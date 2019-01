Real se utaplja v težavah, diši po zimskem nakupu

Beli baletniki so v nedeljo na štadionu Benito Villamarin v Sevilli stežka ugnali Betis (2:1). Zmagoviti zadetek je v izdihljajih srečanja s prostega strela dosegel Dani Ceballos, pred tem pa zdesetkana zasedba Reala ni navdušila s predstavo.

Že v prvem polčasu je igro predčasno zapustil Karim Benzema in se na seznamu poškodovanih pridružil številnim soigralcem. Trener Santiago Solari poleg francoskega napadalca ne more računati niti na Valižana Garetha Bala, Nemca Tonija Kroosa ter Špance Marca Asensia, Mariana Diaza in Marcosa Llorenteja. Argentinec je zato v moštvo Reala povabil 21-letnega napadalca Crista Gonzaleza, ki je pred tem igral za Castillo.

Real brez trojčka BBC

Realu je zmago na vročem gostovanju v Sevilli zagotovil rezervist Dani Ceballos. Foto: Reuters Evropski in svetovni prvak je čez noč ostal brez napadalnega trojčka BBC, ki ga je krasil v zadnjih sezonah. Cristiano Ronaldo je poleti odšel k Juventusu, tako Benzema kot Bale pa sta trenutno poškodovana. To je le dodatna težava za Solarija, ki ima velike težave tudi zaradi neučinkovitosti napada. Real je v 19 krogih dosegel 28 zadetkov, skoraj dvakrat Mauro Icardi je najboljši strelec Interja. Z milanskim klubom še ni podaljšal sodelovanja, zato so se razširile govorice, da bi se lahko preselil v Madrid. Foto: Reuters manj kot vodilna Barcelona (53).

Napadalci Reala so dosegli le 14 golov, ravno toliko, kot jih je nekdanji prvi as belih baletnikov Ronaldo v dozdajšnjem delu sezone v dresu Juventusa v serie A. Benzema je s sedmimi goli prvi strelec, Bale je dosegel štiri, Lucas Vasquez, Asensio in Isco so se med strelce vpisali enkrat, Mariano in Vinicius Jr. pa še čakata na strelski prvenec.

Icardi, Piatek, Rodrygo ...

Pri Realu zato resno razmišljajo o tem, da bi v zimskem prestopnem roku okrepili napad. Velika želja je Argentinec Mauro Icardi, najboljši strelec milanskega Interja, omenjajo tudi vročega poljskega strelca Genoe Krzysztofa Piatka, ni pa izključena niti možnost, da bi 18-letni Brazilec Rodrygo Goes (Santos), za katerega je Real odštel 45 milijonov evrov, prišel že pozimi, ne poleti, kot je bilo sprva dogovorjeno.

Zimski prestopni rok se bo za španske klube končal konec januarja, Real pa bo ponovno na delu v sredo, ko ga čaka pokalna tekma z Leganesom.