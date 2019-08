Ronaldo priznal: domnevno posiljeni ženski je plačal 340 tisočakov

Kathryn Mayorga je trdila, da ji je Cristiano Ronaldo že leta 2010, leto po domnevnem posilstvu, plačal 375 tisoč dolarjev (približno 340 tisoč evrov) v zameno za molk, kar je bil tudi razlog, zakaj ga ni takoj prijavila.

Američanka je primer ponovno odprla septembra lani, ko je proti Portugalcu vložila uradno prijavo, a je kasneje prostovoljno odstopila od primera. Ronaldo je ves čas zanikal omenjeni zločin, prav tako plačilo za molk.

Cristiano s svojo izbranko Georgino Rodriguez Foto: Reuters

Sam predložil dokumente, v katerih priznava plačilo

Kot poroča spletni portal TMZ, pa je Ronaldo zdaj na sodišču predložil nove dokumente, s katerimi skuša sodnika prepričati, naj ovrže primer, češ da sta z Mayorgo že dosegla sporazum. In prav iz teh dokumentov naj bi bilo razvidno, da ji je v zameno za molk plačal vsoto, o kateri je bilo govora že na začetku, a tega ni hotel priznati.

Je pa v istih dokumentih menda jasno navedeno, da to izplačilo ne pomeni priznanja zločina, temveč da gre zgolj za plačilo za to, da njun spor ne bi prišel v medije.

34-letni zvezdnik bo po vsej verjetnosti moral spet pred sodnika, ki se bo odločil, ali ima Mayorga zdaj dejansko podlago in lahko nadaljuje s tožbo.

Primer sega v leto 2009, ko naj bi Portugalec v enem izmed hotelov v Las Vegasu posilil Kathryn Mayorga. Njeni odvetniki trdijo, da je po domnevnem incidentu pomoč poiskala v bolnišnici, kjer so junija 2009 pobrali tudi dokaze DNK. Preiskavo so nato ustavili, ker je lasvegaška policija dejala, da je Mayorga napadalca ob prijavi v bolnišnici identificirala le kot evropskega nogometaša – njegovega imena takrat ni razkrila –, poleg tega je zamolčala policiji tudi, kje naj bi do incidenta prišlo. Zakaj so primer odprli lani jeseni, skoraj eno desetletje po incidentu, ni čisto jasno.

