Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
R. P.

Petek,
13. 2. 2026,
15.20

Osveženo pred

14 minut

Borussia Dortmund RB Leipzig Bayer Leverkusen Bayern München Bundesliga nemško prvenstvo Eintracht Frankfurt Albert Riera

Petek, 13. 2. 2026, 15.20

14 minut

Nemško prvenstvo, 22. krog

Velik dan za Alberta Riero v Nemčiji

Avtor:
R. P.

Albert Riera bo v soboto prvič vodil Eintracht na domači tekmi v Frankfurtu.

Albert Riera bo v soboto prvič vodil Eintracht na domači tekmi v Frankfurtu.

Foto: Guliverimage

V uvodnem dejanju 22. kroga nemškega prvenstva se bosta v petek zvečer pomerila Borussia Dortmund in Mainz. Rumeno-črni lahko z zmago prepolovijo zaostanek za vodilnim Bayernom na tri točke. Bavarci, ki so se med tednom v pokalu uvrstili med štiri najboljše, bodo v soboto gostovali pri Werderju, pestro pa bo v Frankfurtu, kjer bodo navijači Eintrachta prvič na domačem stadionu spremljali na delu novega trenerja Alberta Riero. Španec bo lovil prvo zmago v bundesligi.

Harry Kane
Sportal Zadnjo polfinalno vstopnico si je prislužil Bayern

Donedavni trener Celja Albert Riera je svojo pot v Nemčiji začel z remijem pri Unionu v Berlinu. Od zmage je bil oddaljen le nekaj minut (1:1), v soboto pa bo navijače Eintrachta skušal spraviti v dobro voljo na domačem stadionu v Frankfurtu, kjer bo gostil Borussio Mönchengladbach. Španec se bo predstavil prvič na dvoboju v Frankfurtu. Pri Eintrachtu bo skušal popraviti učinkovitost obrambe, ki je v tej sezoni prejela že 46 zadetkov, kar je drugi najslabši učinek v tekmovanju. Večkrat se je zatresla le mreža Heidenheima (47). Riera se je znašel v težavah, saj se je med tednom poškodoval belgijski branilec Arthur Theate.

Nemško prvenstvo, 22. krog:

Petek, 13. februar:

Sobota, 14. februar:

Nedelja, 15. februar:

Lestvica

Najboljši strelci:

24 – Kane (Bayern)
13 – Diaz (Bayern)
11 – Undav (Stuttgart)
10 – Olise (Bayern), Tabaković (Borussia M.)
– Amiri (Mainz), Guirassy (Borussia Dortmund), Kramarić (Hoffenheim)
– Baumgartner (Leipzig), Burkardt (Eintracht)
– Amoura (Wolfsburg), Diomande (Leipzig), El Mala (Köln)
...

 
Luis Diaz
Sportal Hrvat z zadetkom razjezil Bayern, nato je počila petarda
