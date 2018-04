Klopp: Guardiola je resda najboljši trener na svetu, a …

Pred torkovima tekmama lige prvakov

Danes bosta znana prva polfinalista lige prvakov . Gostitelja bosta za napredovanje potrebovala pravi čudež. Liverpool bo visoko prednost treh zadetkov (3:0) branil pri Manchester Cityju, Barcelona pa v Rimu (4:1) pri Romi. ''To bo pravi izziv,'' pred srečanjem, v katerem bo iskal senzacionalno pot do polfinala, sporoča trener Cityja Josep Guadiola.

Manchester City – Liverpool/prva tekma 0:3/ Verjetni začetni postavi: Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Delph; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Sterling, Agüero, Sané

Odsotna: Mendy in Stones

Vprašljiv: Danilo Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Milner; Mané, Firmino, Salah

Odsotni: Henderson, Can, Gomez, Lallana, Matip

Vprašljivi: Salah, Moreno, Robertson

Anglija bo ime svojega (edinega) predstavnika v polfinalu lige prvakov spoznala v večernih urah. Po žrebu je bil veliki favorit za napredovanje Manchester City, po izjemni zmagi Liverpoola (3:0) na prvi tekmi pa so se razmerja moči in pričakovanja javnost spremenila. Zdaj bi bilo vse kaj drugega kot napredovanje rdečih veliko presenečenje.

Guardiola: Potrebujemo skoraj popolno tekmo

Manchester City je presenetljvo v zadnjih dneh izkusil kar dva poraza. Foto: Reuters ''Za napredovanje potrebujemo skoraj popolno tekmo. Moramo si priigrati veliko priložnosti, biti natančni, učinkoviti in omejiti število priložnosti tekmecev. Vse okoliščine morajo biti v naš prid, če želimo napredovati. Pogosto smo si v zelo kratkem času priigrali veliko priložnosti,'' se Josep Guardiola zaveda, da prihaja tekma, po kateri ni več popravnega izpita.

Šlo bo za dvoboj na vse ali nič, v katerem morajo njegovi izbranci na vsak način najmanj trikrat zatresti mrežo Liverpoola, pri tem pa tudi paziti na igro v obrambi, saj so se rdeči na Anfieldu izkazali za zelo nevarnega tekmeca. Na svojem štadionu so dvakrat v tej sezoni premagali City (v angleškem prvenstvu in v ligi prvakov) in na obeh tekmah dosegli kar Mohamed Salah je v tej sezoni dosegel že 38 zadetkov. Foto: Reuters sedem golov.

''Če hočemo igrati dober nogomet, morajo naše misli ostati pozitivne. Pred nami je 90 minut, morda tudi podaljšek. Poskusili bomo. Tako kot v življenju. To bo pravi izziv,'' odgovarja Katalonec in upa, da dva zaporedna poraza na izbrancih nista pustila resnejših psiholoških posledic.

Klopp: Tudi mi lahko izgubimo

''Če bi se obračun odvil tako, kot je pričakovala večina, potem bi z eno nogo in pol že izpadli, na povratni četrtfinalni tekmi pa igrali le za ponos. Ko smo v začetku sezone tukaj izgubili z 0:5 (9. septembra 2017 na Etihadu), nam je bilo hitro jasno, kako močan je City. Vsi vemo, kdo je Pep (Josep Guardiola, op. p.). Je najboljši trener na svetu. A na svetu ni popolnega nogometnega kluba. Vedel sem, da lahko City prejme nekaj zadetkov. Tudi mi jih lahko in nato izgubimo tekmo,'' je realen in prav nič evforičen Jürgen Klopp. Ne razmišlja o tem, kdo je favorit, to ga preprosto ne zanima. Ga pa zelo zanima stanje Mohameda Salaha. Vroči Egipčan je v tej sezoni v vseh tekmovanjih dal 38 zadetkov, zaradi nedavne poškodbe na prvi tekmi proti Cityju pa preskočil mestni derbi z Evertonom. Klopp bo o njegovem morebitnem nastopu odločil na dan tekme.

City bo močnejši kot prejšnji teden, saj bo v konici napada tudi Argentinec Sergio Agüero. Sinjemodri bodo naskakovali čudežni preboj v polfinale, konec tedna pa bo napočil trenutek za derbi angleškega prvenstva s Tottenhamom, po katerem bo morda že jasno, da je naslov dokončno v njihovih rokah.

