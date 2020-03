Po Valencii ogromno okuženih s koronavirusom še pri Espanyolu

"Zdravniki so potrdili, da je bilo šest članov prve ekipe in tehničnega osebja pozitivnih na novi koronavirus. Vsi imajo le blage simptome in se držijo navodil zdravnika," so zapisali pri Espanyolu.

Virus sars-cov-2 naj bi se s severa Italije prebil v Španijo, ki je po Italiji druga evropska država po številu okuženih. V torek je število na novo okuženih naraslo na 2557, skupno pa 11.748. Za boleznijo covid-19 je v Španiji umrlo 533 ljudi, poroča STA.

Špansko nogometno prvenstvo so minuli četrtek, 11 krogov pred koncem, prekinili. Za zdaj še ni znano, ali ga bodo predčasno končali ali skušali izpeljati do konca v pomladnih mesecih. Espanyol je po 27 krogih španskega prvenstva v zelo nehvaležnem položaju, saj zaseda zadnje mesto. Vodi Barcelona, ki ima pred madridskim Realom dve točki prednosti.