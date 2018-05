Nor vzpon Zahovićeve krivulje

Najboljši strelci Prve lige Telekom Slovenije #infografika

Do konca sezone 2017/18 Prve lige Telekom Slovenije je še pet krogov. Obeta se razburljiva končnica. Ne le v boju za naslov prvaka, kjer sta z ramo ob rami Olimpija in Maribor, četrto mesto, ki bi ob blagoslovu Aluminija lahko zagotovilo evropsko vozovnico, in obstanek, kjer si grizeta nohte Triglav in Ankaran, ampak tudi v boju za lovoriko najboljšega strelca. V najboljšem položaju je Marcos Tavares, absolutni rekorder 1. SNL, ki se spogleduje že s četrto strelsko zvezdico. Kdo bi mu lahko prekrižal načrte?

Marcos Tavares je v 1. SNL dosegel že 138 zadetkov in se podpisal pod številne rekorde. Foto: Vid Ponikvar

Če je bil jeseni strelski kralj Miljan Škrbić, ki je kot za stavo zadeval zlasti v uvodnih krogih in na lestvici najboljših strelcev kmalu ušel stanovskim kolegom, pa je spomladanski del prinesel velike spremembe. Prebudile so se vijolice, zlasti Marcos Tavares in Luka Zahović, ki sta tako vroča, da zadevata iz kroga v krog in pomagata Mariboru, da z vedno daljšim zmagovalnim nizom diha za ovratnik vodilni Olimpiji.

Mariborski kapetan je s 15 zadetki trenutno prvi strelec tekmovanja. Če se bo ponovila tradicija iz zadnjih let, bi lahko za strelsko krono zadoščalo že 17 zadetkov. Toliko zadetkov so dosegli najboljši strelci v kar štirih od zadnjih petih sezon. Nasmejani Brazilec s štajerskim srcem je bil najboljši strelec 1. SNL že trikrat. Dvakrat je dosegel 17 (2014/15 in 2012/13), enkrat pa 16 zadetkov (2010/11). Vedno ob pravem času, saj je z njihovo pomočjo postal strelski kralj.

Zahović prav vse dosegel spomladi

Luka Zahović je v spomladanskem delu dosegel največ zadetkov v 1. SNL (12). Obdobja, ko je zapravljal ogromne priložnosti, hkrati pa so ga pestile tudi zdravstvene težave, je konec. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na dobri poti, da mu v hrbet gledajo vsi prvoligaški strelci, je tudi letos. Pet krogov pred koncem njegovo statistiko krasi 15 zadetkov, s katerimi povečuje naskok tudi na večni lestvici 1. SNL, na kateri se lahko pohvali že s 138 zadetki. Na zadnjih dveh srečanjih je zadel kar štirikrat in prevzel vodstvo, napadalca Mateja Poplatnika, ki je v nenavadni sezoni dosegel kar 14 od 25 zadetkov za zadnjeuvrščeni Triglav, pa pahnil na drugo mesto.

Vedno bližje mu je tudi Zahović, ki je vseh ducat zadetkov dosegel v spomladanskem delu in se ekspresno pridružil boju za strelsko lovoriko, s katero se je spogledoval že v prejšnji sezoni, ko je na koncu za zmagovalcem Johnom Maryjem (17 zadetkov) zaostal le za dva gola (15). Če bo zadržal strelsko formo, bi lahko kmalu postal glavni tekmec izkušenemu kapetanu, s katerim imenitno sodeluje v napadu Maribora in s katerim si izmenjujeta podaje in zadetke.

Bizjak si deli tretje mesto, Alves najbolj predvidljiv

Lovro Bizjak že ima izkušnje z osvajanjem lovorik, namenjenih najboljšim strelcem. V sezoni 2015/16, ko je igral za Aluminij, je bil prvi strelec druge lige. Foto: Vid Ponikvar V spomladanskem delu je velik skok poleg Zahovića uprizoril tudi Lovro Bizjak. Najboljši strelec Domžal je v letu 2018 zadeval zlasti v obdobju izjemnega obdobja rumenih, ki se je prekinil po 11 zaporednih zmagah in številnih zadetkih napadalca iz Mozirja. V zadnjih krogih se je podobno kot učinek Domžal nekoliko ohladil in izpadel iz boja za naslov državnega prvaka, na lestvici najboljših strelcev pa ga od vodilnega Tavaresa ločijo trije zadetki in je še v igri za naziv naj strelca sezone.

