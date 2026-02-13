Velik dan za Alberta Riero v Nemčiji

V uvodnem dejanju 22. kroga nemškega prvenstva se bosta v petek zvečer pomerila Borussia Dortmund in Mainz. Rumeno-črni lahko z zmago prepolovijo zaostanek za vodilnim Bayernom na tri točke. Bavarci, ki so se med tednom v pokalu uvrstili med štiri najboljše, bodo v soboto gostovali pri Werderju, pestro pa bo v Frankfurtu, kjer bodo navijači Eintrachta prvič na domačem stadionu spremljali na delu novega trenerja Alberta Riero. Španec bo lovil prvo zmago v bundesligi.

Donedavni trener Celja Albert Riera je svojo pot v Nemčiji začel z remijem pri Unionu v Berlinu. Od zmage je bil oddaljen le nekaj minut (1:1), v soboto pa bo navijače Eintrachta skušal spraviti v dobro voljo na domačem stadionu v Frankfurtu, kjer bo gostil Borussio Mönchengladbach. Španec se bo predstavil prvič na dvoboju v Frankfurtu. Pri Eintrachtu bo skušal popraviti učinkovitost obrambe, ki je v tej sezoni prejela že 46 zadetkov, kar je drugi najslabši učinek v tekmovanju. Večkrat se je zatresla le mreža Heidenheima (47). Riera se je znašel v težavah, saj se je med tednom poškodoval belgijski branilec Arthur Theate.

Nemško prvenstvo, 22. krog:

Petek, 13. februar:

Sobota, 14. februar:

Nedelja, 15. februar:

Lestvica