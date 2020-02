Ne koronavirus, Katalonce v Italiji zanima samo Barcagate

Jug Italije, vsaj za zdaj, še ni ogrožen, tako da bojazni, da bo današnja tekma lige prvakov v Neaplju odpovedana, ni bilo. Nogometaši Napolija in Barcelone odštevajo do prvega sodniškega žvižga, bolj kot zaradi koronavirusa pa so katalonski navijači zaskrbljeni zaradi afere Barcagate, kot so dogajanje na Camp Nou po vzoru nekaterih velikih škandalov iz zgodovine poimenovali tamkajšnji mediji.

Že prej je bilo v Barceloni ob koncu lanskega in v začetku letošnjega leta zelo pestro. Poškodba Luisa Suareza, odhod trenerja Ernesta Valverdeja, neuspel poskus vrnitve Xavija Hernandeza, prihod anonimneža Quiqeja Setiena, sterilnost uprave v zimskem prestopnem roku, potem še poškodba Ousmaneja Dembeleja in kriza z napadalci, nespreten javni nastop športnega direktorja Erica Abidala, javno obračunavanje z Lionelom Messijem in predvsem tisto, česar se navijači Barcelone najbolj bojijo. Govorice o tem, da bo Argentinec, ki naj bi imel vsega skupaj dovolj, po koncu sezone zapustil klub.

Napoli – Barcelona

Osmina finala lige prvakov, prva tekma. Danes ob 21.00. Štadion San Paolo v Neaplju, kapaciteta: 54.762. Sodnik: Felix Brych (Nemčija).



Verjetni začetni enajsterici:

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimović; Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Trener: Gennaro Gattuso.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Junior; Arthur, Busquets, De Jong; Messi, Griezmann; Fati. Trener: Quique Setien.

Predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu je v zadnjih tednih pod hudim pritiskom. Bo zdržal? Foto: Getty Images

Kako je nastala afera Barcagate?

Vrelišče pa je pestro dogajanje v vrstah španskih prvakov dogajanje doseglo pred dnevi in dobilo tudi priponko Barcagate. V javnosti se je namreč pojavila informacija o tem, da so v vodstvu kluba na čelu s predsednikom Josepom Mario Bartomeujem najeli posebno agencijo, ki naj bi pomagala izboljšati predsednikov ugled, predvsem pa je sporno to, da naj bi poskrbela tudi za omadeževanje nekaterih klubskih legend in zdajšnjih pomembnih akterjev katalonskega nogometnega velikana, tudi Messija.

Pri Barceloni so sicer ekspresno zanikali takšne navedbe in dejali, da bodo zadevo preiskali, ob tem pa napovedali, da bodo vsakega, čigar vest v tej zgodbi ni čista, kaznovali. Zaradi tega je Bartomeu, ki naj bi v zadnjih tednih izgubil vse zaupanje tako najpomembnejših nogometašev Barcelone kot tudi večine navijačev, v zadnjih tednih pogosto sestankoval in poskušal zakrpati luknje, skozi katere uhajajo informacije o pestrem klubskem dogajanju, a mu ne uspeva najbolje.

Navijači so se že odločili: Predsednik, odidi!

Navijači Barcelone vodstvu kluba že nekaj časa ne zaupajo več. Foto: Reuters Bartomeu je prejšnji teden sestankoval tudi s kapetanom Messijem in njegovimi tremi pomočniki Gerardom Piquejem, Sergiem Busquetsom in Sergiem Robertom. Menda jih ni prepričal, sestanka, ki so ga nekateri španski mediji opisali kar kot predsednikov zagovor, pa je bilo konec po dobre pol ure.

"Bil sem presenečen. Ko so informacije o tem zaokrožile v javnosti, sem o vsem skupaj vedel zelo malo. Predsednik nam je povedal isto, kar je povedal v javnosti, tako da težko povem kaj novega," je o sestanku za Mundo Deportivo – prav tisti mediji, ki je veliko afero spravil v javnost – govoril tudi Messi, ki sicer zelo redko daje intervjuje, in s tem med vrsticami namignil na marsikaj.

Čeprav se Bartomeu in njegovi najtesnejši sodelavci na vso moč trudijo, da bi afero pometli pod preprogo, jim kljub dejstvu, da je šla rezultatska krivulja v zadnjem obdobju navzgor, ne uspeva najbolje. Na čigavo stran se je postavila javnost, pa ni skrivnost in niti ni presenetljivo. O tem se je lahko prvi mož Barcelone, ki to mesto zaseda od leta 2014, ko je zaradi "afere Neymar" odletel njegov predhodnik Sandro Rosell, prepričal v soboto. Na sobotni domači prvenstveni tekmi proti Eibarju so namreč navijači zahtevali njegov odstop, ob tem pa mahali z belimi robčki, kar je jasen znak, da na Camp Nouu ni več zaželen.

Takole so navijači Barcelone v soboto protestirali proti Josepu Marii Bartomeuu:

Lionel Messi je "dolg" strelski post končal v svojem slogu

Na igrišču so lahko navijači Barcelone uživali v čarovnijah svojega ljubljenca Messija, ki je v slogu končal svoj štiri tekme trajajoči strelski post. Pri zmagi s 5:0, ki je še slajša postala dan za tem, ko je Real Madrid izgubil, je zabil prve štiri gole. Po enega za vsako tekmo, na katerih prej ni zadel.

To je bila četrta zaporedna prvenstvena zmaga Kataloncev, ki so trenutno vodilni z dvema točkama prednosti pred Realom, in sedma za novega trenerja Setiena v devetem nastopu v vlogi trenerja Barcelone. Predvsem pa prva res prepričljiva.