Dosegel je 12 zadetkov, toliko kot jesenski strelski kralj 1. SNL Škrbić, ki je nazadnje zadel konec aprila, to je bil tudi njegov edini letošnji zadetek, dosežen na zaostali tekmi 20. kroga, tako da po posebni statistiki čaka na zadetek že več kot deset srečanj.

Mejo desetih zadetkov je v tej sezoni prebilo šest nogometašev. Edinemu v vrstah vodilne Olimpije je to uspelo Ricardu Alvesu. Portugalec ima med predstavniki najboljših šestih strelcev 1. SNL najbolj umirjen in predvidljiv ritem doseganja zadetkov. Njegovo število skozi sezono narašča na zelo podoben način, česar ne bi mogli trditi za preostalo peterico, pri katerih so jo krivulje ucvrle v različne smeri, večina pa je spomladi poskrbela za občuten dvig strelske učinkovitosti.

Najboljši strelci Prve lige Telekom Slovenije v prejšnjih sezonah:

Sezona Najboljši strelec Klub Goli 2016/17 John Mary (Kamerun) Rudar Velenje 17 2015/16 Rok Kronaveter Olimpija 17 2015/16 Andraž Šporar Olimpija 17 2015/16 Jean-Philippe Mendy (Francija) Maribor 17 2014/15 Marcos Tavares (Brazilija/Slovenija) Maribor 17 2013/14 Mate Eterović (Hrvaška) Rudar Velenje 19 2012/13 Marcos Tavares (Brazilija/Slovenija) Maribor 17 2011/12 Dare Vršič Olimpija 22 2010/11 Marcos Tavares (Brazilija/Slovenija) Maribor 16 2009/10 Milan Osterc Gorica 23 2008/09 Etien Velikonja Gorica 17 2007/08 Dario Zahora (Hrvaška) Domžale 22 2006/07 Nikola Nikezić (Črna gora) Gorica 22 2005/06 Miran Burgić Gorica 24 2004/05 Kliton Bozgo (Albanija) Maribor 18 2003/04 Dražen Žeželj Primorje 19 2002/03 Marko Kmetec Olimpija 23 2001/02 Romano Obilinović (Hrvaška) Primorje 16 2000/01 Damir Pekić Celje 23 1999/00 Kliton Bozgo (Albanija) Maribor 24 1998/99 Novica Nikčević Gorica 17 1997/98 Ismet Ekmečić (BiH) Olimpija 21 1996/97 Faik Kamberović (BiH) Celje 21 1995/96 Ermin Šiljak Olimpija 25 1994/95 Štefan Škaper Beltinci 25 1993/94 Štefan Škaper Beltinci 23 1992/93 Sašo Udovič Slovan 25 1991/92 Zoran Ubavić Olimpija 29

Ker bodo najboljši slovenski klubi dvoboje 32. kroga Prve lige Telekom Slovenije odigrali že med tednom, bi lahko v kratkem spremembe doživel tudi vrh najboljših strelcev.

Na derbiju v Domžalah se bodo srečali kar trije napadalci, ki so zaznamovali spomladanski del prvenstva. Pri domačih bo zelo motiviran Bizjak, pri gostih pa Tavares in Zahović. Škrbić bo s Krčani gostoval v Novi Gorici pri Ankaranu, čigar usoda je zaradi zavrnjene tekmovalne licence za nastop v 1. SNL v sezoni 2018/19 še negotova, Alves se z zmaji odpravlja na zahtevno obdobje v Velenje, Poplatnik pa bo za razliko od njih na delu šele v četrtek, ko bo s Triglavani lovil zlata vredne točke v boju za obstanek doma proti Celjanom. Nato se bo na lestvici najboljših strelcev potegnila nova črta. Pred zadnjo devetino prvenstva, ki bo odločala o marsičem.