Jana Oblaka hvalil po dolgem in počez, zameri mu le eno stvar

Branilec Domžal Matija Širok ima na današnjega finalista lige Europa Marseille lepo spomine, saj so bili s soigralci jeseni zelo blizu tega, da zaigrajo v skupinskem delu tega drugorazrednega evropskega tekmovanja. V Stožicah je bilo 1:1, na gostovanju pa je nato francoski velikan prepričljivo slavil (3:0) in potrdil vlogo velikega favorita.

Domžale so bile jeseni pravi evropski hit. Po pričakovani zmagi nad islandskim Valurjem je sledila senzacija proti bundesligašu Freiburgu, v tretjem, zadnjem krogu kvalifikacija za uvrstitev v skupinski del lige Europa pa jih je čakal sloviti Marseille.

Prvo tekmo v Stožicah so rumeni tekmo izjemno odprli. Za 1:0 je zadel Amadej Vetrih, v drugem polčasu pa so več pokazali gostje in napadalno igro kronali z zadetkom (1:1), ki jih je pred povratno tekmo še bolj postavil v vlogo favorita.

Kot noč in dan

Tam so Domžale pri izidu 0:0 zadele celo vratnico, na koncu pa izgubile z 0:3 in se poslovile od Evrope. ''Čeprav bo nocojšnja postava Marseilla precej podobna tisti, ki je igrala proti nam, gledam na to ekipo zdaj v povsem drugačni luči. Za moje pojme so zdaj za nekaj razredov boljši kot proti nam. Sicer so tudi proti nam morali dati vse od sebe, a bili so veliko bolj ranljivi, kot so zdaj. Igral bo tudi odlični Dmitri Payet. Gre za enako, a popolnoma drugačno ekipo, ki lahko resno ponagaja tudi Atleticu,'' se tekem s francoskim velikanom spominja branilec Domžal Matija Širok.

Domžalčani so jeseni v Evropi sklatili Freiburg, proti Marseillu pa so bili za malce prekratki. Foto: Žiga Zupan/Sportida

''Bili smo blizu, a tudi daleč."

Zgovorni 26-letni Primorec se strinja, da bi se tiste tekme lahko končale tudi drugače. ''Resnično, če pogledamo nazaj, nismo bili daleč. Takrat smo nekatere stvari že imeli v svojih rokah, a nato po nekaj napakah vse skupaj zapravili. Ostaja malce grenkega priokusa, zavedamo se, da je Marseille vseeno na drugi ravni, drug svet. Na koncu smo lahko ponosni, da smo igrali proti tako dobremu klubu in se mu tako dobro postavili po robu.''

Zaradi dopinga zamudil Pamelo Anderson Kanadska igralka Pamela Anderson, ki je zaslovela predvsem s serijo Obalna straža, trenutno prijateljuje z branilcem Marseilla Adilom Ramiejem. Foto: Twitter Tekmi z Marseillom si bo Širok za vedno zapomnil. Tudi po tem, da se je večina članov francoske ekipe do Domžalčanov vedla zelo spoštljivo in športno, kot tudi po tem, da je moral po tekmi na Velodromu na dopinško kontrolo in zaradi tega zamudil posebno gostjo, legendarno kanadsko igralko Pamelo Anderson. ''Po tekmi sem bil izžreban za doping kontrolo, preostali pa so že odšli na avtobus in med drugim videli tudi Pamelo Anderson. Sam pa sem skupaj z vratarjem Marseilla Stevom Mandandajem čakal, da me prime na malo potrebo. Tega mi je malce žal. Čeprav Pamela ni več taka kot pred 20 leti, je to še vedno Pamela,'' je zanimivo prigodo z nami delil nekdanji branilec Gorice in Parme.

O Janu lahko pove le dobre stvari

Matija Širok je Jana Oblaka spoznal na reprezentančnem zboru. Do zdaj je za Slovenijo zbral dva nastopa. Foto: Vid Ponikvar Del nocojšnje nogometne poslastice bo tudi slovenski vratarski zvezdnik Jan Oblak, ki ga je Širok pobližje spoznal tudi na reprezentančni akciji. O Škofjeločanu lahko pove le dobre besede.

