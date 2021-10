Nogometaš Lucas Hernandez se je izognil zaporni kazni

Branilec francoske reprezentance, s katero je bil leta 2018 svetovni prvak, in Bayerna Hernandez bi moral v zapor, ker je kršil pogojno kazen prepovedi približevanja, izrečeno leta 2017 zaradi družinskega nasilja.

Špansko tožilstvo je takrat proti nogometašu in njegovi partnerici sprožilo postopek, sodišče je obema izreklo šestmesečno prepoved približevanja, morala pa sta tudi opraviti družbenokoristno delo.

Tedanja partnerja sta sicer nesoglasja rešila in se kmalu po dogodkih, ki so pripeljali do aretacije, tudi poročila, a so Hernandeza zaradi kršenja prepovedi približevanja aretirali na madridskem letališču junija 2017, je ozadje dogajanja pojasnila dpa. S partnerico Amelio Lorente sta se takrat po poroki vračala iz ZDA, vendar so aretirali samo njega, ker Lorentejeva do takrat še ni prejela sklepa sodišča o prepovedi približevanja.

Kot dodaja dpa, sta današnji razplet in uspeh s pritožbo manjše presenečenje, saj pravni strokovnjaki niso pričakovali ugodne rešitve za nogometaša, tudi zato, ker ima v kartoteki že dve prijavi družinskega nasilja.