Nekdanji trener Kevina Kampla na klop Milana

Kot poroča Guardian, je Milan z Ralfom Rangnickom sklenil dogovor, da bi postal novi trener kluba v sezoni 2020/21. Dvainšestdesetletni Nemec bo zamenjal Stefana Piolija, ki je "rossonere" vodil od oktobra lani. Rangnick se z Milanom pogovarja tudi o tem, da bi trenersko vlogo združil z nalogami športnega direktorja, področjem, ki ga trenutno pri Milančanih zaseda Paolo Maldini.

Rangnick je ustvaril trenersko ime kot trener Hoffenheima ter Leipziga, opravljal je tudi naloge športnega direktorja za Leipzig in Red Bull Salzburg. Od poletja 2019 deluje kot vodja športa in razvoja v Red Bullu. Nemškega strokovnjaka so v zadnjih letih povezovali z Evertonom ter s takšnima velikanoma, kot sta Manchester United in Bayern München. Zdaj se je dogovoril za posel, za katerega bo po medijskih informacijah podpisal triletno pogodbo z rdeče-črnimi.

Pioli je poskrbel za pozitivne trende, vendar pa je milanski kolektiv še vedno na sedmem mestu prvenstvene lestvice, 29 točk za vodilnim Juventusom in 17 točk za četrtouvrščeno Atalanto Josipa Iličića.

