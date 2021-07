Ganljivi prizori iz Italije, Azzurre razveselil poseben obisk

Delček vzdušja, ki priča o enotnosti, pozitivni energiji in tovarištvu v taboru italijanske nogometne reprezentance, polfinalistke evropskega prvenstva, ponujajo čustveni prizori ob obisku Leonarda Spinazzole. Poškodovani branilec, eden največjih osmoljencev Eura, je presenetil soigralce, ki mu niso ostali dolžni, ampak ga eden za drugim objeli in mu zaželeli čim hitrejše okrevanje.

Italijanski nogometni reprezentant Leonardo Spinazzola je eden izmed največjih osmoljencev evropskega prvenstva. Levi bočni branilec Rome je z Azzurri nizal zmage in uspešne predstave, na četrtfinalnem dvoboju v Münchnu, na katerem so Italijani izločili neugodno in zelo močno Belgijo (2:1), je utrpel poškodbo leve ahilove tetive. Zaradi nje je moral predčasno z igrišča. Zelenico je zapuščal po 79 minutah na nosilih v solzah in bolečinah. Njegovi soigralci so zdržali do konca, ubranili prednost pred Belgijo in se uvrstili v polfinale.

Nesrečnemu soigralcu so zaželeli veliko sreče pri okrevanju že na letalu, ko so se vračali z Bavarske in vzklikali njegov vzdevek "Ole, ole, ole, Spina, Spina!". Ganljiv posnetek je hitro zaokrožil po svetovnem spletu, v soboto pa je Spinazzola, ki bo moral za nekaj časa pozabiti na nogometne užitke, presenetil soigralce z obiskom.

V Converciano, znano pripravljalno središče pri Firencah, se je konec prejšnjega tedna odpravil na berglah. Soigralci so ga pozdravili z dolgim in bučnim aplavzom, nato pa ga eden za drugim objeli in mu namenili besede podpore.

Palec mu je dvignil tudi selektor Roberto Mancini, ki je že po zmagi nad Belgijo poudaril, kako je Italija v zadnje minute srečanja vstopila s posebnim motivom, saj so igrali za poškodovanega soigralca. "To je za nas hud udarec. Naredili bomo vse, da se bo Leonardo počutil ponosnega na nas," je dodal Nicolo Barella, strelec prvega zadetka proti rdečim vragom.

Spinazzolo čaka danes operacija ahilove tetive na Finskem. V Turkuju ga bo operiral priznani kirurg Sakari Orava. Po prvih napovedih naj bi bil z igrišč odsoten od pet do šest mesecev, tako da je novi trener Rome Jose Mourinho že povedal, da išče novinca, ki bi lahko nadomestil italijanskega reprezentanta do konca leta 2021.

Spinazzola pred odhodom na Finsko v družbi najbližjih:

Spinazzola je v soboto prek Instagrama sporočilo: "Žal se je zame končalo tako, kot se je, se pa nadaljujejo naše modre sanje (Azzurri igrajo v prepoznavnih modrih dresih, op. p.). S takšno skupino igralcev je vse mogoče. Lahko vam le zagotovim, da se bom hitro vrnil," je sporočil navijačem 28-letni branilec, ki bo v mislih soigralcev tudi v torek, ko se bodo slovenski zahodni sosedi v uvodnem polfinalu Eura na Wembleyju pomerili s Španijo.