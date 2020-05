Milijarda Zemljanov komaj čaka na današnje nenavadne prizore

Neverjetno, a resnično. Tedni odsotnosti vrhunskega nogometa, če odštejemo nekatere izjeme v nogometno manj razvitih državah, kjer se niso prekinjala ligaška tekmovanja, so mimo. Nemčija bo prebila led in prva izmed nogometnih velesil preizkusila zmožnost nadaljevanja ligaške sezone v danih okoliščinah.

Kevin Kampl bi lahko danes prvič letos zaigral za rdeče bike. Foto: Reuters Svetovna javnost bo pozorno spremljala dogajanje v bundesligi, kjer se osmi zaporedni državni naslov, to bi bil nov rekord, nasmiha vodilnemu Bayernu, slovensko čast pa brani nekdanji reprezentant Kevin Kampl, ki z RB Leipzigom gleda v hrbet le dvema velikanoma.

Milijarda Zemljanov, takšno oceno o tem, koliko ljudi bo spremljalo tekme 26. kroga nemškega prvenstva, je dal izvršni direktor Bayerna Karl-Heinz Rummenigge, ki komaj čaka, da ura odbije 15.30. Takrat se bo začelo pet tekem, nogometni sladokusci po vsem svetu pa bodo lahko po dvomesečnem premoru prvič v neposrednih prenosih spremljali klubske tekme velikanov, pri katerih ne manjka zvezdniških imen.

Brez objemov in stiskanja rok

Najboljši strelec bundeslige Robert Lewandowski bo na delu v nedeljo. Foto: Reuters Nogomet bo potekal v nenavadnih razmerah. Bundesliga se ni še nikoli predstavila v takšni podobi, a bodo morali vsi udeleženci do zadnjega spoštovati in upoštevati protokol, s katerim želijo prireditelji preprečiti morebitno širitev okužb. Tribune bodo prazne, tako da gostitelji ne bodo mogli računati na prednost domačega igrišča v polnem pomenu. Nogometaši, ki so zadnjih sedem dni preživeli v karanteni v klubskih pripravljalnih središčih, bodo morali pozabiti na preveč strastna proslavljanja zadetkov, rokovanja, objeme, poljubljanja, pa tudi pljuvanje na zelenico. Morali bodo upoštevati stroga pravila, vsaka ekipa bo prišla na igrišče ločeno, ne bo skupinskih fotografiranj, niti tradicionalnih pozdravov tekmecev z rokovanjem.

Igralci na rezervni klopi bodo morali nositi zaščitne maske, obenem se bo spoštovala varnostna razdalja, saj morajo biti oddaljeni vsaj poldrugi meter, edini, ki mu ne bo treba ves čas nositi maske, je trener. A le v primeru, če bo oddaljen vsaj poldrugi meter od osebe, ki ji bo želel nameniti besedo.

Navijači Borussie Mönchengladbach bodo na domačih tekmah prisotni na stadionu, a le prek svojih podob na posebnih lepenkah, s katerimi bodo napolnili tribune. Foto: Reuters

Televizijske kamere se bodo prilagodile novim razmeram, ponujale manj prizorov, kjer bi prevladovale prazne tribune na stadionih duhov, nekatere televizijske postaje celo napovedujejo, da bodo, odvisno od tega, kako se bodo razpletale stvari na igrišču, med tekmo v eter spuščale tudi skandiranja navijačev.

Borussia se lahko približa Bayernu

Na derbiju v Dortmundu se bosta v trenerskem obračunu pomerila Lucien Favre in David Wagner. Foto: Guliver/Getty Images Tribune bodo prazne, kar bo zelo osiromašilo kuliso zlasti na prestižnem porurskem derbiju med Borussio Dortmund in Schalkejem. Že 96. Revierderby v zgodovini bundeslige med kluboma iz mest, ki sta oddaljeni le 30 kilometrov in se lahko pohvalita z bogato nogometno zgodovino, bo nenavaden. Na dvoboju bo tako kot na drugih nemških prizoriščih ta konec tedna le 300 ljudi. Drugouvrščeni rumeno-črni lovijo peto zaporedno zmago. Do nje bodo poskušali priti brez treh pomembnih zveznih igralcev, saj bodo zaradi zdravstvenih težav in nepripravljenosti manjkali Emre Can, Axel Witsel in Marco Reus. Dortmund se lahko (vsaj do nedelje) približa vodilnemu Bayernu na točko zaostanka.

Bavarci bodo v nedeljo gostovali v Berlinu, a ne pri Herthi, temveč Unionu, ki se je v tej sezoni nekajkrat že izkazal kot strup za velike. Bayern je edini nemški prvoligaš, ki v koledarskem letu 2020 še ni izgubil. Remiziral je le proti Leipzigu (0:0), vse preostale tekme pa dobil. Na zadnjih 11 tekmah je osvojil kar 31 točk z razliko v zadetkih 38:6 in je na dobri poti, da osvoji osmi zaporedni naslov. Union bo pogrešal trenerja Ursa Fischerja. Švicar je zaradi smrti v družini odšel na pogreb v domovino, s tem zapustil klubsko karanteno, zato bo moral biti po vrnitvi v enotedenski izolaciji, na delo pa se bo lahko vrnili šele takrat, ko bo imel dva zaporedna negativna testa na koronavirus.

Trener ne bo vodil moštva zaradi nakupa zobne paste Prvega trenerja bo pogrešal tudi Augsburg. Nekdanji nemški reprezentant Heiko Herrlich je naredil napako, ko je zapustil karanteno in se iz hotela odpravil v bližnjo trgovino, kjer je kupil zobno pasto. S tem je kršil pravila, tako da danes ne bo smel voditi moštva proti Wolfsburgu. Vrnil se bo lahko, ko bo njegov test na koronavirus dvakrat zapored negativen. V Nemčiji naj bi do konca sezone igralci in klubski delavci opravili več kot 20 tisoč testov.

Ta konec tedna se bodo igrale tekme prve in druge nemške lige, tretjeligaši pa bi lahko nadaljevali sezono 26. maja. V drugi ligi je prestavljen nedeljski dvoboj med Hannovrom in Dynamom iz Dresdna, saj so se rumeno-črni zaradi dveh pozitivnih testov na koronavirus za dva tedna odpravili v samoizolacijo.

Nemško prvenstvo, 26. krog: Sobota:

15.30 Borussia Dortmund – Schalke

15.30 RB Leipzig (Kevin Kampl) – Freiburg

15.30 Hoffenheim – Hertha Berlin

15.30 Fortuna Düsseldorf – Paderborn

15.30 Augsburg – Wolfsburg

18.30 Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach Nedelja:

15.30 Köln – Mainz

18.00 Union Berlin – Bayern München Ponedeljek:

20.30 Werder Bremen – Bayer Leverkusen

Lestvica: 1. Bayern München 25 tekem – 55 točk

2. Borussia Dortmund 25 – 51

3. RB Leipzig 25 – 50

4. Borussia Mönchengladbach 25 – 49

5. Bayer Leverkuen 25 – 47

6. Schalke 25 – 37

7. Wolfsburg 25 – 36

8. Freiburg 25 – 36

9. Hoffenheim 25 – 35

10. Köln 25 – 32

11. Union Berlin 25 – 30

12. Eintracht Frankfurt 24 – 28

13. Hertha Berlin 25 – 28

14. Augsburg 25 – 27

15. Mainz 25 – 26

16. Fortuna Düsseldorf 25 – 22

17. Werder Bremen 24 – 18

18. Paderborn 25 - 16