Upa, da ne bo nasilja navijačev Guardiola srčno upa, da po sramotnem napadu navijačev Liverpoola pred Anfieldom na avtobus Cityja tokrat pred Etihadom ne bo povračilnih ukrepov privržencev Cityja na jekleni voziček s Kloppovo četo. Takšen kaos je vladal pred Anfieldom, ko so navijači Liverpoola z različnimi predmeti zasuli avtobus Cityja. Foto: Guliver/Getty Images ''Odkar sem tukaj, se kaj takega še ni pripetilo.'' Uefa je zaradi omenjenega izgreda, v katerem je bil poškodovan avtobus Cityja, odprla disciplinski postopek proti Liverpoolu. Rdeči bodo njeno odločitev izvedeli 31. maja. Že po koncu sezone, pet dni po finalu lige prvakov v Kijevu.

Roma – Barcelona /prva tekma 1:4/ Verjetni začetni postavi: Roma: Alisson Becker; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Džeko, El Shaarawy;

Odsoten: Karsdorp

Vprašljiva: Ünder, Perotti Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Paulinho, Busquets, Rakitić, Iniesta; Suárez, MessiOdsoten: Digne

Zakaj ne bi verjeli do konca?

Eusebio Di Francesco še ni vrgel puške v koruzo. Foto: Reuters City potrebuje za napredovanje čudež, podobno velja za Romo. ''Verjamem v napredovanje. Zakaj ne bi verjel do konca in upal, da lahko uresničimo nekaj, kar se zdi nemogoče? Zaostajamo za tri zadetke, tako da je pred nami resnično zahtevna naloga, a naša naloga in dolžnost je, da vsaj poskusimo. Zato bomo zaigrali z najmočnejšo postavo,'' zagotavlja strateg Rome Eusebio di Francesco, ki je v svoji prvi sezoni popeljal sinove volkulje med najboljših osem v Evropi. Konec tedna ga čaka še eden naporen izziv, mestni derbi z Laziom, o katerem pa še ne razmišlja. Barcelona ima ogromno prednost, na tekmi pa ne bo varčeval z močmi.

''Ne pozabite, močna Barcelona se ni zgradila čez noč. Gradila se je leta in leta, ne le pet ali šest mesecev ali pa nekaj dni. To je osrednja moč Barcelone, ki izhaja iz njene mladinske akademije,'' di Francesco zelo spoštuje tekmeca, ki v tej evropski sezoni sploh še ni izgubil. Na prvi tekmi, po kateri je bilo veliko govora o sodnikih, gostje iz Italije so imeli kar nekaj pripomb, je Roma izgubila z 1:4.

Predolgo je v nogometu, da tega ne bi vedel

Lionel Messi želi 26. maja nastopiti v Kijevu. Foto: Reuters ''Največja napaka, ki bi si jo lahko privoščili, je ta, da bi pomislili, kako smo se že uvrstili v polfinale. Na prvi tekmi smo si zagotovili dober rezultat, to pa je tudi vse. Moramo igrati, kot da je bilo 0:0. Moramo meriti na zmago in ne misliti na nič drugega,'' je trener Barcelone Ernesto Valverde previden pred gostovanjem v Rimu.

''Moramo najti pravo ravnotežje med napadom in obrambo. V nogometu sem že tako dolgo, da vem, kako se v njem dogajajo tudi neverjetne stvari. Zdaj moramo preprečiti, da bi se kaj takšnega pripetilo nam. Ne smemo iti na igrišče s prepričanjem, da se Roma ne more enakovredno kosati z nami. Če bomo prepotentni, bi nas to lahko drago stalo,'' opozarja.

Glavni Oblakov tekmec je takrat postal močnejši

Nemec Marc Andre Ter Stegen v tej sezoni brani v izjemni formi. Foto: Reuters Vratar Barcelone Marc-Andre ter Stegen bi lahko imel na gostovanju v Rimu polne roke dela: ''Ne bo enostavno,'' zagotavlja Nemec, ki se dobro spominja Olimpica. Na njem je leta 2015 prejel enegaod najbolj spektakularnih zadetkov, ko ga je z ogromne razdalje presenetil Alessandro Florenzi. Tista tekma se je končala z 1:1.

''Takšne stvari se dogajajo zelo redko. Lahko povem, da me je ta gol naredil močnejšega. Zdaj sem bolj pozoren na strele s takšne razdalje, vsekakor pa ni spremenil mojega sloga branjenja. Doživljam ga kot del življenja in nogometa, kjer se ti pripetijo tudi stvari, ki jih ne pričakuješ. Tega čudovitega gola zagotovo nisem pričakoval,'' je v pogovoru z novinarji obujal spomine prvi vratar Barcelone, največji Oblakov tekmec v boju za lovoriko zamora.

Slovencu po 31. krogu španskega prvenstva kaže bolje, saj je prejel 15, ter Stegen pa 16 zadetkov. Oba vratarja se tudi potegujeta za evropsko lovoriko. Nemec za ligo prvakov, Škofjeločan pa za zmago v evropski ligi.

Kako je Florenzi septembra leta 2015 premagal ter Stegna?