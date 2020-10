Mourinho nikoli ne razočara. Wenger tukaj maš. #video

🍿 Jose Mourinho has a theory about Arsene Wenger's new book...



Rivalstvo med Mourinhem in Wengerjem lahko označimo za enega najbolj vročih v zgodovini premier league. Ne samo, ker sta vodila velika londonska rivala Chelsea in Arsenal, pač pa zato, ker se tudi kot osebi nista niti približno marala. Velikokrat so nastala trenja tudi na samih tekmah, a francoska trenerska legenda, zanimivo, Portugalca v svoji avtobiografiji ni niti omenila.

"Nikoli me ni premagal. Ne vem, kdo bi si želel narediti odlomek o 12 ali 14 tekmah, na katerih nisi nikoli zmagal. Knjiga mora biti nekaj lepega, nekaj, na kar si ponosen, zato ga povsem razumem, da me ni omenjal," je nasmejal izkušeni Portugalec, ki je v novo sezono s Spursi krenil izjemno odločno. Pred reprezentančno akcijo je na Old Traffordu s kar 6:1 razbil svojo nekdanjo ekipo.

Mourinho v svojem odgovoru sicer ni postregel s čisto resnico. Z Wengerjem sta se udarila na 19 tekmah. Deset jih je res dobil Portugalec, a tudi dve zdaj že 70-letni Francoz. Sedemkrat se je njun obračun končal brez zmagovalca.

