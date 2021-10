Bayern s "petardo, Freiburgov niz se nadaljuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Deseti krog nemškega prvenstva je prinesel srečanje, na katerem je Bayern lizal rane po pokalnem polomu. Bavarci so na gostovanju pri berlinskem Unionu slavili z 2:5. Do zmag sta prišla tudi Borussia (D) in še vedno neporaženi Freiburg.