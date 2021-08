Bayern se je namučil s Kölnom, Borussia Dortmund izgubila v Freiburgu

Drugi krog nemškega nogometnega prvenstva sta v petek odprla Leipzig in Stuttgart. Rdeči biki so zmagali kar s 4:0, Kevin Kampl pa je sedel na klopi. V soboto je za največje presenečenje poskrbel Freiburg, ki je na domačih tleh z 2:1 odpravil Borussio Dortmund. Bayer Leverkusen je napolnil mrežo Borussii Mönchengladbach (4:0). Branilec naslova Bayern, ki je med tednom osvojil superpokalno lovoriko, je v nedeljo gostil Köln. Kljub vodstvu Bavarcev so žilavi gostje izenačili, a na koncu so vse tri točke vendarle ostale doma.

Rdeči biki so navdušili 23 tisoč gledalcev in napolnili mrežo Stuttgarta, ki je blestel v uvodnem krogu, tokrat pa v Leipzigu prejel kar štiri zadetke. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je zaploskal soigralcem za visoko zmago s klopi za rezervne igralce. Trener ga ni pošiljal v igro. Z dvema zadetkoma je blestel mladi madžarski as Dominik Szoboszlai, ki je odpravil zdravstvene težave, zaradi katerih je odpovedal nastop na letošnjem Euru.

Zvezdnik Borussie Dortmund Braut Erling Haaland je nemočno spremljal veselje nogometašev Freiburga. Foto: Guliverimage

Borussia Dortmund je po superpokalni zaušnici prejela nov udarec. Na gostovanju v Freiburgu je ostala brez točk (1:2). V Leverkusnu se bosta udarila Bayer in Borussia Mönchengladbach, ki je na uvodu poskrbela za nekaj slabe volje pri aktualnih prvakih. Eintracht, ki ni računal na Martina Pečarja, se je z Augsburgom razšel brez zadetkov.

Bayern je v drugem krogu na zelenico stopil kot zadnji. Na domači Allianz Areni so Bavarci gostili moštvo Kölna, ki je v prvem krogu doma odpravil berlinsko Hertho. žV prvem polčasu gledalci zadetkov niso videli, nato pa so varovanci Juliana Nagelsmanna bolje odprli drugi polčas in hitro povedli z 2:0. A gostom se je enako hitro uspelo vrniti, da so vse tri točke vendarle ostale doma pa je s svojim drugim zadetkom na srečanju v 71. minuti poskrbel Serge Gnabry. Tretji zadetek Bayerna je prispeval kdo drug kot Robert Lewandowski, za goste pa sta bila natančna Anthony Modeste in Mark Uth.

Nemško prvenstvo, 2. krog: Petek, 20. avgust:

RB Leipzig : Stuttgart 4:0 (1:0)

Szoboszlai 38., 52., Forsberg 46., Silva 65./11-m

Kevin Kampl (Leipzig) je spremljal dvoboj s klopi za rezervne igralce. Sobota, 21. avgust:

Bochum : Mainz 2:0 (1:0)

Holtmann 21., Polter 56.



Eintracht Frankfurt : Augsburg 0:0

Martin Pečar (Eintracht) ni kandidiral za srečanje.



Freiburg : Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

Grifo 6., Sallai 53.; Keitel 59./ag.



Greuther Fürth : Arminia Bielfeld 1:1 (0:1)

Hrgota 50./11-m; Klos 45.; R.K.: Schöpf 68./Arminia



Hertha Berlin : Wolfsburg 1:2 (0:0)

Lukebakio 60./11-m; Baku 74., Nmecha 88.



Bayer Leverkusen : Borussia Mönchengladbach 4:0 (2:0)

Sommer 3./ag., Schick 8., Diaby 55., Amiri 87. Nedelja, 22. avgust:

Hoffenheim : Union Berlin 2:2 (2:1)

Akpoguma 14., Bruun Larsen 30.; Giesselmann 10., Awoniyi 47. R.K.: Friedrich 90.+4/Union Berlin Bayern München : FC Köln 3:2 (0:0)

Lewandowski 50., Gnabry 59., 71.; Modeste 60., Uth 62.