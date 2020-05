V Münchnu deževali zadetki, Bayern odhaja v Dortmund s +4

Nogometaši Bayerna in Eintrachta so se pred začetkom tekme z minuto molka poklonili vsem žrtvam novega koronavirusa.

Nogometaši Bayerna in Eintrachta so se pred začetkom tekme z minuto molka poklonili vsem žrtvam novega koronavirusa. Foto: Reuters

Vodilni Bayern, ki naskakuje rekordni osmi zaporedni naslov, je v 27. krogu nemškega prvenstva nadigral Eintracht s 5:2 in mu vrnil za hud jesenski poraz. Pred najbližjim zasledovalcem Borussio Dortmund, ta je zmagala v Wolfsburgu, je pred torkovim derbijem ohranil prednost +4. Bayer je na krilih novopečenega rekorderja Kaia Havertza zadal boleč poraz Borussii Mönchengladbach, ki jo je spremljalo kar 13 tisoč "kartonastih" navijačev in premešal karte v boju za ligo prvakov. Kevin Kampl na delu v nedeljo.

Nemško prvenstvo, 27. krog, današnje tekme: Bayern München : Eintracht Frankfurt 5:2 (2:0)

Goretzka 17., Müller 41., Lewandowski 46., Davies 61., Hinteregger 74./ag.; Hinteregger 52., 55. Borussia Mönchengladbach : Bayer Leverkusen 1:3 (0:1)

Thuram 52.; Havertz 7., 58./11-m, S. Bender 81.



Wolfsburg : Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

Guerreiro 32., Hakimi 78.; R. K.: Klaus 80./Wolfsburg Freiburg : Werder Bremen 0:1 (0:1)

Bittencourt 19.; R. K.: Bargfrede 88./Werder



Paderborn : Hoffenheim 1:1 (1:1)

Srbeni 9.; Skov 4.

Največja pozornost ljubiteljev vrhunskega klubskega nogometa je v Evropi še vedno usmerjena v Nemčijo. Bundesliga ostaja edina izmed največjih lig, ki v zahtevnem obdobju, zaznamovanem s koronavirusom, nadaljuje sezono. Tekme, ki žal potekajo pred praznimi tribunami prekrasnih in modernih stadionov, rušijo rekorde gledanosti prek televizijskih ekranov.

Nevsakdanji prizor na tribunah stadiona Borussia-Park. Vsak od navijačev je za svojo fotografijo na kartonastem postavku odštel 19 evrov, izkupiček pa je Borussia M. namenila v humanitarne namene. Foto: Reuters

Bayer Leverkusen je v pomembnem sobotnem spopadu za mesta, ki vodijo v ligo prvakov, v gosteh spravil v slabo voljo Borussio Mönchengladbach. Gostitelje je na praznem stadionu spremljalo kar 13 tisoč kartonastih podob navijačev, poleg njih pa je bil izobešen transparenten s pomenljivo vsebino: "Za Borussio. Proti tekmam duhov (tekmam pred praznimi tribunami)". Domači so klonili in ostali brez tretjega mesta, lekarnarji, ki so pred tem v gosteh odpihnili že Werder (4:1), pa so se povzpeli.

Kai Havertz izenačil rekord bundeslige

Že drugič zapored je dvakrat v polno zadel Kai Havertz, 20-letni veliki up nemškega nogometa, za katerega Barcelona ponuja kar 100 milijonov evrov. S tem je izenačil rekord nemškega prvenstva v kategoriji strelcev do 21 let. To je bil že njegov 34. zadetek v elitnem nemškem razredu, toliko jih je do 21. rojstnega dneva dosegel tudi aktualni rekorder, legendarni napadalec Klaus Fischer, z 268 zadetki drugi najboljši strelec nemškega prvenstva vseh časov. Havertz bo dopolnil 21 let 11. junija, do takrat pa lahko odigra še tri tekme in postavil nov rekord.

