Ne le zaradi Oblaka, ampak tudi hrvaškega prijatelja

"Atletico in Marseille, kajne?" je tiho, v svojem značilnem slogu odvrnil Igor Bišćan, ko ga je novinarski kolega povprašal o napovedih za finale lige Europa. Trener Olimpije bo zvečer stiskal pesti za španskega velikana. Ne le zaradi Jana Oblaka, zaradi katerega bo pred ekrane prikovana vsa Slovenija, ampak tudi zaradi svojega rojaka in miselnosti Los Colchoneros.

Zvečer se bosta v finalu evropske lige v Lyonu pomerila Atletico Madrid in Marseille. To bo njuna največja tekma v sezoni, podobno pa bi lahko v soboto rekli za največja slovenska kluba. Olimpija in Maribor bosta bila bitko, v kateri bodo točke "štele dvojno". Oba tabora se temeljito pripravljata na obračun, zaradi katerega so tribune Ljudskega vrta razprodane že skoraj teden dni, danes pa bosta, kot se za velike ljubitelje nogometa tudi spodobi, spremljala razplet atraktivnega finala na francoskih tleh.

Kdo bo zmagovalec letošnje lige Europa? Marseille 8,99% +

Atletico Madrid 91,01% +

"Navijal bom za Atletico. Zanj igra vaš igralec, a imamo tudi mi svojega," je strateg Olimpije spomnil na hrvaškega reprezentanta Šimeta Vrsaljka, ki podobno kot Jan Oblak brani barve Atletica. Sta tesna prijatelja, tako da veliko časa v španski prestolnici preživljata skupaj.

Danes se bosta potegovala za prvo evropsko lovoriko, ki jima jo od srca privošči Igor Bišćan. Trener Olimpije ima pozitivne izkušnje z evropskimi finali. Leta 2005, ko je sedel na klopi Liverpoola, so rdeči po nepozabnem preobratu strli odpor Milana. "Všeč mi je miselnost Atletica, s katero se že več let bori proti največjim, čeprav ima občutno manjši proračun od njih. To mi je všeč," je še pojasnil Bišćan, zakaj bo navijal za Atletico.

Ilić ve, kako neugoden je Atletico

Branko Ilić je v sezoni 2015/16 z Astano na poti do lige prvakov izločil tudi Maribor. Foto: Vid Ponikvar "Seveda bom navijal za Jana Oblaka. Atletico ima večje možnosti za naslov. Ima več izkušenj, saj že kar nekaj let igrajo v velikih finalih. Je pa tudi res, da je to ena tekma, za katero vsi živijo in dajo več, kot dajo ponavadi na malce manjših tekmah v narekovaju. Vse je mogoče," sporoča kapetan Branko Ilić, ki se je v sezoni 2015/16 v ligi prvakov z Astano dvakrat pomeril z Oblakovim Atleticom.

Za 25-letnega Škofjeločana ne bodo navijali le nogometaši Olimpije, ampak tudi Maribora. Med njimi bo imel poseben razlog za bodrenje Atletica Blaž Vrhovec. Občasni slovenski reprezentant je namreč za rdeče-bele iz Madrida začel navijati že z 12 leti. Že davno pred tem, ko je Atletico kupil slovenskega vratarja.

Dvoboj v Lyonu med Atleticom in Marseillom se bo začel ob 20.45.

Foto: Marjan Žlogar