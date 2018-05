Strah zbujajoči Mariborčani se na obrobju Ljubljane ne nameravajo ustaviti

Maribor pred derbijem v Domžalah

Mariborčani na sredin derbi 32. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Domžale, ta je pet krogov pred koncem zelo pomemben v dvoboju z Olimpijo, ki vodi za točko, prihajajo optimistični in v praktično popolni zasedbi z napadom, ki v zadnjih tednih straši po slovenskih nogometnih zelenicah. "Prihajamo po tri točke. Ne nameravamo se ustaviti," dan pred tekmo, ki se bo začela ob 16. uri, pravita trener Darko Milanič in izkušeni vezist Dare Vršič.

Po sedmih tekmah in sedmih zmagah ob razliki v zadetkih 26:5 Maribor v Domžale prihaja v najmočnejši zasedbi z napadalci Luko Zahovićem, Marcosom Tavaresom in tudi mladim Janom Mlakarjem, ki je okreval po poškodbi gležnja, na čelu.

Te trije nogometaši so ob zmagovitem nizu na sedmih tekmah dosegli kar 19 golov in bodo niz poskušali nadaljevati tudi ob gostovanju na obrobju Ljubljane, kjer se je Domžalčanom, ki imajo za nameček veliko težav s poškodbami nosilcev (vprašljivi so nastopi Senijada Ibričića, Andraža Kirma, Gabra Dobrovoljca in Matije Široka), v zadnjem času ustavilo.

Po izjemnem nizu so v zadnjih treh prvenstvenih krogih dvakrat izgubili in realno gledano izpadli iz boja za naslov. Za Mariborom namreč zaostajajo za osem točk, za Olimpijo še točko več.

Darko Milanič: Prihajamo po zmago, kalkulacij ni več

Darko Milanič je optimist. Foto: Morgan Kristan / Sportida "Želimo nadaljevati svojo pot, prihajamo po vse tri točke, a se zavedamo specifike v igri Domžal. Treba bo prikazati idealno predstavo. Morali bomo biti natančni ob vsej izvedbi in znati potrpeti v nekaterih trenutkih, saj igramo proti nasprotniku, ki je boljši od tekmecev v zadnjem odboju," pred tekmo pravi Darko Milanič, ki ne bo mogel računati le na branilca Kassima Doumbio, ta je odsoten že dlje časa. Pripravljen je tudi reprezentančni branilec Martin Milec, ki je imel na zadnji tekmi nekaj zdravstvenih težav.

"Napadalci so v dobri formi in upam, da bo tako tudi jutri. Morali bomo izkoristiti to, kar imamo. Tekme se moramo lotiti odločno in zadržati dober trenutek, ki ga imamo, s tem pa zadržati tudi sodelovanje celotnega moštva z napadalci, z izkoristkom njihove gibljivosti in dinamičnosti, kar nas je pripeljalo do učinkovitosti," je še povedal vijoličasti strateg, čigar moštvo je v zadnjih tednih skoraj v celoti nadoknadilo zaostanek deset točk, ki ga je imelo s tekmo manj za vodilno Olimpijo.

"Do zdaj smo osvojili 70 točk in kaže, da bomo dosežek iz prejšnje sezone debelo prekoračili. Včasih je bilo za naslov dovolj tudi 63 točk, lani smo jih imeli 73. V tej sezoni preprosto ne smemo izgubljati točk. Treba je zmagovati brez pretirane kalkulacije. Vsako tekmo moramo vzeti kot kvalifikacijsko in poskusiti zmagati. To bomo naredili tudi v Domžalah," je govoril trener, ki lovi rekordno šesto prvenstveno lovoriko v Sloveniji.

Zmagoviti niz Maribora:

7. april 2018:

Maribor : Celje 3:2 (1:1)

Zahović 16., 49., 70.; Požeg Vancaš 25., Lupeta 89.



11. april 2018:

Triglav : Maribor 0:5 (0:3)

Zahović 13., 88., Mlakar 19./11m, Šmit 39./a.g., Tavares 75.; R.K.: Zec 18./Triglav



15. april 2018:

Gorica : Maribor 0:6 (0:4)

Ivković 26., Mlakar 29., Hotić 30., Zahović 38., Vrhovec 78., Tavares 88.



