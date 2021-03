Izgovorov ne sme biti, zmaga je nuja

Slovenija je na začetku kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo prvič v zgodovini na kolena spravila Hrvate, ki so v Stožicah za nameček igrali v vlogi svetovnih podprvakov. Potem je tri dni pozneje v gosteh izgubila proti Rusiji z 1:2. Na obeh tekmah je Slovenija pokazala veliko, a storila tudi kar nekaj napak. V Stožicah je osvojila poln plen, a bi se lahko zgodilo tudi drugače. Sploh, če bi Hrvati izkoristili eno od priložnosti, ki so jih imeli na začetku tekme. V Sočiju je ostala praznih rok, a bi bil tudi razplet te tekme lahko drugačen. Če v drugi polovici prvega polčasa slovenskim nogometašem ne bi popustila zbranost in ruski tank Artem Dzjuba ne bi zabil dveh golov v desetih minutah.

Slovenija je lahko kljub porazu v Rusiji zadovoljna. Dokazala je, da je lahko konkurenčna, da bo kaj več kot to, pa bo morala na tekmah, kot je današnja, osvajati točke. Resda bo igrala brez prvega napadalca Andraža Šporarja, ki je brez nastopa na Cipru ostal zaradi klubske prepovedi Brage zaradi epidemioloških razmer na Cipru, in verjetno najboljšega slovenskega branilca zadnjih let Miha Mevlje, morda pa, glede na selektorjeve besede na novinarski konferenci dan pred tekmo, pogreša še koga, ampak tri točke so nuja.

Matjaž Kek proti Cipru še ni igral. Foto: Reuters

Ciper: 29 kvalifikacij, niti enkrat blizu končnega uspeha

Res je tudi to, da se je Ciper dobro upiral Hrvaški, proti kateri je na Reki izgubil z 0:1, in na prvi tekmi na svojem stadionu odvzel točko Slovaški (0:0), a v kvalifikacijski skupini, v kateri Slovence ob Hrvatih, Rusih in Ciprčanih čakajo še tekme proti Slovaški in Malti, Ciper za ekipo, ki se spogleduje s končnim uspehom, ne bi smel biti ovira.

"Organizirana in čvrsta ekipa, ki ima glavo in rep. Pokazati bo treba zelo veliko. Težko bo," je bil pred tekmo previden selektor Matjaž Kek. Pravilno, prostora za podcenjevanje ni. Tak bi moral biti, tudi če bi Slovenijo čakala tekma z najslabšo reprezentanco na svetu (mimogrede, to je še vedno San Marino, ki je na lestvici Fife na 210. mestu), ampak vse drugo kot zmaga na Cipru bi bil spodrsljaj.

Zakaj? Ciper je reprezentanca, ki je trenutno na 100. mestu lestvice Mednarodne nogometne zveze (FIFA) in višje od 62. mesta, na katerem je trenutno Slovenija (najvišje je bila na 20. mestu leta 2010, višje od 50. mesta pa v zadnjih petih letih ni šla), nikoli ni bila. Ciper je odigral že 29 kvalifikacijskih ciklusov, a se nikoli ni niti približal uvrstitvi na veliko tekmovanje.

Največji izkupiček točk je Ciprčanom, podobno kot v kvalifikacijah za isto tekmovanje leta 1998, uspel v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018, ko je v družbi Belgije, Grčije, Bosne in Hercegovine in Gibraltarja, ki je na desetih tekmah prejel kar 47 golov, osvojil deset točk. Šest od tega proti Gibraltarju, ki ga je premagal komaj s 3:1 in 2:1. Isto število točk je Ciper osvojil tudi v kvalifikacijah za zadnje veliko tekmovanje, ko je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 v skupini z Belgijo, Rusijo, Škotsko in San Marinom.

Slovenija in Ciper sta se nazadnje pomerila oktobra 2018, ko je bilo v ligi narodov v Stožicah 1:1. Foto: Reuters

Ciper v zadnjih petih letih premagoval samo palčke in ... Slovenijo

Odkar je začel z nastopi v zadnjih kvalifikacijah za zadnje svetovno in evropsko prvenstvo, je Ciper odigral 42 tekem točke in prijateljskih tekem, v katerih je doživel 26 porazov in zabeležil devet zmag. Dvakrat je premagal Kazahstan, San Marino in Gibraltar, odpravil tudi skromni Luksemburg, edini "veliki" zmagi pa sta tisti, ki jih je Ciper zabeležil proti Bosni in Hercegovini in Sloveniji v ligi narodov 2018.

