Bayern suveren, Wolfsburg odpustil Nizozemca

V 9. krogu nemškega prvenstva so največji favoriti za osvojitev naslova Bayern, Borussia Dortmund in Kamplov RB Leipzig v soboto zlahka prišli do novih zmag. Freiburg ostaja neporažen. Po njegovi zmagi v Wolfsburgu je pri volkovih brez službe ostal Nizozemec Mark van Bommel.