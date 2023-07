Še en zvezdnik v Savdsko Arabijo, Marseille menja v konici napada

Mahrez bo kariero nadaljeval v Savdski Arabiji

Rijad Mahrez, 32-letni nogometaš iz Alžirije in zvezdnik Manchester Cityja, zmagovalca lige prvakov, bo kariero nadaljeval v Al Ahliju, so poročali mediji v Savdski Arabiji. Novico je objavila savdska televizijska postaja Al Ehbarija, ne da bi navedla druge podrobnosti o prestopu. Mahrez se je po odmevnih predstavah pri Leicestru, kjer je igral od leta 2014 do 2018, leta 2018 pridružil Manchester Cityju in zanj zbral skupno 236 nastopov v vseh tekmovanjih.

Riyad Mahrez has completed medical tests as new Al Ahli player. ✅🟢🩺



On his way to Saudi soon — he will play with Édou Mendy, Roberto Firmino and waiting for Allan Saint-Maximin. pic.twitter.com/TQH07aOHxA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023

Za City je dosegel 78 golov, k temu pa dodal še 59 podaj. Vendar je imel Mahrez že v lanski sezoni vse manj minutaže in vpliva na igro Manchester Cityja, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Pred Mahrezom je Al Ahli v klub zvabil napadalca Liverpoola Roberta Firmina in vratarja Chelseaja Edouarda Mendyja.

Blaszczykowski končal kariero

Poljski nogometni reprezentant Jakub Blaszczykowski je na družbenih omrežjih oznanil konec igralske kariere. "Vsaka pot ima svoj konec, sprejel sem težko odločitev, da končam kariero," je zapisal 37-letni krilni napadalec. Blaszczykowski je v karieri igral za pet klubov, večji del kariere pa je preživel v Borussii Dortmund, katere dres je nosil osem sezon. Igral je še za Wolfsburg, Fiorentino, Wislo Krakov in Czestochowo. Za poljsko reprezentanco je zbral 109 nastopov in dosegel 21 golov, več nastopov od njega v poljskem dresu pa ima le Robert Lewandowski (142).

Olympique se je razšel z nekdanjim kapetanom Payetom

Dimitry Payet zapušča Marseille. Foto: Guliverimage Olympique iz Marseilla se je razšel z nekdanjim kapetanom ekipe in francoskim reprezentantom Dimitrijem Payetom. Šestintridesetletnik je imel sicer s prejšnjim vodstvom ekipe sklenjeno pogodbo do leta 2024. Predsednik kluba Pablo Longoria, ki je nasledil Jacquesa Henrija Eyrauda, je na novinarski konferenci na stadionu Velodrome povedal, da so izkoristili člen v pogodbi, ki jim v zadnjem letu dovoljuje predčasno prekinitev dogovora. Dodal je, da se za vse, kar je dal klubu, nekdanjemu kapetanu zahvaljujejo.

Payet je za francosko reprezentanco med letoma 2010 in 2018 na 38 tekmah dosegel osem golov. Leta 2016 je postal evropski podprvak. Člansko kariero je začel leta 2004 v ekipi Excelsior, naslednje leto je prestopil v Nantes, leta 2007 je zaigral za Saint-Etienne, leta 2011 pa za Lille. Med letoma 2013 in 2015 je prvič igral za Marseille, potem dve leti za West Ham United, leta 2017 pa je drugič oblekel dres Marseilla.

Zamenjava Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang Foto: Reuters Dosedanji napadalec angleške nogometne ekipe Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang bo naslednja tri leta igral v Marseillu, so nato sporočili iz klubskih pisarn ekipe Olympique. Štiriintridesetletni v Franciji rojeni gabonski reprezentant je v 22 nastopih za moštvo Chelsea dosegel le tri gole, odkar je za 12 milijonov evrov septembra lani prestopil iz Barcelone.

Pred tem je 79 golov zabil na 95 tekmah za Borussio Dortmund, bil je tudi prvi strelec bundeslige, preden se je leta 2018 preselil v Arsenal. Naslednje leto je delil prvo mesto med strelci premier lige. Aubameyang je v pol leta za Barcelono dosegel 13 golov na 23 tekmah.

Gal Gorenak ostaja rdeče-bel

Gal Gorenak Foto: NK Aluminij Gal Gorenak, ki se je nogometnemu klubu Aluminij kot posojen nogometaš Maribora pridružil že v lanski sezoni, ostaja v rdeče-belem. Kot so danes sporočili iz Kidričevega, je zdaj 19-letni vezist polnopravni član Aluminija, ki se je tudi z njegovo pomočjo vrnil v prvoligaško konkurenco. V lanski sezoni je Gorenak za rdeče-bele skupaj vknjižil 31 nastopov in pripomogel k vrnitvi rdeče-belih v Prvo Ligo Telemach.