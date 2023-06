Mourinho prek Hrvata obvestil Čeferina, da prekinja sodelovanje

O tem, kako veliko je nezadovoljstvo legendarnega portugalskega stratega Joseja Mourinha z nekaterimi odločitvami, ki si jih je privoščila Uefa, priča nedavno pismo, naslovljeno na Zvonimirja Bobana. Nekdanji zvezdnik hrvaškega nogometa in ožji sodelavec predsednika Uefe Aleksandra Čeferina že nekaj mesecev vodi poseben nogometni odbor, v katerem ne manjka znamenitih imen, deluje pa kot svetovalni organ.

Član odbora je bil tudi 60-letni Portugalec, po razburljivem letošnjem finalu evropske lige, v katerem je Roma po izvajanju enajstmetrovk izgubila proti Sevilli in s tem ostala brez nastopa v ligi prvakov v sezoni 2023/24, pa je bilo konec ljubezni med odrezavim Portugalcem in evropsko krovno zvezo.

Mourinho je bil na finalnem srečanju lige Europa nezadovoljen nad številnimi sodniškimi odločitvami. Foto: Reuters

Mourinho je po porazu proti Sevilli večji del krivde naprtil na pleča sodnikov in Uefe. To je dal jasno vedeti tudi s tem, ko je glavnega delivca pravice Anthonyja Taylorja pričakal v garaži stadiona v Budimpešti, na račun Uefe, to so posnele tudi kamere, pa izrekel kar nekaj neprimernih besed. Pozneje so navijači Rome na letališču grobo žalili sodnika Taylorja, ko je z družino zapuščal Madžarsko. Sledila je kazen. Mourinho ne sme voditi Rome na štirih evropskih tekmah, po tem, ko je izvedel za kazen, pa se je uradno odpovedal članstvu v nogometnem odboru Uefe.

Kaj je Mourinho sporočil Bobanu in Čeferinu?

Zvonimir Boban je ožji sodelavec Aleksandra Čeferina pri Uefi. Foto: Reuters Svojo odločitev je pojasnil v posebnem pismu, ki pa ga presenetljivo ni naslovil na prvega moža evropskega nogometa Aleksandra Čeferina, ampak na njegovega sodelavca Zvonimirja Bobana, ki vodi omenjeni odbor Uefe.

"Dragi gospod Boban. Hvala za povabilo, da sem lahko postal član nogometnega odbora Uefe. Žal vas moram obvestiti, da se odpovedujem sodelovanju v tej skupini. Pogoji, v katere sem verjel, ko sem se pridružil odboru, več ne veljajo. Zato sem čutil dolžnost, da sem sprejel takšno odločitev. Vljudno vas prosim, da mojo odločitev sporočite tudi predsedniku Aleksandru Čeferinu. Lep pozdrav, Jose Mourinho," je trener Rome zapisal v pismu, ki ga je prejel nekdanji kapetan hrvaške reprezentance. Boban vodi poseben odbor, sestavljen iz slovitih nogometnih imen, tako igralcev kot tudi trenerjev, ki se trudijo izboljšati nogometno igro, nogomet kot šport, pa tudi organizacijo.

Jose Mourinho pisma ni naslovil neposredno na Aleksandra Čeferina, ampak na Zvonimirja Bobana. Foto: Reuters