Borussia Dortmund je v bundesligi zmagala že petič zapored. Foto: Reuters

Boljše volje so bili lahko navijači druge Borussie, tiste iz Dortmunda, ki se je z novo zmago še bolj približala vodilnemu Bayernu. Rumeno-črni so kronali premoč v Wolfsburgu z zadetkoma Raphaela Guerreira in Achrafa Hakimija, 19-letni Norvežan Erling Braut Haaland pa se tokrat ni vpisal med strelce. To je bila že peta zaporedna zmaga Dortmunda v bundesligi. Slednje v torek čaka veliki derbi, saj bodo na domačem Westfalnu gostili vodilni Bayern.

Bayern se je maščeval Eintrachtu

Allianz Arena ni bila na tekmi nemškega prvenstva še nikoli tako prazna. Foto: Reuters Prvak Bayern je na domači Allianz Areni zaigral prvič po prekinitvi sezone zaradi koronavirusa. Odpravil je Eintracht iz Frankfurta (5:2), med strelce pa se je vpisal tudi najboljši strelec bundeslige Robert Lewandowski, ki je v tej sezoni v vseh tekmovanjih dosegel že 41 zadetkov!

Bayern je pod vodstvom Hansija Flicka na zadnjih 13 tekmah zmagal kar dvanajstkrat, hkrati pa se je maščeval Eintrachtu za boleč poraz v jesenskem delu, ko so 2. novembra v Frankfurtu izgubili kar z 1:5. Po zgodnji izključitvi Jeroma Boatenga jim je šlo vse narobe, sramoten poraz pa je drago plačal takratni trener Niko Kovač.

Tokrat je bil Bayern veliko bolj prepričljiv. Na začetku drugega polčasa je povedel s 3:0, nato pa je avstrijski reprezentant Martin Hinteregger v pičlih treh minutah znižal zaostanek na 2:3.

Kanadski najstnik Alphonso Davies bo 2. novembra dopolnil 20 let. Foto: Reuters

Drama ni trajala dolgo, ko je mladi Kanadčan Alphonso Davies v 61. minuti povečal prednost na 4:2. Takrat je vajeti v svoje roke znova prevzel bavarski velikan in na koncu tekmeca po festivalu zadetkov nadigral s 5:2. Zadnji zadetek je za branilce naslova dosegel kar Hinteregger, ko je nesrečno zatresel lastno mrežo. Bayern bo tako v torek na veliki derbi v Dortmund odpotoval s prednostjo štirih točk.

Kampl v nedeljo v Mainzu

Edini slovenski udeleženec bundeslige, nekdanji reprezentant Kevin Kampl, bo v nedeljo gostoval v Mainzu. Svetlolasi zvezni igralec je v prejšnjem krogu prispeval podajo za edini zadetek rdečih bikov, ki so doma remizirali s Freiburgom (1:1) in na lestvici zdrsnili na četrto mesto.

Kampl je nastopil prvič po več kot šestih mesecih, saj mu je težave povzročala poškodba gležnja, pred kratkim pa je namignil, da želi podaljšati pogodbo z Leipzigom in mu ostati zvest tudi prihodnje.

Berlinska Hertha je navdušila navijače še z drugo zmago, odkar se igrajo tekme bundeslige po prekinitvi zaradi koronavirusa. Foto: Reuters

V uvodnem dejanju 27. kroga nemškega prvenstva je Hertha v berlinskem derbiju s kar 4:0 razbila Union. V prvem polčasu ni bilo zadetkov, zato pa so domači stopili na plin v drugem delu in se Unionu maščevali za bridek poraz na prvem berlinskem derbiju v zgodovini, ko so jeseni z zadetkom v zadnji minuti izgubili z 0:1.

Lestvica: 1. Bayern München 27 tekem – 61 točk

2. Borussia Dortmund 27 – 57

3. Bayer Leverkusen 27 – 53

4. Borussia Mönchengladbach 27 – 52

5. RB Leipzig 26 – 51

6. Wolfsburg 27 – 39

7. Freiburg 26 – 37

8. Schalke 26 – 37

9. Hoffenheim 27 – 36

10. Hertha Berlin 27 – 34

11. Köln 26 – 33

12. Union Berlin 27 – 30

13. Eintracht Frankfurt 26 – 28

14. Augsburg 26 – 27

15. Mainz 26 – 27

16. Fortuna Düsseldorf 26 – 23

17. Werder Bremen 26 – 21

18. Paderborn 27 – 18