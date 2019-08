Neskromno je o sebi govoril Cristiano Ronaldo. Omenil je tudi posilstvo.

Ne zgodi se pogosto, a tokrat se je. Cristiano Ronaldo je dal veliki intervju in v pogovoru za portugalsko televizijo Televisao Independente (TVI) povedal marsikaj zanimivega. "Obstaja kak nogometaš, ki ima več lovorik in rekordov, kot jih imam jaz? Mislim, da ga ni," je bil neskromen 34-letnik, ki je spregovoril tudi o domnevnem posilstvu, katerega je bil prejšnji mesec oproščen, in tudi o tem, do kdaj namerava igrati nogomet. "Mogoče odneham prihodnje leto. Mogoče bom igral do 40., 41. leta," je bil skrivnosten. O čem vse je še govoril? Za vas smo zbrali nekaj najbolj zanimivih odlomkov.

O astronomskih prestopih v nogometu:

"Težko je reči, koliko sem vreden danes. Danes za sto milijonov prestopijo nogometaši, ki niso naredili še ničesar. Klubi za branilce in vratarje odštevajo 70, 80 milijonov evrov. S tem se ne strinjam, ampak to so pač časi, v katerih živimo. Tako diha nogometna tržnica. Sam bi bil danes, če bi bil star 25 let, verjetno vreden trikrat, štirikrat več."

O ambicijah za prihodnost:

"Osvojil sem številne lovorike. Sem obseden z uspehom in zmagovanjem. To je moja služba, ampak spet ni konec sveta, če mi ne uspe. Še vedno imam veliko motivacije, da se pripravim najbolje na individualni kot tudi na ekipni ravni. Še vedno si želim osvojiti vse, kar je mogoče osvojiti. Najlažje bi bilo končati, saj sem osvojil skoraj vse, a naprej me ženeta strast in želja po uspehih. Za svoje uspehe trdo delam. Vsi, ki so uspešni, morajo trdo garati. Tudi dobitniki Nobelovih nagrad so garači. Rad se učim tudi od drugih športnikov, kot je na primer šprinter Francis Obikwelu. Od vsakega se je mogoče nekaj naučiti."

O svojih dosežkih:

"Osvojil sem veliko nagrad. Ni naključje, da sem prejel pet zlatih žog. Samo meni in Lionelu Messiju je uspelo kaj takega. Kdorkoli zmaguje, zmaguje zaradi tega, ker si je to zaslužil. Jaz sem eden od najboljših v svojem poslu na svetu, vpisal sem se v zgodovino nogometa. Obstaja kak nogometaš, ki je osvojil več, kot sem osvojil jaz, in dosegel več rekordov, kot sem jih jaz? Mislim, da ga ni."

Kaj vse je Cristiano Ronaldo osvojil?

Osvojil je že pet zlatih žog. Foto: Reuters



Kar petkrat, štirikrat z Realom in enkrat z Manchester Unitedom je bil evropski prvak. Štirikrat, trikrat z Realom in enkrat z Manchester Unitedom, je bil zmagovalec klubskega svetovnega prvenstva. Z Realom se je dvakrat veselil tudi naslova španskega prvaka, bil dvakrat španski pokalni in dvakrat španski superpokalni prvak. Z Madridčani je osvojil tudi tri evropske superpokale. Manchester United? Z njim je bil trikrat angleški prvak, osvojil je dva angleška ligaška pokala in en pokal FA, dvakrat pa je bil tudi angleški superpokalni prvak. Z Juventusom je bil v prvi sezoni italijanski državni in pokalni prvak. Eno pokalno lovoriko je v svoj žep pospravil tudi z lizbonskim Sportingom. Dveh lovorik se je veselil še s Portugalsko. Najpomembnejša je seveda evropski naslov 2016, letos pa se je z reprezentanco veselil tudi zmage v novonastali ligi narodov.



Individualna priznanja? Če naštejemo samo najpomembnejša, je bil petkrat dobitnik zlate žoge, najprestižnejšega nogometnega priznanja, štirikrat ga je za najboljšega igralca leta izbrala tudi Uefa, štirikrat je prejel zlati čevelj za najboljšega strelca evropskih lig, je tudi najboljši strelec v zgodovini lige prvakov, najboljši strelec portugalske reprezentance vseh časov, najboljši strelec Reala Madrida, pohvali se lahko z rekordnim številom evropskega klubskega prvaka in še in še …