21. april 2018:

Aluminij : Maribor 0:2 (0:0)

Mlakar 64., Dervišević 89.; R.K.: Handanović 80./Maribor



28. april 2018:

Maribor : Triglav 2:1 (2:1)

Zahović 31., 35.; Poplatnik 24.; R.K.: Ivković 64./Maribor



2. maj 2018:

Rudar : Maribor 1:3 (0:1)

Bijol 75.; Tavares 45., 49., Zahović 84.



5. maj 2018:

Maribor : Ankaran 5:1 (2:0)

Ivković 7., Hotić 25., Zahović 50., Tavares 55., 90.; Silva 38.

Dare Vršič: Vsaka tekma v zadnjem času je prelomna

Ob njem je v napovedi derbija, ki pa bo le zatišje pred pravim večnim derbijem deset dni pozneje, ko bo v Ljudskem vrtu gostovala Olimpija, pred novinarje stopil še Dare Vršič.

Dare Vršič je zadnji gol v majici Maribora dosegel prav proti Domžalam. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Pred nami je pet tekem, a trenutno nas zanimajo samo Domžale. To je tekma, ki je morda celo najtežja tekma v domačem prvenstvu, saj Domžale igrajo odprto, atraktivno in napadalno. Čaka nas zahtevna naloga, a dobro vemo, kaj je naš cilj. Do njega vodijo samo zmage," je povedal izkušeni vezist.

"Za nas je v zadnjem času vsaka tekma prelomna, takšna bo tudi ta. Ne smemo si privoščiti napak. Moramo biti zbrani in gol doseči tudi iz vsake priložnosti. Samo tako lahko zmagamo. Paziti moramo tudi na to, da ne bomo delali napak. Na takšnih tekmah se lahko maščuje prav vsaka napaka," je še dejal 33-letni vezist, ki je v zadnjem obdobju izpadel iz začetne enajsterice vijoličastih.

Po aferi z Zlatkom Zahovićem se je usedel na klop

Od prve minute je nazadnje igral sredi marca v 24. prvenstvenem krogu, ko je Maribor doma izgubil proti Krškemu z 0:2. To je bila tista tekma, po kateri se je zgodila nova afera z Zlatkom Zahovićem, če ste morda pozabili. Toda nekdanji reprezentant Slovenije pravi, da je s statusom, ki ga ima pri trenerju, zadovoljen.

Mariboru je ob zadnjem gostovanju v Domžalah oktobra lani zmago prinesel Jasmin Mešanović. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Zadnje zmage so potrdile, da ima trener prav. Tisti, ki ne igramo, sedimo na klopi in čakamo na priložnosti, ob tem pa dobro treniramo. Ko dobimo priložnost, naredimo vse, da se izkažemo. Tudi rezervisti lahko pomagamo. Tudi menjave odločajo tekme. Širina našega kadra je velika, kar je lahko odločilno v lovu na naslov," je povedal strelec dveh prvenstvenih golov v 18 nastopih v tej sezoni. Zadnjega je pospravil prav v mrežo Domžal.

Maribor se bo v tej sezoni z Domžalami udaril še četrtič in zadnjič. Marca letos je doma izgubil z 1:2, oktobra lani je v Domžalah zmagal z 1:0, na začetku prvenstva avgusta lani pa sta se ekipi v Ljudskem vrtu razšli brez zadetkov.

Zadnjih pet gostovanj Maribora v Domžalah:

28. oktober 2017:

Domžale : Maribor 0:1

Mešanović 58.



12. oktober 2016:

Domžale : Maribor 3:2

Vetrih 12., 74., Blažić 32.; Zahović 6./11m, 43.



31. julij 2016:

Domžale : Maribor 2:2

Juninho 49., Balkovec 65.; Blažič 28./a.g., Bohar 30.



2. december 2015:

Domžale : Maribor 0:0



25. julij 2015:

Domžale : Maribor 0:1

Tavares 23.