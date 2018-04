Najbolj vroči napadalec na Otoku še pod vprašajem

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme)

Na povratnih četrtfinalnih tekmah lige prvakov bodo prednost s prvih srečanj branili Barcelona, Bayern München, Liverpool in branilec naslova Real Madrid, ki v tej sezoni naskakuje tretjo zaporedno lovoriko v najmočnejšem klubskem tekmovanju. V torek bosta čudežen preobrat, prvo tekmo sta namreč izgubila z 0:3, lovila Roma in Barcelona, v sredo pa bosta presenečenje lovila Juventus in Sevilla.

V torek bo himna lige prvakov odmevala v Manchestru in Rimu. Na štadionu Etihad bodo izbranci Josepa Guardiole, ki so navijače v zadnjih dneh spravili v slabo voljo z dvema bolečima porazoma (0:3 v Liverpoolu in 2:3 v mestnem derbiju proti Manchester Unitedu), poskušali nadoknaditi tri zadetke zaostanka. Sinjemodri se nadejajo bolj učinkovitega večera, kot so ga imeli na Anfieldu, ko se je mreža Edersona zatresla kar trikrat.

O Salahu se bo odločil v torek

Mohamed Salah je v tej sezoni najboljši strelec angleškega prvenstva. Foto: Guliver/Getty Images Trener rdečih Jürgen Klopp se nadeja, da bo za izjemno pomembno gostovanje nared tudi prvi strelec sezone Mohamed Salah. Na prvi četrtfinalni tekmi proti Cityju, ko se je tudi vpisal med strelce, si je poškodoval mišico. ''Bomo videli, kako se bo obnašal na današnjem treningu. Končno odločitev bom sprejel v torek,'' je napovedal nemški strateg.

''Ne glede na vse, kar se bo zgodilo, uživam v vodenju te ekipe," sporoča Guardiola, ki bo potreboval visoko zmago, če bo želel Man City ohraniti v boju za evropsko krono.

Na Olimpicu se bosta udarili Roma in Barcelona. Katalonci so na prvi tekmi tudi po zaslugi ogromnih napak sinov volkulje, ki so kar dvakrat zatresli lastno mrežo, zmagali kar s 4:1. Na štadionu, kjer so leta 2011 postali evropski prvaki, bodo branili ogromno prednost.

Najboljši strelci lige prvakov 2017/18: 14 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

8 - Wissam Ben Yedder (Sevilla)

7 - Edinson Cavani (PSG), Roberto Firmino (Liverpool), Harry Kane (Tottenham), Sadio Mane (Liverpool), Mohamed Salah (Liverpool)

6 - Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG)

5 - ...

Juventus in Sevilla po senzacijo

V sredo bodo oči svetovni javnosti uprte v München in Madrid. Bayern si je v Sevilli priigral pomembno prednost (2:1), še bolj učinkovit pa je bil Real Madrid, ki je na krilih dvakratnega strelca Cristiana Ronalda, javnost je navdušil z drugim zadetkom, ko je premagal Gianluigija Buffona z atraktivnimi škarjicami, na gostovanju pri Juventusu zmagal s 3:0. Vse kaj drugega kot napredovanje Bayerna in Reala bi bilo ogromno presenečenje.

Bo Cristiano Ronaldo, ki je v tej sezoni v ligi prvakov dosegel kar 14 zadetkov, končal evropsko pot Gianluigija Buffona? Foto: Reuters

Žreb polfinalnih parov lige prvakov bo v petek ob 12. uri. Finale bo 26. maja v Kijevu.

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme):