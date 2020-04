Nogometaši Valencie premagali covid-19

Španski mediji poročajo, da so vsi člani španskega nogometne ekipe iz Valencie premagali novi koronavirus. Nihče od obolelih nogometašev, ki so v osmini finala evropske lige prvakov izgubili proti italijanski Atlanti slovenskega reprezentanta Josipa Iličića, ni kazal težjih simptomov bolezni, prav vsi nogometaši so bili v samoizolaciji.

Kar 35 odstotkov "netopirjev", kot kličejo nogometaše iz Valencie, kjer je nekoč igral eden najboljših slovenskih nogometašev vseh časov Zlatko Zahović, se je pred poldrugim mesecem po gostovanju v lombardijski prestolnici okužilo z virusom covid-19.

Med prvimi tremi nogometaši so bili Argentinec Ezequiel Garay, Francoz Eliaquim Mangala in Španec Jose Gaya, naknadno pa so zboleli še nekateri drugi nogometaši ter člani strokovnega, zdravstvenega in tehničnega osebja v tem klubu.

Valencia je bila do prekinitve španskega prvenstva na enajstem mestu prvenstvene lestvice.

Španija je eno večjih evropskih žarišč novega koronavirusa v Evropi. Za covidom-19 je umrlo že več kot devet tisoč ljudi.

Preberite še: