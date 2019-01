Nerešljiva uganka za Simeoneja, a tudi Oblaka

Nogometaši in navijači Atletica so kmalu po vstopu v leto 2019 doživeli nepričakovan udarec. Madridski velikan se je v pokalu poslovil že v osmini finala. Neuspeh proti Gironi je močno odjeknil v Španiji, hkrati pa še okrepil neverjetno zgodbo o nemoči Diega Simeoneja, Antoina Griezmanna, ne nazadnje pa tudi Jana Oblaka, ko je na drugi strani omenjeni katalonski klub.

V sredo je na štadionu Wanda Metropolitano, prizorišču letošnjega finala lige prvakov, potekal redko viden nogometni spektakel. Na povratnem dvoboju osmine finala španskega pokala sta se udarila Atletico in Girona. Prva tekma v Kataloniji se je končala brez zmagovalca (1:1), rdeče-beli, ki so v španskem prvenstvu trenutno na visokem drugem mestu in zaostajajo le za vodilno Barcelono, pa so veljali za izrazite favorite.

Raje bi videl, da bi igrali slabo in napredovali

Hrvat Nikola Kalinić, ki je na izhodnih vratih, vedno bližje prihodu k Atleticu pa je španski napadalec Alvaro Morata (Chelsea), je poskrbel za hitro vodstvo Atletica. Foto: Reuters Okrog 45 tisoč gledalcev, ki so se odločili za obisk srečanja, je na noge stopilo že v 12. minuti. Hrvat Nikola Kalinić, ki je v pokalu dobil prednost pred prvim zvezdnikom Antoinom Griezmannom, je povedel rdeče-bele v vodstvo. Atletico si je priigral prednost, s katero bi napredoval med najboljših osem, nato pa se je začela drama, polna preobratov in razburljivih dogodkov, ki so šli na koncu na roko gostom. Strelski festival se je končal pri 3:3, zaradi pravila o številu zadetkov v gosteh pa je tako napredovala Girona in poskrbela za največji pokalni uspeh v 89-letni zgodovini kluba.

"To je bil prekrasen dvoboj, klasična pokalna tekma. Hitro smo povedli in imeli kar nekaj priložnosti za povišanje vodstva. Včasih igraš dobro in izpadeš. Veliko raje pa bi videl, da bi igrali slabo in napredovali," je bilo žal trenerju Diegu Simeoneju za zapravljeno priložnost. Atletico je za zdaj največje razočaranje osmine finala španskega pokala, danes pa čaka težko delo Barcelono, ki je v prvi tekmi presenetljivo ostala praznih rok proti Levanteju (1:2).

Girona je katalonski klub, ustanovljen leta 1930. Vrhunec je dosegel v sezoni 2016/17, ko je iz druge napredoval v prvo špansko ligo. V prejšnji sezoni je med elito dosegel deseto mesto, dobro mu kaže tudi v tej, saj trenutno zaseda visoko deveto mesto. V pokalu je poskrbel za zgodovinski uspeh, saj se je uvrstil med najboljših osem. Tako visoko v 89-letni klubski zgodovini ni bil še nikoli. Foto: Reuters

"Imenitno. Uvrstili smo se v četrtfinale in izločili tako velik klub, kot je Atletico. Zelo smo zadovoljni," ni skrival zadovoljstva trener Girone Eusebio Sacristan. Na nori tekmi je padlo šest golov, dva strela sta zadela okvir vrat (Correa in Godin v dresu Atletica), sodniki so razveljavili dva zadetka Atletica (Kaliniću in Ariasu) ter petkrat zaprosili za pomoč sistem VAR.

Noro veselje Griezmanna trajalo le štiri minute

Rezervist Antoine Griezmann je poskrbel za preobrat Atletica, a njegovo veselje ni trajalo dolgo. Foto: Reuters Bilo je napeto do zadnjih sekund. Ko je Girona po preobratu z zadetkom najboljšega strelca, Urugvajca Cristhiana Stuanija, povedla z 2:1, gostiteljem ni preostalo nič drugega, kot da v igro vstopi Griezmann. Francoz je najprej sodeloval pri izenačenju Angela Corree (66. minuta – 2:2), nato pa šest minut pred koncem poskrbel za izjemno evforijo, saj je zatresel mrežo gostov iz Katalonije. Atletico je povedel s 3:2 in se spogledoval z napredovanjem.

Veselje gostiteljev pa ni trajalo dolgo. Le štiri minute pozneje je ekipa z enim najmanjših proračunov v prvenstvu še tretjič premagala Antonia Adana, rezervnega vratarja Atletica, ki je v španski prestolnici v veliki senci Jana Oblaka in dobiva priložnosti le na pokalnih tekmah. To je že tradicija, ki se je oklepa Simeone.

Seydou Doumbia je v zadnjih minutah rednega dela utišal navijače Atletica. Foto: Reuters

Izkušeni Adan, ki je star 31 let in je pet let starejši od Škofjeločana, je moral po žogo v svojo mrežo v 88. minuti. Takrat je navijače Atletice šokiral Seydou Doumbia. Napadalec iz Slonokoščene obale, ki je nekdaj nosil tudi dres Rome, moskovskega CSKA, Sportinga, Basla in Newcastla, je izenačil na 3:3 in poskrbel za nadaljevanje neverjetnega niza med Atleticom in Girono.

Edini prvoligaš, ki še ni v zbirki Jana Oblaka

Jan Oblak v karieri še ni premagal Girone. Foto: Getty Images Katalonski klub ostaja nerešljiva uganka za Atletico. Simeone se je z njim pomeril že petkrat, a vselej remiziral. Na petih tekmah sploh še ni izkusil sladkosti zmage, za nameček pa je po dveh remijih, čeprav je obakrat ostal neporažen, izpadel še iz pokala. Tako dolgo argentinski strateg na zmago nad tekmecem na Pirenejskem polotoku ni čakal še nikoli.

Girona je tudi edini aktualni španski prvoligaš, proti kateremu Oblak še ni zadržal nedotaknjene mreže. V prvenstvu je proti Gironi branil trikrat in se trikrat razšel brez zmagovalca, obenem pa se je njegova mreža vedno zatresla (dvakrat 1:1, enkrat 2:2).