnil v Francijo, a ne v Lyon

Devetindvajsetletni branilec Samuel Umtiti je v začetku meseca končal pogodbo z Barcelono in pričakovati je bilo, da se bo vrnil v nekdanji klub Lyon, od koder je leta 2016 odpotoval v Španijo.

"Ko sem se vrnil v Francijo, sem logično pomislil na Lyon, a na koncu sem se odločil za klub, ki me je želel," je dejal Umtiti, ki je leta 2012 z Lyonom osvojil francoski pokal, z Barcelono pa leta 2018 in 2019 dva naslova v la ligi.

Samuel Umtiti joins LOSC! The 29-year-old French international has signed for the next 2 seasons. pic.twitter.com/cYgpzOcWvM