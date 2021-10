Bavarci s "petardo" nazaj na vrh

Krog sta v petek odprla Hoffenheim in Köln, domači pa so kozličkom odčitali lekcijo in slavili s kar 5:0.

Sobotno dogajanje je ponudilo šest tekem. Borussia iz Dortmunda je bila doma boljša od Mainza (3:1). Rumeno-črni so se s tekmo več od Bayerna in Bayerja zavihteli na sam vrh, norveški zvezdnik Erling Braut Haaland pa je z dvema zadetkoma utrdil vodstvo na lestvici najboljših strelcev nemške bundeslige. Skandinavec se je vrnil po krajši odsotnosti zaradi poškodbe. Trener Borussie Marco Rose je razkril, kako je želel Haaland, ki je izpustil zadnje tri tekme moštva, zaigrati proti Mainzu, čeprav še ni povsem nared.

Freiburg je odigral prvo tekmo na novem stadionu Europa Park, ki sprejme 34.700 gledalcev, kar je tretjino več od starega objekta Dreisamstadion, na katerem je Freiburg odigral 360 prvoligaških tekem. Foto: Reuters

Freiburg je prvič zaigral na novem stadionu Europa Park in osvojil točko proti RB Leipzigu. Gostje, za katere je Kevin Kampl odigral vso tekmo, so povedli, a so nato gostitelji v drugem polčasu remiziralin in s tem ohranili status edinega neporaženega prvoligaša v tej sezoni. Strelec zgodovinskega, prvega zadetka za Freiburg na novem stadionu, je postal Južnokorejec Woo-yeong Jeong.

Eintracht je pred reprezentančnim premorom navdušil z zmago v gosteh pri Bayernu, tokrat pa je doma ostal praznih rok proti Herthi. Nekdanji mladi up Olimpije Martin Pečar, ki so ga v zadnjih mesecih pestile zdravstvene težave (poškodba mišice), znova ni kandidiral za klub iz Frankfurta.

Bayern s "petardo" v prvem delu rešil dvome o zmagovalcu derbija

Bayern in Bayer sta v nedeljo med seboj obračunala za vrh. Že na samem uvodu je Bayern povedel prek Roberta Lewandowskega, nato pa so Bavarci med 30. in 37. minuto v mrežo domačih pospravili kar štiri žoge in še pred odmorom bolj kot ne rešili vprašanje zmagovalca. Še drugič je bil natančen izjemni Poljak, dva gola je dodal Serge Gnabry, enega pa Thomas Müller. V drugem polčasu je častni zadetek za domače zabil Patrik Schick.

Krog bosta sklenila Augsburg in Arminia Bielfeld.

Nemško prvenstvo, 8. krog: Petek, 15. oktober:

Hoffenheim : Kőln 5:0 (1:0)

Bebou 31., 49., Baumgartner 51., Geiger 74., Posch 87. Sobota, 16. oktober:

Borussia Dortmund : Mainz 3:1 (1:0)

Reus 3., Haaland 54./11-m, 90.+4; Burkardt 87.



Eintracht Frankfurt : Hertha Berlin 1:2 (0:1)

Pacienca 78./11-m; Richter 7., Ekkelenkamp 63.

Martin Pečar (Eintracht) ni kandidiral za dvoboj.



Freiburg : RB Leipzig 1:1 (0:1)

Jeong 64.; Forsberg 32./11-m

Kevin Kampl (RB Leipzig) je odigral vso tekmo.



Greuther Furth : Bochum 0:1 (0:0)

Losilla 80.



Union Berlin : Wolfsburg 2:0 (0:0)

Awoniyi 49., Becker 83.



Borussia Mönchengladbach : Stuttgart 1:1 (1:1)

Hofmann 42.; Mavropanos 15. Nedelja, 17. oktober:

Bayer Leverkusen : Bayern München 1:5 (0:5)

Schick 55.; Lewandowski 4., 30., Müller 34., Gnabry 35., 37. 17.30 Augsburg - Arminia Bielfeld