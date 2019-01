Real se je izvlekel, Oblak nepremagan, Messi do jubilejnega 400. gola #video

Lionel Messi je na tekmi proti Eibarju zabil že 400. gol v španski ligi. Messi je sicer že dobra štiri leta rekorder španske lige, potem ko je prestavil prejšnji mejnik najboljšega strelca v Španiji Telma Zarre z 253 zadetki. Toliko zadetkov je Messi dosegel že do novembra 2014. Za jubilejni mejnik in 400 golov v ligi je Argentinec potreboval 435 tekem. S 17 zadetki je nogometaš Barcelone tudi na vrhu lestvice strelcev v tej sezoni v la ligi.

400. gol Messija v španskem prvenstvu:

Messi!🙏

400 goals in the league now!

pic.twitter.com/OQHi7ZpIkR