''Z Janom sva se veliko družila in lahko rečem, da ima vse tisto, kar potrebujejo največji zvezdniki. O tem, da je vrhunski vratar, nima smisla izgubljati besed. V čast mi je bilo, da sem z njim delil slačilnico. Je super fant in čeprav ne bom navijal za nikogar, želim, da mu končno uspe,'' pravi 26-letni branilec.

Opozoril pa je tudi na eno slabo Oblakovo navado. Bolj za šalo kot zares. ''Edino, za kar lahko rečem, da je grdo od njega in mu malce zamerim, je to, da mi ni dopustil, da mu na treningu zabijem zadetek.''

''Oblak je vreden 100 milijonov evrov. Ni dvoma.''

Slovensko vratarsko številko 1 že vsaj tri prestopne roke mediji selijo iz španske prestolnice. Bi mu vi svetovali odhod? ''Vsak nogometaš želi napredovati in korakati vse višje v svoji karieri. Tudi Atletico ni več tisto, kar je bil, in menim, da tudi v prihodnosti v boju za španskega prvaka ne bo mogel resneje ogrožati Reala in Barcelone. Čeprav si je pri Atleticu že ustvaril status boga, verjamem, da bo tako tudi v drugih klubih. Kamorkoli bo šel, mislim, da ne bo zgrešil. Ne on ne klub, ki bo zanj drago plačal. V glavi ima vse urejeno in to je na taki ravni najbolj pomembno.''

Njegova odkupna klavzula je kar 100 milijonov evrov. Je Oblak vreden toliko? ''O tem ni najmanjšega dvoma. Če je Neymar vreden 300 in več, je tudi Oblak 100. Res je, da bi bila številka pred 20 leti manjša, a zdaj so cene pobegnile v nebo in to je treba sprejeti. Skratka, kdor se bo odločil vložiti vanj, mu zagotovo ne bo žal,'' je še dodal naš sogovornik.

Ima občutek, da se bo nočna mora nadaljevala

''Finale je ena tekma. Francozi bodo zagotovo napadli, saj drugače ne znajo igrati. Na drugi strani ima Atletico vrhunsko obrambo, ki bi francosko napadalno taktiko znala obrniti sebi v prid. Odlični so tudi v protinapadih. Kot sem rekel, igra se ena tekma, mogoče je vse. Upajmo, da ena ekipa hitro doseže zadetek, saj bomo tako spremljali vrhunsko tekmo. V finalu sta ekipi, ki si zaslužita nastopati v ligi prvakov, ne v ligi Europa,'' se že veseli večerne poslastice v Lyonu

A občutka nima najboljšega. Zdi se mu, da bo Oblak še tretjič v finalih potegnil kratko. Prvič je bilo leta 2014 ravno v ligi Europa, dve leti pozneje pa že pri Atleticu, ko ga je v finalu lige prvakov premagal Real.

Za Široka je Oblak trenutno najboljši vratar na svetu. Foto: Getty Images

''Čeprav si resnično želim, da zmaga Jan, saj si to resnično zasluži, mi občutek pravi, da bo tekma odločena še po podaljških, tam bo boljši Marseille. Upam, da se motim, saj Janu lovoriko iz srca privoščim,'' še pravi občasni slovenski reprezentant, ki je do zdaj zbral dva nastopa.

Žal mu je, da sami niso bližje

Nekaj besed je spregovoril tudi o državnem prvenstvu, kjer so do konca le še trije krogi. Zaveda se, da boj za prvaka izgubljen: ''Škoda, da nismo bližje, a realno tega niti ni bilo mogoče pričakovati. Uspel nam je sanjski niz, na katerega smo lahko ponosni. Igrali smo dobro tudi v zadnjih tednih, rezultati pa na koncu niso bili takšni, kot bi si želeli.''

Maribor ali Olimpija? Komu bi bolj privoščil? ''Prav vseeno mi je, če ni v igri rumena barva, mi je vseeno, kdo bo dvignil pokal. Menim, da ima več možnosti Maribor, a v nogometu je vse mogoče. Zna se zgoditi, da bo odločal zadnji krog. Vse, kar lahko za sebe in soigralce povem, je, da se od sezone želimo posloviti s tremi zmagami,'' je še sklenil Širok, kar pomeni, da Olimpiji ne obeta nič dobrega. V zadnjem krogu bodo zmaji gostovali ravno na štadionu ob Kamniški Bistrici.