Res je. Če kdo, se z lovorikami lahko hvali on. Pa tudi, če mu ob tem očitajo neskromnost. Ali je Ronaldo res osvojil več lovorik kot katerikoli nogometaš v zgodovini, ne vemo, a dejstvo je, da je na svoje police pospravil res veliko takšnih in drugačnih lovorik oziroma priznanj. Ogromno.Kar petkrat, štirikrat z Realom in enkrat z Manchester Unitedom je bil evropski prvak. Štirikrat, trikrat z Realom in enkrat z Manchester Unitedom, je bil zmagovalec klubskega svetovnega prvenstva. Z Realom se je dvakrat veselil tudi naslova španskega prvaka, bil dvakrat španski pokalni in dvakrat španski superpokalni prvak. Z Madridčani je osvojil tudi tri evropske superpokale. Manchester United? Z njim je bil trikrat angleški prvak, osvojil je dva angleška ligaška pokala in en pokal FA, dvakrat pa je bil tudi angleški superpokalni prvak. Z Juventusom je bil v prvi sezoni italijanski državni in pokalni prvak. Eno pokalno lovoriko je v svoj žep pospravil tudi z lizbonskim Sportingom. Dveh lovorik se je veselil še s Portugalsko. Najpomembnejša je seveda evropski naslov 2016, letos pa se je z reprezentanco veselil tudi zmage v novonastali ligi narodov.Individualna priznanja? Če naštejemo samo najpomembnejša, je bil petkrat dobitnik zlate žoge, najprestižnejšega nogometnega priznanja, štirikrat ga je za najboljšega igralca leta izbrala tudi Uefa, štirikrat je prejel zlati čevelj za najboljšega strelca evropskih lig, je tudi najboljši strelec v zgodovini lige prvakov, najboljši strelec portugalske reprezentance vseh časov, najboljši strelec Reala Madrida, pohvali se lahko z rekordnim številom evropskega klubskega prvaka in še in še …Res je. Če kdo, se z lovorikami lahko hvali on. Pa tudi, če mu ob tem očitajo neskromnost.

O odhodu iz Real Madrida:

"Ne potrebujem nogometa za dobro življenje, ampak predvsem projekte, ki so zame izziv. Projekt, ki so mi ga predstavili pri Juventusu, je bil prav to. To je klub, ki sem ga vedno imel rad. Najboljši v Italiji in eden od najboljših na svetu. Vedno se bori za vse lovorike in se trudi, da bi do njih prišel tudi v Evropi. Po tem, ko sem lovorike osvajal v Angliji in v Španiji, sem zdaj podobno prišel počet še v Italijo. Z Juventusom si želim osvojiti nov evropski naslov, a to ni obsesija, ampak samo želja. Ni bilo lahko zapustiti Real, tam sem preživel devet let, kar je več kot polovica moje kariere, a sem potreboval nov izziv. Nisem želel biti v coni udobja, natanko tako pa bi bilo, če bi ostal v Madridu. Težko je bilo tudi zaradi mojega sina Cristianinha, ki je tam hodil v šolo in je imel prijatelje, a sem ga na odhod pripravljal več mesecev, zato je vse skupaj razumel."

V Juventus je lani prišel, ker je potreboval nov izziv. Foto: Reuters

O odhodu v pokoj:

"Lahko, da kariero končam že naslednje leto. Lahko se zgodi, da bom igral do 40., 41. leta. Ne vem, kako bo. Bomo videli. Vedno sem govoril, da moraš početi to, kar te veseli, in uživati v vsakem trenutku. Trenutno se počutim odlično, zato tudi uživam. Dokler bo tako, bom igral. Kaj bo pozneje, ne vem."

O prenašanju porazov:

"Zdaj je lažje, kot je bilo še pred nekaj leti. Takrat sem ob porazih izgubljal živce, danes jih prenašam veliko bolje. Včasih sem bil tako razočaran, da sploh nisem jedel. Odšel sem v sobo in tam ostal do naslednjega dne, ne da bi se s kom pogovarjal. Zdaj sem veliko bolj odrasel. Spoznal sem, da nogomet ni najpomembnejši v življenju. To je moja služba, a ob njej je v mojem življenju še veliko drugega, pomembnejšega. Georgina (Georgina Rodriguez, njegovo dekle, op. p.) ne ve nič o nogometu, kar me veseli. Pogovarjava se o marsičem drugem, vedno mi stoji ob strani in me podpira. Tako je bilo tudi lani, ko sem se odločil za selitev v Torino."

Pravi, da je bilo zadnje leto zanj najtežje do zdaj. Ne zaradi nogometa. Foto: Reuters

O obtožbah o posilstvu:

"Leto 2018 je bilo zame zelo težko, morda celo najtežje do zdaj, ampak ne zaradi nogometa. Boli, ko ljudje dvomijo o tvoji poštenosti. Predvsem zaradi moje velike družine, ki jo imam. Imam štiri otroke, najstarejši je star devet let in stvari že razume. Zaprl sem se v svoj dom, saj je bilo zelo težko. Ne samo zame, ampak tudi za mojo družino. To je tema, o kateri nerad govorim, a sem hvaležen, ker sem dokazal, da sem nedolžen. Moji prijatelji in moja družina, ljudje, ki me imajo radi, so vedeli, da sem nedolžen. Ponosen sem na to, kako so mi stali ob strani."

Plačal ji je 375 tisoč dolarjev, a ni bil spoznan za krivega