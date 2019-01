Veliki posel Atletica, Oblak dobiva slovitega soigralca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zimski prestopni rok se bo v največjih evropskih ligah končal konec meseca, tako da imajo največji klubi, ki želijo v zadnjem trenutku okrepiti moštvo pred spomladanskim delom tekmovanja, še čas za popolnitev igralskega kadra. V taboru Atletica so ocenili, da bi jim prišel prav nov napadalec, ki bi poskušal v sezoni, v kateri se potegujejo za naslov španskega in evropskega prvaka, povzdigniti učinkovitost v napadu.

Morata jo je večkrat zagodel Atleticu

Ko je Real prekrižal načrte Atleticu v finalu lige prvakov, je njegove barve branil tudi Morata. Foto: Guliver/Getty Images Rdeče-beli dres bo oblekel španski reprezentančni napadalec Alvaro Morata, ki v jesenskem delu ni bil zadovoljen s statusom pri Chelseaju, navijači modrih pa z njegovimi predstavami, saj je ponudil bistveno manj od tistega, kar so pričakovali od nekdanjega zvezdnika madridskega Reala in Juventusa.

Morata bo pri Atleticu do konca sezone igral kot posojen nogometaš Chelseaja, poleti pa bi lahko postal član madridskega kluba, ki bi moral zanj plačati okrog 55 milijonov evrov. Slovenski vratar Jan Oblak bo tako dobil slovitega soigralca, ki jo je v preteklosti v dresu Reala že večkrat zagodel Atleticu.

Vroči Poljak namesto argentinskega zvezdnika

Gonzalo Higuain danes sploh ne bo kandidiral za nastop v Genovi. Foto: Getty Images V London se namesto Morate seli Gonzalo Higuain. Argentinec je jeseni branil barve Milana kot posojen napadalec Juventus, zdaj pa odhaja na Otok, kjer bo nosil dres Chelseaja. Tega se bo najbolj razveselil trener Maurizio Sarri, ki je Argentinca vodil v Neaplju.

Trener Milana Gennaro Gattuso se je že sprijaznil z odhodom Higuaina. Argentinca zaradi pompa in govoric, ki jih v zadnjih dneh ne manjka, sploh ni uvrstil v ekipo Milana, ki ga danes ob 15. uri čaka gostovanje v Genovi. Rdeče-črni bodo gostovali pri Genoi, kjer v tej sezoni blesti 23-letni poljski napadalec Krzysztof Piatek. V torek se bodo sestali predstavniki klubov in poskušali najti dogovor, po katerem bi se lahko bodoči tekmec Slovenije v kvalifikacijah za EP 2020 preselil na San Siro. Milan bo moral seči globoko v žep in plačati vsaj 35 milijonov evrov.

Tako bodo v kratkem Atletico, Chelsea in Milan predstavili nove napadalce, s katerimi bodo poskušali izboljšati učinkovitost v napadu.