Argentinec je v soboto navdušil s štirimi zadetki na eni tekmi. V tej sezoni jih je v 28 nastopih v vseh tekmovanjih dosegel že 23, prispeval pa je tudi kar 16 asistenc. Foto: Reuters

Bolj kot domače tekme 61-letnega nekdanjega trenerja Betisa, ki je bil širši nogometni javnosti vse do začetka letošnjega leta neznan, skrbijo gostovanja, na katerih se Barcelona muči. Tudi pod njegovim vodstvom. V zadnjih šestih tekmah, ki jih je odigrala stran od svojega štadiona, je zmagala samo dvakrat. Po veliki drami je s 3:2 odpravila Betis, z 2:1 pa premagala tretjeligaša Ibizo v pokalu.

Setien seveda ne more biti zadovoljen niti s pogledom na zdravniški karton svoje ekipe. Ob vseh težavah, ki so ga doletele že prej, je v zadnjih dneh ostal še brez Jordija Albe in Roberta. Dveh zelo pomembnih bočnih branilcev. Ob napadalcih Suarezu in Dembeleju, ki sta sezono že končala, pa tokrat ne bo mogel računati niti na novopečenega napadalca Martina Braitweita. Danca je sicer popeljal v Neapelj, a ta tam še ne bo imel pravice nastopiti.

Kaj sta pred tekmo povedala trenerja?

Gennaro Gattuso Foto: Reuters Gennaro Gattuso, Napoli:

"Igramo proti odlični ekipi, ki ima sijajne nogometaše. Verjetno najboljše na svetu. Vemo, da ne bo lahko, a moja ekipa je tako ponosna in samozavestna, da se lahko po robu postavi vsakomur. Barcelona je ekipa, ki je v zadnjih 15 letih ena od najboljših na svetu, a se je ne smemo bati. Moramo jo spoštovati, ob tem pa odigrati svojo tekmo in narediti vse, da jo premagamo. Verjamem, da nam lahko s pomočjo navijačev uspe."



Foto: Reuters Quique Setien, Barcelona:

"Svojim igralcem vedno govorim, da morajo pričakovati najboljšo različico nasprotnika, s katerim se bodo pomerili. Vsaka ekipa proti nam daje še več, kot je sposobna. Mislim, da bo tokrat podobno. Vem, česa je Napoli sposoben. V skupinskem delu so Neapeljčani igrali sijajno, čeprav so jim nasproti stale velike ekipe. Verjamem, da bodo Italijani tudi tokrat na zelo visoki ravni, tako da bomo morali biti odlični, če želimo priti do dobrega rezultata, kar je seveda naš cilj." , Napoli:"Igramo proti odlični ekipi, ki ima sijajne nogometaše. Verjetno najboljše na svetu. Vemo, da ne bo lahko, a moja ekipa je tako ponosna in samozavestna, da se lahko po robu postavi vsakomur. Barcelona je ekipa, ki je v zadnjih 15 letih ena od najboljših na svetu, a se je ne smemo bati. Moramo jo spoštovati, ob tem pa odigrati svojo tekmo in narediti vse, da jo premagamo. Verjamem, da nam lahko s pomočjo navijačev uspe.", Barcelona:"Svojim igralcem vedno govorim, da morajo pričakovati najboljšo različico nasprotnika, s katerim se bodo pomerili. Vsaka ekipa proti nam daje še več, kot je sposobna. Mislim, da bo tokrat podobno. Vem, česa je Napoli sposoben. V skupinskem delu so Neapeljčani igrali sijajno, čeprav so jim nasproti stale velike ekipe. Verjamem, da bodo Italijani tudi tokrat na zelo visoki ravni, tako da bomo morali biti odlični, če želimo priti do dobrega rezultata, kar je seveda naš cilj."

Napoli se je dvignil in bo nevaren

Navijače Barcelone, ta je, odkar je leta 2015 osvojila svoj zadnji, peti naslov evropskega prvaka, v ligi prvakov trikrat izpadla v četrtfinalu, lani pa v polfinalu, lahko skrbi tudi dejstvo, da je Napoli v dobri formi. Ko je priznanega Carla Ancelottija decembra lani nasledil Gennaro Gattuso, se je zdelo, da bo zgodba legendarnega nekdanjega borbenega vezista polom.

Na prvih šestih tekmah je namreč doživel kar šest porazov. Potem je Italijanu, ki se v trenerski vlogi za zdaj še ni izkazal, steklo. V zadnjih sedmih tekmah je zbral pet zmag, se na lestvici povzpel do šestega mesta in stopil na prag finala italijanskega pokala, potem ko je v prvi tekmi polfinala z 1:0 zmagal v Milanu proti Interju.

Napoliju so v zadnjem mesecu uspele tri velike zmage. Premagal je vodilne tri ekipe italijanskega prvenstva, Juventus, Lazio in nazadnje Inter. Lahko zdaj poskrbi še za največjo zmago sezone? Foto: Reuters

Zdaj bo priljubljeni Rino poskušal priti še do največjega skalpa in velike zmage v tekmovanju, v katerem Neapeljčani sicer nimajo prav veliko izkušenj. Šele šestič v njem nastopajo, dlje od osmine finala, ki jo letos okušajo šele drugič, pa v elitni evropski nogometni ligi niso prišli. Zdaj sanjajo, da jim bo letos uspelo.

Optimizem pa lahko črpajo iz dejstva, da so bili za Katalonce v zadnjih treh sezonah kar dvakrat usodni prav Italijani. Enkrat Juventus in drugič Roma. In seveda računajo tudi na veter v hrbet, ki bo prišel s tribun kultnega štadiona San Paolo, na katerem lahko pričakujemo več kot 50 tisoč vročekrvnih neapeljskih navijačev.