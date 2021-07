Mourinho prečrtal nekdanjega zmaja, ne pa tudi mladega Slovenca

Italijanski nogometni klubski velikan Roma želi v sezoni 2021/22 krojiti razplet pri vrhu serie A. Navijači sinov volkulje po prihodu Joseja Mourinha ne skrivajo evforije, prepričani so, da bo Portugalec, ki je v serie A že osvajal naslove, kos največjim izzivom. Po poročanju Sky Sports bo Roma v novo sezono vstopila s prevetreno zasedbo.

