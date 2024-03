Celjani po šovu Matka v Kopru še korak bližje naslovu

Po prvotnem scenariju bi se morala v 26. krogu 1. SNL udariti Olimpija in Maribor, a je največji praznik slovenskega klubskega nogometa zaradi prenove travnate površine v Stožicah ob soglasju obeh klubov prestavljen na 17. april. Vodilni Celjani so izkoristili priložnost in z zmago na Bonifiki (3:1) zmajem pobegnili na +10. Na Bonifiki je blestel Aljoša Matko. Dosegel je vse tri zadetke za Celjane (3:1) in z 12 zadetki prevzel vodstvo na lestvici najboljših strelcev. Bravo se je z zmago v Murski Soboti povzpel na tretje mesto, Rogaška je v gosteh ugnala Aluminij, Radomljani pa so v slabo voljo spravili Domžale.

1. SNL, 26. krog:

Sreda, 13. marec:

Četrtek, 14. marec:

Sreda, 17. april:

Največja velikana slovenskega klubskega nogometa, Olimpija in Maribor, sta prejšnji teden nepričakovano izpadla iz pokalnega tekmovanja, tokrat pa si bosta za razliko od ostalih klubov 1. SNL med tednom privoščila počitek, saj je večni derbi v Stožicah prestavljen na 17. april.

Matko skočil na vrh najboljših strelcev

Dvoboj na Bonifiki je že od začetka potekal po celjskih notah. Vodilni prvoligaš je bolje vstopil v srečanje, si priigral veliko priložnosti, kar nekaj si jih je pripravil Aljoša Matko. V 30. minuti je tako po protinapadu iz dokaj ugodnega položaja meril mimo vrat, sedem minut pozneje, ko je znova prišla do izraza hitrost celjskega krilnega napadalca, pa je po natančnem diagonalnem strelu z desne strani kazenskega prostora matiral Jana Koprivca. Celjani so kronali premoč in povedli z 1:0, Matko pa se je razveselil jubilejnega desetega zadetka v tej sezoni, s katerim je na lestvici najboljših strelcev 1. SNL poskočil na drugo mesto!

Še pred koncem prvega polčasa bi lahko Matko povišal strelski izkupiček, znašel se je v stoodstotni priložnosti, a mu je vratar Koprivec z izjemno obrambo preprečil slavje. V nadaljevanju akcije je vrata kanarčkov ogrozil še Edmilson. Dišalo je po novem zadetku Celja, a je po prvem polčasu ostalo pri vodstvu z 1:0.

Aljoša Matko je z 12 zadetki na vrhu lestvice najboljših strelcev prehitel napadalca Maribora Arnela Jakupovića. Foto: www.alesfevzer.com

Celjani so na začetku drugega polčasa podvojili prednost. Po prekršku nad reprezentantom Žanom Karničnikom se je gostom ponudila priložnost z bele točke. Najstrožjo kazen je izkoristil Aljoša Matko. Čeprav je koprski vratar Jan Koprivec uganil smer, se je žoga le znašla v njegovi mreži. Celjani so tako povedli z 2:0.

Strelske rapsodije Matka, ki je zaradi poškodbe stopalnice izpustil kar nekaj mesecev jesenskega dela prvenstva, pa s tem še ni bilo konec. V 67. minuti so domači zahtevali najstrožjo kazen, ko je žoga v roko zadela Klemna Nemaniča, vendar so sodniki pustili, da se igra nadaljuje in v naslednjem napadu so Celjani še povečali prednost. Matko je bil še enkrat prehiter za koprsko obrambo, nato pa spretno premagal Koprivca. Asistenco, jubilejno deseto v tej sezoni, je vpisal Žan Karničnik in se na prvem mestu najboljših asistentov izenačil z Matijo Kavčičem (Bravo).

Celjani so z zmago v Kopru prekinili niz treh tekem brez zmage v 1. SNL. Foto: www.alesfevzer.com

Gostitelji so prek Luke Vešnerja Tičića poskrbeli za časten zadetek (1:3), Cekljani pa so storili pomemben korak k osvojitvi naslova, saj so s tekmo več Olimpiji zbežali na kar 10 točk razlike!

Bravo prehitel Maribor

V uvodni tekmi 26. kroga prve lige je Bravo vpisal sedmo točko v treh dvobojih z Muro v tej sezoni. Bravo Kostel je zasluženo prišel do zmage, saj je bil že v prvem polčasu bolj podjeten in nevaren. V 29. minuti je terensko premoč kronal z zadetkom, ki je bil plod dobrega preigravanja Gašperja Trdina ter dvojne podaje z Viktorjem Gidadom. Trdina je žogo elegantno spravil mimo vratarja Florijana Raduhe. Izbranci domačega stratega Antona Žlogarja so v nadaljevanje krenili bolj ambiciozno in bili za to v 63. minuti tudi nagrajeni. Sandi Nuhanović je z natančno odmerjenim strelom dosegel prvenec v dresu Mure.

