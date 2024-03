Navijači znova v ospredju poročila disciplinskega sodnika

Nešportno in neprimerno vedenje navijačev, ki so prižigali bakle, je glavni vzrok za izrek kazni. Oteževalna okoliščina je bila tudi pomanjkljiva organizacija tekme na Fazaneriji, ki se je končala z remijem 1:1.

Nogometna zasedba iz glavnega mesta Slovenije, Olimpija, bo morala zaradi svojih navijačev, ki na tekmi v gosteh v Prekmurju niso bili zgolj opazovalci dogajanja, prav tako seči v denarnico.

Disciplinski sodnik Boštjan Jeglič je Ljubljančanom izrekel 700 evrov globe zaradi nešportnega in neprimernega vedenja njihovih navijačev. Ti so žaljivo skandirali, prav tako so na tekmo pretihotapili bakle in jih prižigali kljub prepovedi uporabe pirotehnike.

Celjani, ki so se doma 9. marca pomerili z Mariborom in se prav tako razšli z neodločenim izidom 1:1, bodo morali zaradi navijaškega prižiganja bakel plačati sto evrov.

Celjani so se 9. marca doma pomerili z Mariborom in se razšli z neodločenim izidom 1:1. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Disciplinski sodnik je obravnaval tudi dogajanje na tekmi četrtfinala slovenskega nogometnega pokala Pivovarne Union v Športnem parku Šiška. Koprčani so v prvoligaškem obračunu v Ljubljani izločili Olimpijo s 4:2.

Ob tem je disciplinski sodnik sprejel ukrep proti gostom iz Kopra zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe, na tekmi so igralci prejeli sedem rumenih kartonov, prijavljena je bila tudi uradna oseba kluba.

Disciplinski sodnik je klubu z Obale izrekel denarno kazen v višini 480 evrov.

Zoper športnega direktorja kluba Ivico Guberca je na podlagi prijave pomočnika sodnika uvedel disciplinski postopek, ker se je Guberac po tekmi neprimerno vedel do sodnika in protestiral zoper odločitve sodnika. Za dejanje se je kasneje opravičil, češ da je to storil v afektu.

Guberac na eni prvenstveni tekmi ne bo imel dostopa do stadiona in možnosti spremljanja ekipe. Kazen še ni pravnomočna, pristojbina za pritožbo sicer za prvoligaške klube znaša tisoč evrov.

