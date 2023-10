Šeško od prve minute, zapravili dve 11-metrovki

Nemško prvenstvo je bilo po šestih krogih zelo izenačeno: prvih pet ekip so ločile le tri točke, v prejšnjem krogu sta Leipzig in Bayern München igrala 2:2. Ta konec tedna se igra sedmi krog. Leipzig je igral z Bochumom 0:0, potem ko je zapravil dve 11-metrovki. Tudi Bayern bo imel znova težko delo: v nedeljo gosti Freiburg.

RB Leipzig je na tekmi sedmega kroga bundeslige proti Bochumu, ki še ni imel zmage, osvojil le točko. Tekma se je končala z 0:0. Od prve minute sta igrala oba Slovenca, mladi Benjamin Šeško in kapetan Kevin Kampl. To je bila Šeškova deseta uradna tekma za Leipzig, tretjič je začel v prvi enajsterici. Igral je do 57. minute. Kampl je bil na zelenici celotno tekmo. Bo pa to tekmo Leipzig težko prebolel, saj sta Xavi Simons in Emil Forsberg zapravila enajstmetrovki. Obema je branil Manuel Riemann, ki je imel obenem še več izvrstnih obramb iz igre.

Serhou Guirassy Foto: Guliverimage Toliko več golov je padlo na obračunu Dortmunda in Uniona iz Berlina. Domači so slavili s 4:2. V uvodni tekmi kroga sta v petek zvečer Borussia Mönchengladbach in Mainz igrala 2:2. Nova izvrstna tekma pa za najboljšega strelca bundeslige. Serhou Guirassy je dosegel hat-trick in Stuttgart je Wolfsburg premagal s 3:1. Nogometaš iz Gvineje je že pri 13 golih. Toliko golov po le sedmih krogih v nemškem prvenstvu doslej ni dosegel še nihče. Stuttgart je tako po sedmih tekmah pri šestih zmagah in 18 točkah.