Strateg Mure Anton Žlogar Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Sobočani so po izenačenju še bolj odločno krenili v napad - Niko Kasalo je v 68. minuti z roba kazenskega prostora streljal naravnost v vratarja gostov, tako da je imel Bravo več prostora za protinapade in v 70. minuti je enega od prvih izkoristil Matej Poplatnik. Domači vratar Raduha ga je lahko le podrl in gostom omogočil strel z bele točke. Učinkovito ga je izvedel prav Poplatnik, ki si zdaj z desetimi goli deli drugo mesto na lestvici strelcev Prve lige Telemach. Z enajstimi je prvi Arnel Jakupović, deset pa jih je zabil tudi Rui Pedro Da Silva. V zaključku tekme, ko je Mura razkrila vse svoje karte in šla v napad po točko, je imel Bravo niz stoodstotnih priložnosti za potrditev zmage. Dve je zapravil Martin Pečar, Poplatnik in Jakov Gurlica pa sta zadela okvir vrat.

Rogaška nadaljuje zmagoviti niz

Nogometaši Rogaške nadaljujejo uspešen niz. Na zadnjih šestih prvenstvenih tekmah so še petič ostali neporaženi, v Kidričevem so zabeležili četrto zmago, s katero so splezali na osmo mesto prvenstvene razpredelnice. Na njej so prehiteli prav Aluminij, ki ima isto število točk, a za odtenek slabšo razliko med danimi in prejetimi goli.

Rogačani so bili boljši v vseh pomembnejših statističnih elementih. Zanimivo je, da v zadnjih sezonah na tekmah med Rogaško in Aluminij vedno zmagujejo gostje. Tako je bilo tudi tokrat v Kidričevem. Foto: www.alesfevzer.com

Prvi polčas je minil brez izrazite priložnosti. Rogaška je bila agresivnejša, domačim kradla žoge že na njihovi polovici, a je bila v napadalnih akcijah "nekonkretna", manjkala je zadnja podaja. Njeni igralci so nekajkrat prišli v kazenski prostor tekmeca, a se zapletali oziroma izbirali napačne odločitve. Prvi strel na tekmi je šele v 21. minuti sprožil Oliver Kregar, toda njegov poskus ni predstavljal večje nevarnosti za domačega vratarja Lana Jovanovića, ki je dobil žogo v naročje.

Aluminij se je nekoliko prebudil šele ob koncu prvega polčasa. V 37. minuti je po prostem strelu z glavo poskušal Mario Šubarić, še najlepšo priložnost prvega dela pa je zapravil Gašper Jovan, ki mu je v 40. minuti strel blokiral Nikša Vujčić. Gosti so tudi v drugem delu prevzeli pobudo, več poskušali s streli, ki pa vsaj v uvodu niso našli poti do mreže. So pa v 55. minuti ponudili priložnost napadalcu Aluminija Gambijcu Bambi Sussu, ki je slabo streljal, še slabše je le nekaj trenutkov pozneje svojo strelsko znanje predstavil njegov soigralec Tom Kljun.

Gal Kurež je zadel za zmago Rogaške. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V 73. minuti je bila blizu vodstva Rogaška. Patrik Mijić se je nepričakovano z desne strani odločil za strel, Jovanović ni najbolj posrečeno posredoval, žogo odbil, a je v mrežo ni uspelo poslati ne Kregarju ne Alenu Korošcu. Zato pa so bili gosti bolj zadovoljni dobri dve minuti pozneje. Po protinapadu je Korošec z leve strani poslal lepo podajo na drugo vratnico, kjer je Galu Kurežu ni bilo težko potisniti v mrežo. Do konca tekme bi gosti lahko še povišali vodstvo, imeli so nekaj priložnosti, edino pravo za domače pa je zamudil Jovan.

Radomljani vendarle do zmage

Potem ko so nogometaši Kalcer Radomelj prejšnji teden senzacionalno izločili Maribor v pokalu Pivovarne Union, so tokrat zabeležili še prvo zmago v zadnjih šestih krogih. Foto: www.alesfevzer.com

Potem ko so nogometaši Kalcer Radomelj prejšnji teden senzacionalno izločili Maribor v pokalu Pivovarne Union, so tokrat zabeležili še prvo zmago v zadnjih šestih krogih. V občinskem derbiju so zasluženo premagali Domžale z 2:0. S tem so še dodatno zapletli položaj na dnu razpredelnice, saj zdaj le tri točke loči pet moštev. Radomljani so zadnji s 24 točkami, eno več imata Rogaška in Aluminij, Domžale so pri 26, Mura, ki ima sicer dve tekmi manj, pa pri 27. Do konca prvenstva je še deset krogov.

Radomljani so bili že v prvem polčasu bistveno boljša ekipa na terenu Športnega parka ob Kamniški Bistrici. Prvo res zrelo priložnost so zapravili v 6. minuti, ko je vratar Domžal Lovro Štubljar čudežno ubranil strel Dejana Vokić iz neposredne bližine. Priložnosti za Radomlje so se nato kar vrstile, tako da je bilo že po pol ure igre jasno, da je vratar Štubljar glavni kandidat za naziv igralca tekme. V prvem polčasu je ustavil štiri strele v okvir gola in bil nerešljiva uganka za domače igralce.

Foto: www.alesfevzer.com

Odpor Domžal oziroma vratarja Štubljarja je trajal še polovico drugega polčasa. V 69. minuti je mrežo gostov načel Madžid Šošić. Najprej je unovčil natančno podajo Stipa Markovića z leve strani kazenskega prostora in z glavo matiral Štubljarja, pet minut kasneje pa se isti igralec otresel Daniela Offenbacherja, prodrl v kazenski prostor, s strelom z leve strani kazenskega prostora pa še drugič zadel mrežo Domžal.

