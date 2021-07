Velik udarec za danske navijače, ki ne živijo na Otoku

Le v Veliki Britaniji živeči Danci lahko kupijo vstopnice za polfinale nogometnega evropskega prvenstva, ki bo v sredo ob 21. uri na londonskem Wembleyju med gostiteljico Anglijo in Dansko, je sporočila danska nogometna zveza (DBU). Danski navijači iz domovine in drugih držav ne bodo mogli do vstopnic, do tekme pa sprememb ni pričakovati.

DBU je napovedala, da bi morala dobiti 5000 vstopnic. Po poročanju medijev in avstrijske tiskovne agencije APA so se predstavniki danske in britanske vlade neuspešno pogajali, da bi za to tekmo veljale izjeme pri potovanjih in prestopanju državnih meja.

Danci se bodo v polfinalu Eura z Angleži pomerili v sredo. Foto: Reuters

V Veliki Britaniji med novimi okužbami s koronavirusom prevladuje nalezljivejša različica delta, zato je vse več okuženih. Obe polfinalni tekmi, tudi torkova med Italijo in Španijo, naj bi sicer po delnih sprostitvah ukrepov za zajezitev okužb gostili precej navijačev; na stadionu Wembley na severozahodu britanske prestolnice naj bi več kot 60.000 ljudi na vsaki tekmi.