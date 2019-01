Jan Oblak reševal Atletico, polom Reala, Barcelona ušla na + 5

Jan Oblak je v prvem nastopu v letu 2019 v derbiju 18. kroga španskega nogometnega prvenstva med Sevillo in Atleticom Madridčane rešil pred porazom, remi 1:1 med drugo- in tretjeuvrščenim moštvom lestvice pa je bil po okusu vodilne Barcelone, ki se je novih treh točk veselila pri Getafeju. Real Madrid je na domači zelenici pokleknil pred Realom Sociedadom.

V derbiju španskega prvenstva, ki se nadaljuje po krajšem, desetdnevnem premoru, je Jan Oblak na štadionu Ramona Sancheza Pizjuana klonil v 37. minuti, ko ga je po strelu od blizu premagal Wissam Ben Yeder. Francoz je imel za tem veliko priložnost za povišanje vodstva Seville, ko se je znašel sam pred Oblakom, a se je slovenski vratarski zvezdnik izkazal z obrambo. Tako kot tudi v drugem polčasu, ko je spektakularno obranil strel Pabla Sarabie od daleč.

Ob koncu prvega polčasa je za Atletico mojstrsko s prostega strela zadel Antoine Griezmann in, kot se je izkazalo pozneje, poskrbel za končni izid.

Barcelona pobegnila za pet točk

Atletico je tako ohranil dve točki prednosti pred Sevillo na drugem mestu lestvice, je pa ponudil priložnost Barceloni, ki se je z zmago pri Getafeju, na prvem mestu oddaljila za pet točk.

Real, ki je ta teden odigral zaostalo tekmo 17. kroga in izgubil proti Villarrealu, je na svojem štadionu gostil Real Sociedad in proti ekipi s spodnjega dela lestvice doživel še en spodrsljaj. Gostje so zmagali z 2:0, domači pa so 61. minute igrali z igralcem manj, saj je igrišče po drugem rumenem kartonu moral zapustiti Lucas. Madridčani so v španskem prvenstvu na zanje sila neuglednem petem mestu.