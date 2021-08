Lewandowski z dvema zadetkoma Bayernu prinesel novo superpokalno lovoriko

Na Signal Iduna Parku v Dortmundu sta se za superpokalno lovoriko udarila pokalni prvak Borussia Dortmund in državni prvak Bayern. To je bilo že peto srečanje v zadnjih šestih letih med omenjenima velikanoma v sklopu tega tekmovanja, naslov pa je pripadel bavarskemu velikanu, ki je slavil s 3:1.

Moštvi sta se v srečanje odpravlili z različnima popotnicama. Medtem ko rumeni na krilih izjemnega Erlinga Brauta Haalanda pomenijo strah in trepet nasprotnih vratarjev in so se brez večjih težav sprehodili čez prvi oviri v pokalu in prvenstvu v novi sezoni, pa Bavarci na drugi strani na pokalni nastop še čakajo, v Bundesligi pa so v prvem krogu iztržili le točko na vedno neugodnem gostovanju v Mönchengladbachu.

A na današnjem srečanju je v ospredje ponovno stopil poljski stroj za zadetke Robert Lewandowski in pospravil dve žogi v mrežo Dortmundčanov. Poleg njega je za Bayern zabil še izkušeni Thomas Müller, edini zadetek za domače pa je s prekrasnim strelom z roba kazenskega prostora dosegel kapetan Marco Reus.

Veliko odsotnih pri Borussii

Gostitelji superpokalnega obračuna so v srečanje sicer vstopili močno zdesetkani, saj so se na seznamu poškodovanih med drugim znašli Julian Brandt, Emre Can, Mats Hummels, Thorgan Hazard in še nekateri drugi, pri Bayernu pa Julian Nagelsmann ni mogel računati na Marca Roco in Benjamina Pavarda.

Bavarci so tako osvojili še deveti superpokal, še četrtič v zadnjih šestih letih pa so ugnali današnjega tekmeca, ki je dvoboj prvakov obeh domačih tekmovanj dobil le leta 2019.