S Slovenijo se je pomeril še devetkrat. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2004 je Slovenija v gosteh remizirala z 2:2, doma pa zmagala s 4:2. Na teh dveh tekmah je s štirimi goli blestel Ermin Šiljak. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2014 je Ciper padel z 2:1 in 2:0. V ligi narodov 2018 je bilo ob porazu na Cipru doma 1:1, ko se je moral od svojega položaja po tekmi posloviti selektor Tomaž Kavčič. Ob tem sta Slovenija in Ciper odigrala še tri prijateljske tekme. Nazadnje, leta 2008, je Slovenija izgubila z 0:1. Na preostalih dveh tekmah je zmagala. Leta 2006 z 1:0, leta 1994 v svoji drugi uradni tekmi v zgodovini pa s 3:0.

Ciper je na zadnjih desetih tekmah, ki jih je odigral, premagal samo Luksemburg, doživel sedem porazov in dosegel samo štiri gole. Polovico od teh je pospravil v mrežo Luksemburga.

Štiri ciprski legionarji, igrata samo dva

Konstantinos Laifis Foto: Reuters Tudi igralski kader Ciprčanov ne ponuja nobenega presežka. V reprezentanci Cipra najdemo številne nogometaše iz domače lige, ki je trenutno na 15. mestu evropske lestvice in kotira precej višje od slovenske, ta je 31., in vsega tri štiri legionarje. Tržno z naskokom najvrednejši član Cipra je branilec Konstantinos Laifis, branilec belgijskega Standard Liega, ki je nekoč igral za grški Olympiakos, je po oceni Transfermarkta vreden 4,5 milijona evrov.

V Bolgariji igra napadalec Pieros Sotiriou, ki pa je v tej sezoni za Ludogorec zbral le šest nastopov in dosegel en gol. Podobno slabo se v tej sezoni godi tudi levemu bočnemu branilcu grškega Arisa Nikolasu Ioannouju, ki je v tej sezoni zbral vsega pet nastopov. Redno za Frosinone v drugi italijanski ligi igra vezist Grigoris Kastanos.

Ko beseda nanese na najvrednejšega slovenskega reprezentanta Jana Oblaka, se števec milijonov ustavi šele pri 90 milijonih evrov. Potem sledi Josip Iličić (8,5 milijona).

Krilni napadalec Osijeka Damjan Bohar se najverjetneje vrača v začetno enajsterico. Foto: Reuters

Kdo namesto Mihe Mevlje in Andraža Šporarja?

Skratka, našteli smo dovolj razlogov, zaradi katerih je jasno – Ciper mora pasti! Ne bo pa seveda lahko, tudi zaradi odsotnosti (vsaj) dveh nosilcev igre ne. Prvega bo v obrambi nadomestil branilec bratislavskega Slovana Kenan Bajrić, ki pa v reprezentanci nima preveč izkušenj. V kvalifikacijskih tekmah je zbral vsega tri minute.

Drugega utegne v napadu zamenjati Haris Vučkić, ki je lani eksplodiral s petimi zadetki, a je do zdaj zbral le tri kvalifikacijske nastope. Le enega od prve minute. Za nameček je na tokratno akcijo prišel z ne najboljšo popotnico. Za Zaragozo je v drugi španski ligi letos odigral vsega minuto. Gola, seveda, ni dosegel.

Če ne on, pa bo od prve minute zaigral napadalec Züricha Blaž Kramer. Tudi on je neizkušen. Nekaj več izkušenj je do zdaj nabral agilni Damjan Bohar, ki se po tekmi v Rusiji v prvo postavo najverjetneje vrača namesto Mihe Zajca. Če seveda selektor ne bo presenetil s kakšnimi drugimi idejami ali pa bi ga, bog ne daj, presenetile nove nepričakovane težave.

Kakorkoli že, lahko seveda ne bo, a če bo Slovenija pokazala toliko, kot je na zadnjih dveh tekmah, se borila in bila osredotočena od prve do zadnje minute, dvomov ne bi smelo biti. Po koncu tekme bodo denar preštevali tisti, ki so na stavnici igrali na tip 2.

Ciper – Slovenija (ob 18. uri)

Kvalifikacije za SP 2022, skupina H, 3. krog. Stadion GSP v Nikoziji, brez gledalcev. Sodnik. Andreas Ekberg (Švedska).



Verjetni začetni enajsterici:

Slovenija: Oblak; Stojanović, Balkovec, Bajrić, Blažič; Kurtić, Bijol, Lovrić; Bohar, Vučkić, Iličić. Selektor: Matjaž Kek.

Ciper: : Demetriou, Psaltis, N. Ioannou, Cham. Kyriakou, Sotiriou, Kousoulos, Soteriou, Artymatas, Laifis, Tzioni, Pittas. Selektor: Nikos Kostenoglou